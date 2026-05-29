Новини
Здраве »
Лекарства и Ваксини »
Здравното министерство блокира износа на инсулин и антибиотици

Здравното министерство блокира износа на инсулин и антибиотици

29 Май, 2026 16:41 472 0

  • здравно министерство-
  • забрана-
  • износ-
  • инсулин-
  • медикаменти-
  • антибиотици

Държавната регулация обхваща широк спектър от медикаменти

Здравното министерство блокира износа на инсулин и антибиотици - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването удължи временното ограничение за износ на инсулини, техните аналози и ключови антиинфекциозни лекарства от България. Според официална заповед на здравния пресцентър, издадена на 29 май 2026 година, извънредната мярка ще остане в сила до 26 юли 2026 година. Решението има за цел да спаси вътрешния пазар от критичен дефицит и да гарантира непрекъснатото лечение на българските пациенти.

Държавната регулация обхваща широк спектър от медикаменти, които са изключително търсени на международния пазар, но липсата им у нас застрашава хиляди животи. Здравните власти налагат пълно ембарго за износ на следните специфични лекарствени продукти:

Инсулини и техни аналози – жизненоважни за хората, страдащи от захарен диабет.

Цефуроксим (Cefuroxime) – широкоспектърни антибиотици под формата на прах и гранули за приготвяне на перорална суспензия, масово използвани в детската педиатрия и общата терапия.

Месалазин (Mesalazine) – аминосалицилова киселина и подобни средства, които контролират хроничните възпалителни заболявания на чревния тракт.

Денозумаб (Denosumab) – специфичен медикамент, повлияващ директно костната структура и прилаган при тежка остеопороза.

Ифосфамид (Ifosfamide) и Циклофосфамид (Cyclophosphamide) – аналози на азотен иприт и антианемични препарати, които са неизменна част от онкологичните терапии.

Ведолизумаб (Vedolizumab) – съвременни моноклонални антитела за лечение на автоимунни процеси.

Всички лекарствени продукти, попаднали в обсега на временната забрана, са предназначени за терапия на социалнозначими хронични заболявания. Сред тях са захарен диабет, остеопороза, бъбречна недостатъчност, тежки възпаления на стомашно-чревния тракт и специфични видове анемия. Ограничението спира практиката на паралелен износ, при която купени за българския пазар лекарства се препродават в чужбина заради по-високи печалби.

От Министерството на здравеопазването посочват, че евентуално прекъсване на доставките на тези медикаменти би имало катастрофални последици за хората и за самата болнична система.

В мотивите към заповедта на ведомството се подчертава: "Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето. Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система."

Новата заповед вече е достъпна на официалната интернет страница на ведомството и е влязла в реален ход за изпълнение от митническите и граничните органи на страната.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ