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Българите масово използват високорискови антибиотици

Българите масово използват високорискови антибиотици

18 Септември, 2026 10:52 37 0

  • антибиотици-
  • високорискови антибиотици-
  • резистентност

По отношение на антибиотичната консумация в извънболничната помощ за 2025 г. данните показват средно 855 опаковки на 1000 души за страната

Българите масово използват високорискови антибиотици - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българите масово използват високорискови антибиотици. Какви са причините и какви са рисковете за здравето ни? Темата коментира председателят на Българската асоциация „Единно здраве” д-р Драгомир Иванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според д-р Иванов решението не може да бъде търсено само в пациентите, лекарите или Министерството на здравеопазването. „Данните от последните проучвания от 2022-2023 г. показват, че имаме проблем по отношение на консумацията на антибиотици”, каза той.

По отношение на антибиотичната консумация в извънболничната помощ за 2025 г. данните показват средно 855 опаковки на 1000 души за страната, като в някои региони стойностите са между 500 и 600 опаковки.

Според д-р Иванов числата не трябва да се разглеждат като сензация. „Като цяло през 2024 година, след въвеждането на регламентираното закупуване на антибиотици само с рецепта от лекар, има един позитивна тенденция и развитие на този процес”, смята експертът.

По думите му разликата между броя рецепти и продадените опаковки също не означава непременно проблем. „Тук гледаме абсолютния брой опаковки. В последствие предстои да направим детерминирани дневни дози”, обясни председателят на Българската асоциация „Единно здраве”.

Той посочи, че една рецепта може да включва повече от една опаковка, в зависимост от необходимото лечение. Според д-р Иванов основната цел е да се проследи употребата на различните групи антибиотици и да се търси общо решение на проблема с антибиотичната резистентност.


България
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