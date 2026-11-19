Зъбен мост с три зъба и прикрепваща тел е изваден от дихателните пътища на около 65-годишен мъж в Сливен. Чуждото тяло е отстранено по време на бронхоскопия от д-р Петьо Петков, началник на Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, без да се налага хирургична операция.

Пациентът, който е от населено място в Сливенска област, постъпил със състояние, наподобяващо тежка пневмония и бронхобелодробен синдром. Той не усетил кога и как мостът е попаднал в дихателните му пътища, като лекарите предполагат, че това може да е станало по време на хранене.

Необичайната находка е открита със скенер

При изследване със скенер на белия дроб медицинският екип забелязал необичайно чуждо тяло в единия от бронхите. Последвалата бронхоскопия показала, че става дума за зъбна протеза с три зъба. Конструкцията е била дълга най-малко 3 сантиметра, широка около сантиметър и е имала стърчаща прикрепваща тел.

„На практика пациентът е аспирирал един мост – зъбна протеза с три зъба“, обясни д-р Петков. По думите му попадането на предмет с подобни размери в дихателните пътища е изключително трудно за обяснение, тъй като обичайно би предизвикало силна кашлица и сериозно затруднено дишане.

Изваждането е продължило около 30 минути

При интервенцията лекарят е трябвало да премине внимателно през гласните връзки и други чувствителни анатомични зони, за да избегне спазъм на ларинкса и гласните връзки. Допълнителен риск е представлявала металната тел, която могла да причини перфорация на бронх или трахея и тежко възпаление в областта на гръдния кош.

„Трябваше да бъде направено с търпение и спокойна ръка“, каза д-р Петков. Процедурата е продължила около половин час. След успешното извличане на моста пациентът е изписан, като белодробните му проблеми са били овладени.

При интервенцията е участвала и старшата медицинска сестра Елисавета Христова. В началото екипът е предположил, че видимата тел може да е кукичка за въдица. Едва при изваждането е станало ясно, че в бронха се намира цяла зъбна мостова конструкция.

Източници: darik.bg