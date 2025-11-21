Вейповете съдържат до 3000 пъти повече бактерии от тоалетна чиния

Ново лабораторно изследване поставя под въпрос хигиената при използването на електронни цигари и подчертава здравни рискове, които до момента остават подценявани. Според резултатите вейп устройствата могат да бъдат до 3000 пъти по-замърсени с микроорганизми в сравнение със стандартна тоалетна чиния. Данните са от анализ, проведен от независимата лаборатория BioLabTests в Ковънтри.

Учените установяват, че топлият и влажен мундщук на електронните устройства създава условия за бърз растеж на бактерии и гъбички, особено когато мундщукът не се почиства редовно. Микробиологът Рейнолд Мпофу подчертава, че всяко докосване и всяка употреба увеличават риска от натрупване на микроорганизми. Според него резултатите показват ясно колко важна е хигиената при употребата на подобни устройства.

Изследването идва на фона на нарастващата популярност на вейпинга като алтернатива на традиционните цигари. Само във Великобритания редовно използващи вейп са над 5,4 милиона души, а тенденцията продължава да расте сред младите. Макар че данните сочат, че електронните цигари са по-малко вредни от тютюнопушенето, здравните специалисти предупреждават, че дългосрочните ефекти върху организма все още не са напълно изяснени.

Нови медицински наблюдения свързват продължителната употреба на електронни цигари с повишен риск от сърдечносъдови проблеми, възпалителни заболявания на белите дробове, както и с увреждания на венците. Някои от откритите бактерии в изследваните устройства включват бацили като стафилококи, ентерококи, различни видове плесени и дрожди, както и следи от E. coli, което според специалистите говори за възможно фекално замърсяване.

Според микробиолозите липсата на редовно почистване прави мундщуците на електронните цигари потенциален източник на инфекции. Експертите препоръчват по-стриктна хигиена и редовна подмяна на компонентите, особено при устройства, използвани ежедневно.

Темата за здравните рискове, свързани с вейпинга, продължава да бъде обект на активни изследвания, а здравните организации в Европа и САЩ вече планират допълнителни проучвания за оценка на микробното замърсяване при различните видове устройства.