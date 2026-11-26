Офисният стол не състарява организма сам по себе си. Проблемът е комбинацията от продължително седене, малко движение, стрес и понякога нарушен сън. Натрупаните изследвания показват, че хората, които прекарват почти целия си работен ден седнали, имат по-неблагоприятни показатели за сърдечносъдовото и метаболитното здраве.

Най-голямото проучване по темата включва 481 688 души в Тайван, проследявани средно 12,85 години. За този период са регистрирани 26 257 смъртни случая. След отчитане на възрастта, пола, образованието, тютюнопушенето, алкохола и индекса на телесната маса хората, които предимно седят на работа, са имали 16% по-висок риск от смърт по всякакви причини спрямо работещите предимно прави или в движение. Рискът от смърт от сърдечносъдови заболявания е бил с 34% по-висок.

Кратката разходка не компенсира целия ден

Авторите на проучването, публикувано в JAMA Network Open, установяват, че редуването на седене и движение по време на работа не е свързано с повишен общ риск от смърт. При хората със заседнала работа допълнителни 15 до 30 минути физическа активност дневно са били свързани с по-нисък риск.

Друго проучване, публикувано в PLOS ONE, анализира 1327 души на възраст между 28 и 49 години, сред които 730 близнаци. Участниците са съобщили, че седят средно 8,58 часа дневно, а при някои времето достига 16 часа. По-продължителното седене е свързано с по-висок индекс на телесната маса и по-неблагоприятно съотношение между общия и HDL холестерола.

При участниците, които са извършвали около 30 минути интензивна физическа активност дневно, тези показатели са приличали на показателите на хора, които са с пет до 10 години по-млади, но са седели също толкова дълго. Ефектът обаче не е премахвал напълно връзката между продължителното седене и неблагоприятните показатели.

Не само столът влияе върху биологичната възраст

„Бързата разходка след работа може да не е достатъчна“, казва Чандра Рейнолдс, професор в Университета на Колорадо в Боулдър.

Изследване, публикувано през 2026 г., използва данни за 12 090 работещи американци на възраст между 20 и 65 години. При хората, чиято работа е определена като силно натоварваща, биологичната възраст е средно с 0,44 години по-висока от тази при ниско натоварващи професии. При умерено натоварващите работни места разликата е 0,49 години.

Вечерният и нощният труд са свързани с ускорено биологично стареене с 0,66 години спрямо дневната работа. Изследователите използват показателя PhenoAge, който оценява биологичната възраст чрез комбинация от лабораторни показатели. Тъй като анализът е напречен, той показва връзка, но не доказва, че стресът или сменният график пряко причиняват ускореното стареене.

Така понятието „офисна работа“ обхваща няколко различни фактора: часове в седнало положение, липса на движение, психическо натоварване и нарушен режим на сън. Данните не означават, че всеки служител в офис ще остарее по-бързо или ще живее по-кратко. Те показват, че продължителното обездвижване през работния ден е измерим рисков фактор, който не се заличава напълно само с тренировка вечер.

Източници: sciencesources.eurekalert.org, jamanetwork.com, axios.com