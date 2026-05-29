Здравното министерство блокира износа на инсулин и антибиотици

Министерството на здравеопазването удължи временното ограничение за износ на инсулини, техните аналози и ключови антиинфекциозни лекарства от България. Според официална заповед на здравния пресцентър, издадена на 29 май 2026 година, извънредната мярка ще остане в сила до 26 юли 2026 година. Решението има за цел да спаси вътрешния пазар от критичен дефицит и да гарантира непрекъснатото лечение на българските пациенти.

Държавната регулация обхваща широк спектър от медикаменти, които са изключително търсени на международния пазар, но липсата им у нас застрашава хиляди животи. Здравните власти налагат пълно ембарго за износ на следните специфични лекарствени продукти:

Инсулини и техни аналози – жизненоважни за хората, страдащи от захарен диабет.

Цефуроксим (Cefuroxime) – широкоспектърни антибиотици под формата на прах и гранули за приготвяне на перорална суспензия, масово използвани в детската педиатрия и общата терапия.

Месалазин (Mesalazine) – аминосалицилова киселина и подобни средства, които контролират хроничните възпалителни заболявания на чревния тракт.

Денозумаб (Denosumab) – специфичен медикамент, повлияващ директно костната структура и прилаган при тежка остеопороза.

Ифосфамид (Ifosfamide) и Циклофосфамид (Cyclophosphamide) – аналози на азотен иприт и антианемични препарати, които са неизменна част от онкологичните терапии.

Ведолизумаб (Vedolizumab) – съвременни моноклонални антитела за лечение на автоимунни процеси.

Всички лекарствени продукти, попаднали в обсега на временната забрана, са предназначени за терапия на социалнозначими хронични заболявания. Сред тях са захарен диабет, остеопороза, бъбречна недостатъчност, тежки възпаления на стомашно-чревния тракт и специфични видове анемия. Ограничението спира практиката на паралелен износ, при която купени за българския пазар лекарства се препродават в чужбина заради по-високи печалби.

От Министерството на здравеопазването посочват, че евентуално прекъсване на доставките на тези медикаменти би имало катастрофални последици за хората и за самата болнична система.

В мотивите към заповедта на ведомството се подчертава: "Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето. Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система."

Новата заповед вече е достъпна на официалната интернет страница на ведомството и е влязла в реален ход за изпълнение от митническите и граничните органи на страната.