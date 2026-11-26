Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун призова страната да разшири използването на тактически ядрени оръжия в различни сфери и за различни мисии. Той направи изявлението при посещение на обекти за производство на ядрени материали и на институт за изследване на ядрени оръжия на 25 ноември.

Севернокорейската официална Корейска централна телеграфна агенция съобщи, че Ким е проверил работата на предприятията и е заявил, че капацитетът за производство на ядрени материали се увеличава системно. По информация на агенцията той е определил използването на тактически ядрени оръжия в „множество сфери за различни мисии“ като важна и спешна задача.

„Нашият ядрен потенциал вече е реалност“, е заявил Ким Чен-ун.

Местоположението на посетените обекти не е съобщено. Според Асошиейтед прес Ким е посетил две предприятия за производство на ядрени материали – едното ново, а другото в процес на разширяване. Снимки, разпространени от севернокорейската агенция, показват помещения с множество центрофуги, за които външни експерти предполагат, че могат да се използват за производство на високoобогатен уран, както и зали с макети или бойни глави, част от които са замъглени.

Пхенян обявява ядрения си статут за необратим

Ким е заявил, че статутът на Северна Корея като ядрена държава е „абсолютно неприкосновен“ и няма да бъде променен заради външен натиск или призиви за денуклеаризация. По думите му опит за отричане на този статут ще бъде възприеман като „открито обявяване на война“.

Според агенция Йонхап изявлението е част от изпълнението на ядрената стратегия, потвърдена на Деветия конгрес на Корейската трудова партия през февруари 2026 г. Тогава Пхенян отново е обявил ядрения си статут за необратим и е поел ангажимент да укрепва ядрения потенциал в рамките на петгодишен план за военна модернизация.

Това е четвъртото посещение на Ким в ядрен обект след визити през септември 2024 г., януари 2025 г. и юни 2026 г. В последното си изявление той е обвинил Съединените щати, че насърчават ядреното разпространение сред съюзниците си в Североизточна Азия.

Нови данни за съоръженията в Йонбьон

Изявлението на Ким идва дни след оценка на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, че Северна Корея разширява основното си съоръжение за обогатяване на уран в ядрения комплекс Йонбьон. Гроси съобщи, че новото разширение е започнало да се изгражда в средата на септември 2026 г. и е било външно завършено към края на октомври.

Международната агенция за атомна енергия няма достъп до Йонбьон и други севернокорейски обекти, след като Пхенян изгони инспекторите ѝ през 2009 г. Агенцията следи развитието чрез сателитни изображения и открити източници.

Южнокорейското министерство на отбраната заяви, че приема сериозно думите на Ким за тактическите ядрени оръжия и че Сеул поддържа военна готовност в координация със Съединените щати. Северна Корея е извършила шест ядрени опита от 2006 г. насам, като последният е проведен през 2017 г.

Източници: apnews.com, en.yna.co.kr, investing.com