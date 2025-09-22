Новини
Кардиолог обясни защо инфарктът е по-смъртоносен за жените отколкото за мъжете

22 Септември, 2025 19:57 565 4

Много от симптомите на сърдечносъдови заболявания при жените остават пренебрегвани, неправилно интерпретирани или диагностицирани

Кардиолог обясни защо инфарктът е по-смъртоносен за жените отколкото за мъжете - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сърдечносъдовите заболявания често се възприемат като „мъжки проблем“, но всъщност те са водещата причина за смърт сред жените в световен мащаб. Въпреки това, много от симптомите при жените остават пренебрегвани, неправилно интерпретирани или диагностицирани, отчасти защото стандартните тестове и терапии в кардиологията са създавани на база мъжки модели. Хормоналните промени, стресът, начинът на живот и наследствените фактори оказват значително влияние върху сърдечното здраве на жените, което налага необходимостта от повишена осведоменост, ранна диагностика и полово-специфична медицинска грижа за по-ефективна профилактика и намаляване на риска от фатален изход.

Д-р Дмитрий Яранов, кардиолог и хирург с дългогодишен опит в трансплантациите и лечението на напреднала сърдечна недостатъчност, обръща внимание на факта, че сърдечните заболявания продължават да бъдат основна причина за смъртност сред жените, макар често да се подценяват или да остават недиагностицирани. В изявление, публикувано на 21 септември, д-р Яранов подчертава, че много от рисковете остават незабелязани поради липса на достатъчна информираност в медицинската практика, което води до грешни диагнози и предотвратими смъртни случаи. Той коментира симптомите, рисковите фактори и начините за поддържане на сърдечно здраве при жените.

По думите на д-р Яранов, сърдечносъдовите заболявания са водещият здравословен проблем при жените, но тази опасност често остава в сянка. Той подчертава, че жените рядко изпитват „класическите“ симптоми на инфаркт, които се наблюдават при мъжете. Вместо силна болка в гърдите, много жени съобщават за гадене, необичайна умора, световъртеж или задух — симптоми, които често се пренебрегват или водят до закъсняла диагноза.

Кардиологът отбелязва, че инфарктът може да бъде по-смъртоносен при жените в сравнение с мъжете, като те са по-склонни да загубят живота си в рамките на първата година след сърдечен удар. Основна причина за това е липсата на навременна диагноза или адекватно лечение на симптомите. Допълнително, натрупването на плака в артериите при жените протича по различен начин, което затруднява стандартните диагностични процедури, създадени въз основа на мъжки образци.

Д-р Яранов обръща внимание и на влиянието на психоемоционалното здраве — състояния като тревожност и депресия увеличават риска от сърдечни заболявания, но рядко се разглеждат в контекста на сърдечното здраве при жените. След настъпване на менопауза, спадът в нивата на естроген премахва един естествен защитен механизъм, което увеличава вероятността от развитие на високо кръвно налягане, повишен холестерол и инфаркти.

Налице е и значителна разлика в достъпа до животоспасяващи терапии при двата пола. Жените по-рядко получават медикаменти, стентове или дори сърдечен масаж, въпреки че се нуждаят от същото лечение, както мъжете.

Д-р Яранов подчертава, че повечето сърдечни заболявания могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот, редовни профилактични прегледи и внимание към сигналите на собственото тяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    3 0 Отговор
    Много са им малки сърцата,даже когато ги имат...Иначе пък събират много

    Коментиран от #3

    20:03 22.09.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    тоз пьт не ви мина номера с плашенето
    щото не съм жена

    20:06 22.09.2025

  • 3 Пацо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    В сърцето на жената (ако го има), винаги има място за още един (а понякога повече)!
    При българката се събират на квартали, затова си взимаме чужденки и учим езици!
    Баджанащината е задължителна на територията!

    Коментиран от #4

    20:09 22.09.2025

  • 4 Бегай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пацо":

    Клишар ! Сигурно си очилато АйТи и жена разглеждаш само с ИИ ! Някои жени имат по големи и верни сърца от повечето от мъжете !

    20:15 22.09.2025