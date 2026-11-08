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Какво покрива НЗОК при преглед при УНГ специалист
  Тема: Съветите на специалиста

Какво покрива НЗОК при преглед при УНГ специалист

8 Ноември, 2026 15:05 616 5

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Направлението се издава от личния лекар, а пациентът дължи само потребителска такса, ако не е освободен от нея. НЗОК покрива и отстраняването на чуждо тяло от ушния канал

Какво покрива НЗОК при преглед при УНГ специалист - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

При проблеми с ушите, носа или гърлото първата стъпка е посещение при личния лекар. Той извършва преглед, снема анамнеза и преценява дали пациентът трябва да бъде насочен към специалист по ушно-носно-гърлени болести. Това обясни главният експерт в НЗОК Здравка Никова в рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

„Той ще извърши преглед, ще снеме анамнеза. Въз основа на този преглед, по негова преценка и при необходимост, ще ни издаде направление към съответния специалист, или в конкретния случай – към специалист по УНГ болести“, каза Никова.

Какво плаща пациентът при преглед

Когато пациентът е насочен с направление за консултация със специалист, бланка №3, самият преглед се заплаща от НЗОК. Здравноосигуреното лице дължи потребителска такса от 1,48 евро, а пенсионерите заплащат 0,51 евро.

Такса не се дължи от хората, които попадат в категориите, освободени от потребителска такса. „Здравноосигуреното лице дължи единствено потребителска такса, освен ако не попада в категорията на освободените от нея“, уточни Здравка Никова.

Отстраняването на чуждо тяло също се покрива

НЗОК покрива и отстраняването на чуждо тяло от ушния канал, когато пациентът е насочен към специалист с направление бланка №3. В този случай за самата специализирана дейност не се заплаща.

„Премахването на чуждо тяло от ушния канал попада в групата на специализираните дейности и за него пациентът не трябва да заплаща“, посочи експертът. По данни на НЗОК в пакета за УНГ помощ е включено и отстраняване на чуждо тяло от носа.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Математик

    3 1 Отговор
    Аха. А ако не е с направление какви са сумите?

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  • 2 Покрива пакет цигари

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    за "специалиста"

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  • 3 666

    4 0 Отговор
    А ако нямаш пари и си безработен сигурно специалиста няма да те прегледа

    15:50 08.11.2026

  • 4 Здравна каца

    2 0 Отговор
    НЗОК е като порното, нищо не покрива. В случая с УНГ, покрива вятъра.

    15:57 08.11.2026

  • 5 Напишете ако знаети

    0 0 Отговор
    И за другите специалисти, моля

    16:15 08.11.2026