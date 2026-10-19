Д-р Макс: Вейпът помогна да спра цигарите, но цената се оказа висока

Кейт Мос беше снимана с две електронни цигари по време на обяд пред ресторант в Северен Лондон. Кадрите привлякоха вниманието на д-р Макс Пембъртън не заради облеклото на 52-годишния модел, а заради факта, че носи два вейпа едновременно.

Пембъртън уточнява, че снимките не показват колко често Мос използва електронни цигари и не са достатъчни, за да се правят заключения за навиците ѝ. Според него обаче сцената е показателна за все по-често срещаното поведение сред хората на средна възраст, които носят електронна цигара навсякъде.

Електронната цигара го е отдалечила от тютюна

Самият д-р Макс Пембъртън казва, че е започнал да използва вейп, след като преди повече от 15 години е спрял цигарите. Тогава е пушил над 20 цигари дневно, но при срещи с приятели и употреба на алкохол желанието за тютюн се връщало.

„За мен това направи точно това, което трябваше да направи: спря ме да пуша“, пише Пембъртън.

Той посочва, че вече не понася вкуса на цигарите и не изпитва желание да се върне към тютюна. По думите му при пациенти, които искат да спрат да пушат, преминаването към електронни цигари често е давало по-добри резултати от други подходи.

Пембъртън подчертава, че електронните цигари са по-малко вредни от цигарите, защото при горенето на тютюна се отделят хиляди химикали, десетки от които са канцерогенни. Вейпингът не включва горене на тютюн и не произвежда катран и въглероден оксид по начина, по който го правят обикновените цигари.

Никотинът поддържа постоянен цикъл на зависимост

По данни на Службата за национална статистика около 5,4 милиона възрастни във Великобритания използват електронни цигари ежедневно или понякога. Това е повече от броя на пушачите, като значителна част от употребяващите вейп са бивши пушачи.

Проблемът според Пембъртън е, че електронната цигара улеснява постоянния прием на никотин. Устройството е в джоба, може да се използва почти по всяко време и така някои хора посягат към него през няколко минути, по-често, отколкото са пушили цигари.

Никотинът може да повишава пулса и кръвното налягане и да свива кръвоносните съдове. Краткосрочни изследвания свързват вейпинга с втвърдяване на артериите и промени в лигавицата на кръвоносните съдове. Дългосрочните последици все още не са изяснени.

Пембъртън обръща внимание и на психичното натоварване. Облекчението след употреба често е облекчение от абстинентните симптоми, предизвикани от предишната доза никотин. Така при редовните употребяващи може да се създаде постоянен цикъл на желание и краткотрайно успокоение, придружен от раздразнителност и тревожност. Никотинът може да наруши и съня.

Кога употребата е повод за промяна

Няма официално определен „безопасен“ брой дръпвания, тъй като устройствата и концентрацията на никотин се различават. Пембъртън препоръчва да се следи моделът на употреба, а не само броят на дръпванията.

Сред предупредителните признаци той посочва употребата на електронна цигара веднага след събуждане, тревожност или раздразнителност, когато вейпът не е подръка, употреба по-често от предишното пушене, прикриване на навика от близките и неуспешни опити за намаляване.

Като възможни стъпки за ограничаване Пембъртън посочва постепенно намаляване на концентрацията на никотина, съхраняване на устройството в чанта или чекмедже вместо в джоба и отлагане на първата употреба с по 30 минути седмично. При пълно спиране той препоръчва определяне на конкретна дата в рамките на следващите две седмици и търсене на подкрепа от местните служби за отказване от тютюнопушенето.

По думите му първите 72 часа обикновено са най-трудни. Раздразнителност, проблеми с концентрацията, нарушен сън и силно желание за никотин могат да се появят в началото, но постепенно отслабват.

Източници: dailymail.com, bmj.com