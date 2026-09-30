Развенчаха мита за безопасното количество алкохол

Митът, че една чаша червено вино на ден предпазва сърцето, вече не може да се използва като общ здравен съвет. Световната здравна организация посочва, че не е установен праг, под който употребата на алкохол да не носи риск за здравето. Това не означава, че една чаша води до заболяване при всеки човек, а че науката не може да определи количество, гарантиращо нулев риск.

„Не можем да говорим за така нареченото безопасно ниво на употреба на алкохол“, заявява д-р Карина Ферейра-Боржес, съветник по алкохола и наркотиците в Европейското регионално бюро на СЗО. Организацията подчертава, че рискът започва от първото количество, а с увеличаването на консумацията нараства и вероятността от вреди.

Алкохолът е доказан канцероген

Международната агенция за изследване на рака класифицира алкохола като канцероген от група 1. Доказана е причинно-следствена връзка с рака на устната кухина, глътката, ларинкса, хранопровода, дебелото черво, правото черво, черния дроб и женската гърда. Етанолът и ацеталдехидът, който се образува при разграждането му, участват в процеси, способни да увреждат клетките и ДНК.

Националният институт по рака на САЩ посочва, че жените, които пият по едно стандартно питие дневно, имат абсолютен риск от алкохолно свързан рак с около 2 процентни пункта по-висок спрямо жените, които пият по-малко от едно питие седмично. При две питиета дневно разликата достига около 5 процентни пункта. Тези стойности описват средни популационни рискове и не предсказват какво ще се случи с конкретен човек.

Как се стигна до мита за „полезната“ чаша

Част от по-старите изследвания сравняват умерено пиещите с хора, които никога не са употребявали алкохол. Тази група обаче може да се различава по възраст, здравословно състояние, доходи, физическа активност и достъп до медицинска помощ. СЗО посочва, че подобни фактори, както и начинът на подбор на сравнителните групи и статистическите методи, могат да създадат привидни защитни ефекти.

Американската кардиологична асоциация заявява в научна позиция от 2025 г., че доказателствата за ниската и умерената консумация са противоречиви и основно произлизат от наблюдателни проучвания. Според организацията са необходими по-надеждни рандомизирани изследвания, за да се направят окончателни изводи. Тя не препоръчва хората, които не пият, да започват употреба на алкохол с цел защита на сърцето.

По-ясна е връзката при по-големи количества: тежката употреба и препиването са свързани с високо кръвно налягане, инсулт, аритмии, кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност. За общественото здраве актуалното послание е по-малко алкохол, а най-нисък риск носи липсата на употреба.

Източник: who.int