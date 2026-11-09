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Ново изследване: Вейповете увреждат дълбоките части на белия дроб

Ново изследване: Вейповете увреждат дълбоките части на белия дроб

9 Ноември, 2026 08:30 706 7

  • вейп-
  • електронни цигари-
  • бял дроб-
  • хамстери-
  • sars-cov-2

Клетъчният стрес при хамстери се запазил 10 дни след края на експозицията

Ново изследване: Вейповете увреждат дълбоките части на белия дроб - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дори краткотрайното излагане на пара от електронни цигари може да увреди най-дълбоките и чувствителни структури на белия дроб, показва проучване, публикувано в списание JCI Insight. Ефектите са установени при човешки белодробни клетки и тъкан, както и при златни сирийски хамстери, но не са измервани пряко при хора, които вейпват.

Изследователите са използвали пара от касети JUUL с вкус Virginia Tobacco и 5% никотин. При човешки клетки, покриващи малките дихателни пътища и белодробните кръвоносни съдове, нарушения в защитната бариера са се появили още след 24 часа. Тази бариера участва в обмена на кислород и ограничава навлизането на течност във въздушните пространства на белия дроб.

„Нашите резултати показват, че дори краткотрайното излагане на вейп може да започне увреждане в най-дълбоките и най-деликатни части на белия дроб“, казва Ирина Петраче, пулмолог и старши автор на изследването. По думите ѝ някои от ефектите се запазват след прекратяване на експозицията и могат да променят имунния отговор при последваща вирусна инфекция.

Клетъчният стрес продължил и след спирането на парата

Хамстерите са били излагани на пара веднъж дневно в продължение на пет последователни дни. След това са дишали чист въздух още 10 дни, преди белодробната им тъкан да бъде изследвана. Във всяка група са участвали по шест животни.

В края на периода хамстерите не са отслабнали и не са показвали видими признаци на заболяване. Под микроскоп не са били установени възпаление или белези в белите дробове. Въпреки това дълбоко в белодробната тъкан е отчетено около четирикратно увеличение на белтък, свързан с незавършена автофагия. Това е клетъчен процес, чрез който повредените структури се разграждат и рециклират.

Учените са открили и разкъсвания на ДНК в клетките, покриващи малките кръвоносни съдове. Анализът на генната активност е показал промени в около 500 гена - приблизително 200 са били по-активни, а около 300 са били потиснати спрямо неизложените животни. Авторите обаче отбелязват, че част от тези резултати не преминават по-строгия статистически тест заради малкия размер на групите.

По-високо количество на вируса след вейпване

В отделен експеримент хамстери, изложени на пара пет дни, са заразени със SARS-CoV-2 три дни след последната експозиция. В първите три дни от инфекцията животните, дишали пара, са имали по-високо количество вирус в проби от горните дихателни пътища. След седмица в белите им дробове е отчетена по-ниска активност на някои антивирусни гени и по-висока активност на гени, свързани с разграждане и възстановяване на тъканта.

Проучването не установява дали ранните клетъчни промени водят до хронична обструктивна белодробна болест, белодробна фиброза или друго трайно заболяване. Изследователите са работили само с един продукт и с кондензирана пара, а не с всички видове електронни цигари. Освен това не е отделен ефектът на никотина от този на ароматизаторите и останалите съставки. Следващите изследвания трябва да проверят дали сходни процеси се наблюдават и при хора.

Източници: blitz.bg, sciencesources.eurekalert.org


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    6 0 Отговор
    Като решиш да ставаш веган и ренферас, трябва да си поемеш и необходимите негативи! Не само да поемаш квот дадат!
    Ние мъжете си пушим истински цигари, и пием истински ракии!!! Пък квото ще да става!!!

    Коментиран от #4

    08:39 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 късо име

    4 2 Отговор
    Вейпаджиите са като тротинеткаджиите - сектанти.
    Едните е много обичат да демонстрират какви са вървжени, мушкайки се отляво-отдясно с детските си играчки, а другите много обичат да пушат вейп в магазина (например), за да покажат колко са прогресивни и как могат да си пушат където си искат. По някога се срещат и т.нар. 2 в 1. Това са тротинеткаджии с вейп.

    Коментиран от #5

    08:49 09.11.2026

  • 4 Тия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    истинските цигари, и ракии, бяха преди 1989 година.

    Коментиран от #6

    08:52 09.11.2026

  • 5 Хм.....

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "късо име":

    Има и още по лоша комбинация - 3 в 1, но е рано сутрин, за да разяснявам третото...

    Жокер - Емили тр.

    08:54 09.11.2026

  • 6 Хм.....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тия":

    За цигарите - да!
    Но изкуството за правене на ракия българина още не го е забравил, и няма да го забрави!

    Коментиран от #7

    09:07 09.11.2026

  • 7 Преди

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм.....":

    1989 година, каквато и ракия да купиш от магазина, мастика, или бренди СБ, все бяха истински. За това говоря.

    09:28 09.11.2026