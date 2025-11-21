Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Вейповете съдържат до 3000 пъти повече бактерии от тоалетна чиния

Вейповете съдържат до 3000 пъти повече бактерии от тоалетна чиния

21 Ноември, 2025 17:59 1 209 10

  • вейп-
  • пушене-
  • бактерии-
  • хигиена-
  • мръсно

Ново проучване показа, че вейпът е източник на хиляди опасни бактерии

Вейповете съдържат до 3000 пъти повече бактерии от тоалетна чиния - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново лабораторно изследване поставя под въпрос хигиената при използването на електронни цигари и подчертава здравни рискове, които до момента остават подценявани. Според резултатите вейп устройствата могат да бъдат до 3000 пъти по-замърсени с микроорганизми в сравнение със стандартна тоалетна чиния. Данните са от анализ, проведен от независимата лаборатория BioLabTests в Ковънтри.

Учените установяват, че топлият и влажен мундщук на електронните устройства създава условия за бърз растеж на бактерии и гъбички, особено когато мундщукът не се почиства редовно. Микробиологът Рейнолд Мпофу подчертава, че всяко докосване и всяка употреба увеличават риска от натрупване на микроорганизми. Според него резултатите показват ясно колко важна е хигиената при употребата на подобни устройства.

Изследването идва на фона на нарастващата популярност на вейпинга като алтернатива на традиционните цигари. Само във Великобритания редовно използващи вейп са над 5,4 милиона души, а тенденцията продължава да расте сред младите. Макар че данните сочат, че електронните цигари са по-малко вредни от тютюнопушенето, здравните специалисти предупреждават, че дългосрочните ефекти върху организма все още не са напълно изяснени.

Нови медицински наблюдения свързват продължителната употреба на електронни цигари с повишен риск от сърдечносъдови проблеми, възпалителни заболявания на белите дробове, както и с увреждания на венците. Някои от откритите бактерии в изследваните устройства включват бацили като стафилококи, ентерококи, различни видове плесени и дрожди, както и следи от E. coli, което според специалистите говори за възможно фекално замърсяване.

Според микробиолозите липсата на редовно почистване прави мундщуците на електронните цигари потенциален източник на инфекции. Експертите препоръчват по-стриктна хигиена и редовна подмяна на компонентите, особено при устройства, използвани ежедневно.

Темата за здравните рискове, свързани с вейпинга, продължава да бъде обект на активни изследвания, а здравните организации в Европа и САЩ вече планират допълнителни проучвания за оценка на микробното замърсяване при различните видове устройства.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тома

    12 1 Отговор
    А на л....... миришат ли защото гледам много сладко ги дърпат

    18:02 21.11.2025

  • 2 Студопор

    9 1 Отговор
    Не че не съм съгласен, че вейповете са мега-зле, ама имам въпрос: кое е това изследване, кой го направи, от коя лаборатория, в коя държава?
    "Учените установиха" и хоп, всичко е вярно.

    18:02 21.11.2025

  • 3 Някой

    7 0 Отговор
    Много неща сравняват с тоалетна чиния и че са хиляди пъти по-мръсни. Например парапети на елеватори спрямо тоалетна чиния.

    18:03 21.11.2025

  • 4 Експертите

    6 1 Отговор
    Извод:
    Не пушете, а яжте л.!

    18:07 21.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Учениците не пускат вейповете по цял ден .На 16 години са вече развалини.В училището до заведението ми всеки ден идват линейки за някой припаднал наркоман.

    18:09 21.11.2025

  • 6 ?????

    10 2 Отговор
    Аз навремето успях да откажа цигарите с планинарство.
    А тия вейпове, които са си чиста химия ми се струват още по вредни.

    18:25 21.11.2025

  • 7 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Значи, ако смуче вейпове не й давайте да ви го смуче🤭

    19:10 21.11.2025

  • 8 Микробиолог

    1 1 Отговор
    Пълни щуротии! Пълни!

    19:59 21.11.2025

  • 9 Откакто парите

    2 0 Отговор
    за лечение не водят до нещо кой знае какво и ЕС почна не пуши, намали месото, електронните цигари са безвредни. Сега електронните цигари били вредни. А цигарите по 2 ще е цената. Не пуши, не пик плати си здравна вноска. И после лечението е в 3400 болници и 2500 частни клиники, 70 000 частни кабинети. Все плащаш .

    20:40 21.11.2025

  • 10 Пушенето на ел. цигара/веЙп

    2 0 Отговор
    е все едно секс с надуваема кукла. ИлУзия, фейк, имитация.

    20:56 21.11.2025