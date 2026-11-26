Северна Корея временно е преустановила част от военното си сътрудничество с Русия, включително доставките на балистични ракети КН-23 и артилерийски боеприпаси, твърди украинското военно разузнаване. Според Главното управление на разузнаването (ГУР) мярката включва и забрана руски военни транспортни самолети да използват севернокорейското въздушно пространство.

Решението е било обявено от севернокорейската външна министърка Чое Сон-хи след изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко. По данни на ГУР Руденко е заявил, че Москва ще съдейства за намаляване на напрежението между Южна Корея и Северна Корея.

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Чое Сон-хи е поискала от Русия да изясни политиката си спрямо Сеул. Украинското разузнаване цитира позицията ѝ, че подобни изявления не съответстват на характера на съюзническите отношения между Москва и Пхенян.

„Ограниченията включват забрана за използване на севернокорейското въздушно пространство от руски военни транспортни самолети, както и спиране на доставките на балистични ракети КН-23 и следващата партида артилерийски боеприпаси“, заяви ГУР.

Според украинската страна Пхенян засега отлага и изпълнението на руско искане за увеличаване на севернокорейския военен контингент в Русия от около 8500 на 50 000 души. Не е уточнено за какъв срок е предвидено временното преустановяване на доставките.

Твърденията не са потвърдени независимо

Ройтерс не е успял да потвърди по независим път информацията на украинското военно разузнаване, нито да установи дали Андрей Руденко и Чое Сон-хи са направили публично съответните изявления. Москва и Пхенян не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Съобщението не означава непременно пълно прекратяване на военното партньорство. По данни на ГУР севернокорейски военнослужещи, които вече се намират в руската Курска област, продължават да участват в бойни действия. Украинското разузнаване съобщава и за севернокорейско ракетно подразделение в Воронежка област.

Милиони боеприпаси са доставени през 2024 г.

Северна Корея доставя оръжия на Русия от 2023 г., а през 2024 г. започна да изпраща и военнослужещи. Международен мониторингов екип, който следи спазването на санкциите срещу Пхенян, установи, че през 2024 г. руски кораби са прехвърлили от Северна Корея до 9 милиона артилерийски и ракетни боеприпаси в 49 пратки.

Същата година НАТО и западни държави потвърдиха присъствието на севернокорейски войски в Русия. Те са използвани в боевете в Курска област, където руските сили се сражават срещу украинските подразделения.

Въпреки съобщенията за разногласия контактите между Москва и Пхенян продължават. Миналата седмица руският президент Владимир Путин прие в Кремъл Чо Йон-вон, един от най-близките сътрудници на севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Източници: bta.bg, kyivindependent.com, apnews.com