Учени проследиха какво причиняват електронните цигари на тялото минута по минута

Електронните цигари често се възприемат като по-малко вредна алтернатива на традиционното пушене, но вдишването на аерозола от вейпа предизвиква почти незабавни реакции в организма. Научни изследвания показват, че никотинът може да достигне до мозъка за по-малко от половин минута, а през следващите минути се наблюдават промени в пулса, кръвното налягане и функцията на кръвоносните съдове.

Какво точно се случва с тялото секунди, минути и часове след първото вдишване и колко дълго могат да продължат тези ефекти?

Електронната цигара не изгаря тютюн, но това не означава, че вдишваният аерозол е физиологично неутрален. Научни изследвания показват, че след употреба на никотинов вейп промените в организма могат да започнат в рамките на секунди и да засегнат мозъка, сърцето, кръвоносните съдове и дихателните пътища.

Ефектът зависи от устройството, концентрацията на никотин, начина и продължителността на вдишване и от това дали човекът редовно използва никотин. Затова няма универсален часовник, който да важи за всеки вейп и всеки потребител. Изследванията обаче позволяват приблизително да се проследи как реагира организмът непосредствено след употреба.

Първите секунди: никотинът бързо достига до мозъка

При вдишване аерозолът навлиза през дихателните пътища в белите дробове. При никотиновите електронни цигари веществото се абсорбира и преминава в кръвообращението, откъдето достига до мозъка.

PET изследване при 17 потребители на електронни цигари установява изключително бързо навлизане на никотина в мозъка. След едно вдишване средното време за достигане на 50% от максималната мозъчна концентрация е около 27 секунди.

Скоростта се доближава до наблюдаваната при традиционните цигари. Това е една от причините съвременните вейпове да могат ефективно да поддържат никотинова зависимост.

Никотинът се свързва с никотиновите ацетилхолинови рецептори в мозъка и стимулира системи, свързани с внимание, настроение и възнаграждение. Освобождаването на допамин допринася за усещането, което потребителят започва да свързва с употребата на устройството.

До 5 минути: концентрацията на никотин бързо нараства

Фармакокинетични изследвания показват, че при някои електронни цигари пиковите нива на никотин в кръвта могат да бъдат достигнати в рамките на около пет минути от началото на употребата.

Количеството обаче варира значително. Устройството, мощността, течността и техниката на вдишване могат съществено да променят никотиновата доза. Опитните потребители също могат да извличат повече никотин от едно и също устройство.

Първите минути: сърцето започва да реагира

Никотинът активира симпатиковата нервна система и стимулира отделянето на катехоламини като адреналин. В резултат сърдечната честота може да се увеличи, а кръвното налягане да се повиши.

Метаанализ от 2024 г., включващ 15 проучвания и общо 752 участници, сравнява електронни цигари с и без никотин.

Резултатите показват, че никотиновият вейп е свързан средно с около 5,4 допълнителни удара на сърцето в минута, както и с повишаване на систолното и диастолното кръвно налягане с приблизително 3,4 mmHg спрямо електронни цигари без никотин.

Тези промени са остри и не означават, че кръвното налягане на всеки потребител ще се повиши с точно тази стойност.

След 10–30 минути: променя се поведението на кръвоносните съдове

Ефектите не се ограничават до пулса. Проучванията установяват промени в артериалната ригидност и ендотелната функция, тоест способността на вътрешната обвивка на кръвоносните съдове да регулира тяхното разширяване.

Систематичен преглед и метаанализ на рандомизирани проучвания установява неблагоприятни остри промени в показатели за съдовата функция след употреба на електронни цигари.

По-нов метаанализ от 2024 г. също установява, че никотиновите електронни цигари увеличават показатели за артериална ригидност в сравнение с устройства без никотин.

Интересното е, че никотинът не обяснява непременно целия ефект.

В изследване с 31 здрави млади хора, които никога не са пушили, учените използват магнитен резонанс, за да наблюдават кръвоносните съдове след вдишване на аерозол от електронна цигара без никотин. След експозицията способността на бедрената артерия да се разширява при увеличен кръвоток намалява с около 34%, а друг показател за реакцията на кръвния поток се понижава с около 26%.

Това подсказва, че самият аерозол и съставките, образувани при нагряването му, могат временно да влияят върху съдовата система независимо от никотина.

До първия час: ефектите върху сърцето и съдовете не изчезват веднага

След приключване на пушенето на електронна цигара организмът не се връща мигновено към изходното си състояние.

Различни експериментални проучвания проследяват сърдечносъдовите показатели непосредствено след употреба и през следващите часове. Наблюдавани са временни промени в пулса, артериалната ригидност и съдовата реактивност.

Метаанализ на девет контролирани проучвания с 370 участници, публикуван през 2024 г., установява, че никотиновите електронни цигари остро увеличават артериалната ригидност и сърдечната честота в сравнение с вейпове без никотин.

Между 2 и 4 часа: някои ефекти все още могат да бъдат измерени

Проучване при здрави доброволци измерва сърдечносъдовата и дихателната функция непосредствено след вейпване, а след това отново два и четири часа по-късно.

Никотиновият аерозол предизвиква повишаване на сърдечната честота и артериалната ригидност. Изследователите установяват и внезапно увеличаване на съпротивлението в проводящите дихателни пътища.

Това не означава непременно, че човек ще усеща затруднено дишане в продължение на часове. Част от физиологичните промени могат да бъдат измерими с лабораторна апаратура, без да предизвикват очевидни симптоми.

А какво се случва с белите дробове?

Тук научната картина е по-сложна.

Аерозолът от електронните цигари влиза в директен контакт с дихателните пътища. В зависимост от продукта той може да съдържа никотин, пропиленгликол, растителен глицерин, ароматизанти и вещества, образувани при нагряването на течността.

Систематичен преглед на непосредствените физиологични ефекти, включващ 45 публикации, установява измерими сърдечносъдови и някои респираторни реакции след употреба на електронна цигара. При стандартните спирометрични показатели обаче не е открита значима промяна непосредствено след единична експозиция.

Това е важна разлика: наличието на биологична реакция в дихателните пътища не е равнозначно на незабавен измерим спад на общата белодробна функция.

При редовно пушене картината се променя

„Минута по минута“ описва острата реакция след отделна употреба, но не показва целия потенциален риск от редовното излагане.

Актуален систематичен преглед на респираторните ефекти установява, че хората, които използват вейп и преди това не са пушили, имат по-висок риск от развитие на респираторни симптоми в сравнение с хора, които никога не са използвали подобни продукти. Същевременно рискът е по-нисък в сравнение с настоящите пушачи на традиционни цигари.

Дългосрочните последствия остават по-трудни за определяне, защото електронните цигари са сравнително нови продукти, устройствата и течностите постоянно се променят, а много от потребителите са настоящи или бивши пушачи. Това затруднява отделянето на ефекта от вейпинга от предишното излагане на тютюнев дим.

Вейпът и цигарата не са едно и също

Научните данни не подкрепят нито твърдението, че вейпът е безвреден, нито идеята, че рискът му задължително е идентичен с този на обикновените цигари.

При традиционната цигара тютюнът гори и образува сложна смес от токсични вещества. При електронните цигари течност се нагрява до образуването на аерозол, което води до различен профил на експозиция.

Метаанализът от 2024 г. например установява по-силно остро повишаване на пулса и систолното кръвно налягане при традиционните цигари в сравнение с никотиновите електронни цигари, въпреки че и вейповете предизвикват измерими промени.

Разликата е особено важна при пушачите, които използват електронни цигари като средство за отказване.

Актуализираният през август 2026 г. систематичен преглед на Cochrane обхваща 80 рандомизирани проучвания с 29 861 възрастни пушачи. Анализът показва с висока степен на сигурност, че никотиновите електронни цигари помагат на повече хора да спрат пушенето за поне шест месеца в сравнение с никотин-заместваща терапия като пластири и дъвки.

Това обаче не превръща вейпинга в безрисков навик за човек, който никога не е пушил. Авторите на Cochrane подчертават и необходимостта от по-продължителни и по-мащабни данни за нежеланите ефекти.