Какво покрива НЗОК при преглед при УНГ специалист

При проблеми с ушите, носа или гърлото първата стъпка е посещение при личния лекар. Той извършва преглед, снема анамнеза и преценява дали пациентът трябва да бъде насочен към специалист по ушно-носно-гърлени болести. Това обясни главният експерт в НЗОК Здравка Никова в рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.
„Той ще извърши преглед, ще снеме анамнеза. Въз основа на този преглед, по негова преценка и при необходимост, ще ни издаде направление към съответния специалист, или в конкретния случай – към специалист по УНГ болести“, каза Никова.
Какво плаща пациентът при преглед
Когато пациентът е насочен с направление за консултация със специалист, бланка №3, самият преглед се заплаща от НЗОК. Здравноосигуреното лице дължи потребителска такса от 1,48 евро, а пенсионерите заплащат 0,51 евро.
Такса не се дължи от хората, които попадат в категориите, освободени от потребителска такса. „Здравноосигуреното лице дължи единствено потребителска такса, освен ако не попада в категорията на освободените от нея“, уточни Здравка Никова.
Отстраняването на чуждо тяло също се покрива
НЗОК покрива и отстраняването на чуждо тяло от ушния канал, когато пациентът е насочен към специалист с направление бланка №3. В този случай за самата специализирана дейност не се заплаща.
„Премахването на чуждо тяло от ушния канал попада в групата на специализираните дейности и за него пациентът не трябва да заплаща“, посочи експертът. По данни на НЗОК в пакета за УНГ помощ е включено и отстраняване на чуждо тяло от носа.
Източник: nova.bg
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