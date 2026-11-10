Делото за убийството на Чарли Кърк започва през юни 2028 г

Процесът срещу Тайлер Робинсън, обвинен за убийството на консервативния активист Чарли Кърк, ще започне през юни 2028 г. Съдия Тони Граф определи 21 юни 2028 г. за начало на подбора на съдебните заседатели в Окръжния съд на щата Юта в Прово.

Робинсън е обвинен в утежнено убийство и още шест престъпления. Той пледира невинен. Според прокуратурата 23-годишният мъж е застрелял Кърк на 10 септември 2025 г. по време на събитие в Университета на долината на Юта в Орем. Кърк е бил на 31 години.

Съдът е предвидил 105 съдебни дни за разглеждане на делото. Процесът ще започва в 9:30 часа в зала 4B на съдебната палата в Прово.

Различни предложения за началото на процеса

Прокуратурата е настоявала делото да започне на 31 януари 2028 г. и е изчислила, че то ще продължи около 17 седмици. Защитата е поискала значително по-късен график - началото на процеса да бъде през третото тримесечие на 2029 г., като адвокатите очакват шест- до седеммесечно производство.

Съпругата на Чарли Кърк Ерика Кърк е поискала ускорено разглеждане на делото и е настоявала процесът да започне възможно най-скоро, но не по-късно от 4 октомври 2027 г. След решението на съда семейството заяви, че определената дата е „дълбоко разочароваща“.

„Нищо няма да върне времето, което загубихме с Чарли, но всеки допълнителен ден без правосъдие удължава болката на семейството ни“, се казва в изявление на семейството, цитирано от CBS News.

Какво следва по делото

На 11 април 2028 г. е насрочено заседание, на което съдът ще прецени дали страните могат да приключат необходимата подготовка преди подбора на съдебните заседатели. Въпросниците за потенциалните заседатели трябва да бъдат представени до 3 май 2028 г.

През септември съдия Граф реши, че доказателствата са достатъчни, за да бъде Робинсън изправен пред съд по обвинението в утежнено убийство. Прокуратурата е поискала възможност за смъртно наказание. При осъдителна присъда законът допуска също доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване или наказание от 25 години до доживотен затвор с право на освобождаване.

Източници: apnews.com, investing.com, cbsnews.com