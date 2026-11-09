Ново изследване: Вейповете увреждат дълбоките части на белия дроб

Дори краткотрайното излагане на пара от електронни цигари може да увреди най-дълбоките и чувствителни структури на белия дроб, показва проучване, публикувано в списание JCI Insight. Ефектите са установени при човешки белодробни клетки и тъкан, както и при златни сирийски хамстери, но не са измервани пряко при хора, които вейпват.

Изследователите са използвали пара от касети JUUL с вкус Virginia Tobacco и 5% никотин. При човешки клетки, покриващи малките дихателни пътища и белодробните кръвоносни съдове, нарушения в защитната бариера са се появили още след 24 часа. Тази бариера участва в обмена на кислород и ограничава навлизането на течност във въздушните пространства на белия дроб.

„Нашите резултати показват, че дори краткотрайното излагане на вейп може да започне увреждане в най-дълбоките и най-деликатни части на белия дроб“, казва Ирина Петраче, пулмолог и старши автор на изследването. По думите ѝ някои от ефектите се запазват след прекратяване на експозицията и могат да променят имунния отговор при последваща вирусна инфекция.

Клетъчният стрес продължил и след спирането на парата

Хамстерите са били излагани на пара веднъж дневно в продължение на пет последователни дни. След това са дишали чист въздух още 10 дни, преди белодробната им тъкан да бъде изследвана. Във всяка група са участвали по шест животни.

В края на периода хамстерите не са отслабнали и не са показвали видими признаци на заболяване. Под микроскоп не са били установени възпаление или белези в белите дробове. Въпреки това дълбоко в белодробната тъкан е отчетено около четирикратно увеличение на белтък, свързан с незавършена автофагия. Това е клетъчен процес, чрез който повредените структури се разграждат и рециклират.

Учените са открили и разкъсвания на ДНК в клетките, покриващи малките кръвоносни съдове. Анализът на генната активност е показал промени в около 500 гена - приблизително 200 са били по-активни, а около 300 са били потиснати спрямо неизложените животни. Авторите обаче отбелязват, че част от тези резултати не преминават по-строгия статистически тест заради малкия размер на групите.

По-високо количество на вируса след вейпване

В отделен експеримент хамстери, изложени на пара пет дни, са заразени със SARS-CoV-2 три дни след последната експозиция. В първите три дни от инфекцията животните, дишали пара, са имали по-високо количество вирус в проби от горните дихателни пътища. След седмица в белите им дробове е отчетена по-ниска активност на някои антивирусни гени и по-висока активност на гени, свързани с разграждане и възстановяване на тъканта.

Проучването не установява дали ранните клетъчни промени водят до хронична обструктивна белодробна болест, белодробна фиброза или друго трайно заболяване. Изследователите са работили само с един продукт и с кондензирана пара, а не с всички видове електронни цигари. Освен това не е отделен ефектът на никотина от този на ароматизаторите и останалите съставки. Следващите изследвания трябва да проверят дали сходни процеси се наблюдават и при хора.

Източници: blitz.bg, sciencesources.eurekalert.org