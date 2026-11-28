Северна Корея и Русия договориха да активизират икономическите си проекти и да разширят сътрудничеството в търговията, науката и технологиите. Решението е взето на 13-ото заседание на междуправителствената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено на 27 ноември в Пхенян.

Севернокорейската страна е била ръководена от министъра на външноикономическите отношения Юн Чон-хо, а руската – от министъра на природните ресурси и екологията Александър Козлов. На срещата е подписан протокол, с който са финализирани договорености в няколко сектора – електроенергетика, търговия и икономика, селско стопанство, наука и технологии, образование и здравеопазване.

Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че двете страни са потвърдили намерението си да „активизират сътрудничеството в икономическата сфера“ и така да насърчат благосъстоянието на населението. Агенцията не представи подробности за конкретните проекти, сроковете или финансовите параметри на договореностите.

Посещения на руски делегации

Козлов се срещна със севернокорейския премиер Пак Тхе-сон, както и с първия заместник-председател на кабинета Ким Док-хун. В разговорите е обсъдено активизирането на двустранното икономическо сътрудничество. Руският правителствен състав, воден от Козлов, и делегация на руското Министерство на културата пристигнаха в Пхенян на 26 ноември и напуснаха страната ден по-късно.

На 26 ноември Ким Чен-ун изгледа концерт на руски артисти в Източнопхенянския голям театър. След представлението той разговаря с Козлов и поиска от него да предаде на руския президент Владимир Путин „най-топли поздрави и най-добри пожелания“.

Търговските връзки се разширяват

Икономическата среща се проведе на фона на ускорено сближаване между Москва и Пхенян. През септември Русия и Северна Корея откриха първия автомобилен мост през общата си граница. Съоръжението свързва руския град Хасан със севернокорейския Расон и може да пропуска до 300 превозни средства дневно. Руският премиер Михаил Мишустин заяви, че новата транспортна инфраструктура ще даде тласък на търговското, икономическото, технологичното, научното и културното сътрудничество.

Въпреки разширяването на контактите Северна Корея остава силно зависима от Китай. Около 98% от външната ѝ търговия през 2025 г. е била с Пекин, според данни, цитирани от Асошиейтед прес. Новите договорености с Русия показват опит на Пхенян да разшири икономическите си канали извън традиционния си основен партньор.

Отношенията между Русия и Северна Корея се задълбочиха след срещата на Владимир Путин и Ким Чен-ун през 2023 г. През 2024 г. двете страни подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва ангажименти за сътрудничество в икономиката, науката и технологиите наред с отбранителните клаузи.

Източници: devdiscourse.com, yna.co.kr, apnews.com