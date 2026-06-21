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Спирането на захарта изцяло е грешка

Спирането на захарта изцяло е грешка

21 Юни, 2026 15:50 1 020 4

  • захар-
  • изследване-
  • черен дроб-
  • черва

Води до дисбаланс в чревните микроби, повишено възпаление в червата и черния дроб

Спирането на захарта изцяло е грешка - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ново проучване, представено на годишната среща на Ендокринното общество (ENDO 2026), предполага, че пълното премахване на захарта от диетата може да навреди на здравето на червата и да наруши естествения метаболизъм на организма.

Изследването, проведено от учени от Института по диабет Дасман в Кувейт, проследява ефектите от 16-седмичен период върху две групи мишки, хранени с нискомаслена диета. Едната група консумирала стандартно количество захароза (трапезна захар), докато другата била на напълно беззахарна диета, пише vesti.bg.

Резултатите показали, че липсата на захар води до дисбаланс в чревните микроби, повишено възпаление в червата и черния дроб, както и до проблеми с глюкозната регулация и инсулинова резистентност.

„Пълното премахване на захарозата от нискомаслена диета може неочаквано да наруши здравето на червата и да насърчи възпаление и метаболитна дисфункция“, заяви Рашид Ахмад, водещ учен в проучването, цитиран от Fox News.

Въпреки че животните на беззахарна диета не наддавали тегло, вътрешните им здравни показатели се влошили. Те проявили признаци на лоша глюкозна регулация, инсулинова резистентност и клетъчни промени, свързани с мастния черен дроб.

Проучването подчертава, че докато рисковете от диети с високо съдържание на захар са добре установени, ефектите от пълното ѝ елиминиране са слабо проучени. Данните предполагат, че въглехидратите играят важна роля за поддържане на баланса между имунната система и чревния микробиом.

Учените отбелязват, че изследването е проведено върху мишки и са необходими допълнителни клинични изпитвания, за да се потвърдят резултатите при хора. Също така, ефектите може да не важат за хора, които елиминират захарта като част от високомазнинни или кетогенни диети.

Бъдещите хранителни препоръки може да се насочат към поддържане на разнообразен и здравословен чревен микробиом чрез балансирано хранене, вместо към стриктни ограничения на захарта.

„В дългосрочен план, тези открития биха могли да помогнат за подобряване на стратегиите за превенция и управление на метаболитни разстройства, мастна чернодробна болест и хронични възпалителни състояния“, добави Ахмад.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цончо

    3 2 Отговор
    Поръчкови изследвания! Нискомаслена диета пък захарта. Бялата захар е ОТРОВА, има полезни въглехидрати, но захарта е на другия край. Високомазнинна диета без захар е здравословна, не нискомаслена!

    15:58 21.06.2026

  • 2 щом Спирането на захарта изцяло е грешка

    1 1 Отговор
    тогаз момите и каките нервни и неспокойни да приемат редовно
    безплатни протеинови добавки от щедри зрели господа
    за весело настроение и сияйна кожа

    16:01 21.06.2026

  • 3 Много

    3 0 Отговор
    Ясно! От години облъчват кретените да се хранят нездравословно, а те нали са си кретени, прегръщат невежеството си с идиотски плам! Първо ядяха маргарин, после не ядяха естествени мазнини, сега вземат отрови вместо захар.....
    А разликата между лекарство и отровата е дозата! Не пълният отказ от лекарството!

    16:08 21.06.2026

  • 4 Хубаво но не вярвам

    0 0 Отговор
    Добитъка трябва да яде боклуци да не живее дълго. Гледайте богатите какво ядат, не четете такива "проучвания".
    Захарта е вредна.

    16:56 21.06.2026