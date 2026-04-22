Новини
Авто »
Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят

Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят

22 Април, 2026 11:36 1 326 5

  • pininfarina-
  • honda-
  • nsx-
  • jac

Първите доставки се очакват през 2027-ма

Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Pininfarina и JAS Motorsport разкриха подробности за Tensei (на японски „прераждане“), проект, който не е просто реставрация в ретро стил, а структурно преосмисляне на Honda NSX. Чрез удължаване на междуосието и съкращаване на надвесите главният дизайнер Димитри Вицедомини е успял да превърне NSX в автомобил, който прилича по-малко на изящен „млад суперкар“ и повече на мускулест съвременник на Ferrari 288 GTO.

Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят

Под каросерията, изцяло изработена от въглеродни влакна, Tensei остава верен на своята мисия. Няма турбини, няма електродвигатели и няма екрани, които да претрупват таблото. Вместо това JAS Motorsport – дългогодишният състезателен партньор на Honda – е възложил на Judd Power да разработи специален 3,5-литров V6 двигател с атмосферно пълнене. Този двигател, произхождащ от състезанията, е съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия с превключватели, като се дава приоритет на механичната обратна връзка и звука при високи обороти пред суровите цифри. Шасито е допълнително подсилено с шестстепенна система за контрол на сцеплението, адаптивни амортисьори KW и специално разработена спирачна система Brembo, за да се гарантира, че Tensei се справя на пистата толкова добре, колкото и по италианското крайбрежие.

Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят

Tensei е „ултра-лимитирана“ серия, като всеки екземпляр се сглобява ръчно в ателието на JAS Motorsport в Арлуно, Милано. Макар че пълното световно представяне и официалните технически характеристики са планирани за по-късно през лятото, вече са известни няколко ключови подробности относно наличността:

Според информациите, цената е около 880 000 евро (920 000 долара), като в нея не е включена цената на необходимия донорски модел NSX от поколението NA1 или NA2.

За да се изработи Tensei, собствениците трябва да предоставят оригинално шаси от поколението от 1990 година, което JAS след това разглобява и преустройва изцяло.

Първият произведен екземпляр е планиран да бъде завършен през май 2026-та, като доставките към клиентите официално ще започнат през 2027-ма.

Участието на Pininfarina затваря кръга на проекта, като почита концепцията HP-X от 1984 година, която послужи като първоначален източник на вдъхновение за дизайна на стъкления покрив на NSX.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Живанши

    4 2 Отговор
    Приемлива цена. Пагани за техните грозни варели искат по 5-6 милиона евро. Чиста измама, като крипто.

    11:42 22.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    🚗 Не е Пининфарина(малкия) , а бюрото - наследник на великия дизайнер❗

    13:58 22.04.2026

  • 3 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:43 22.04.2026

  • 4 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:44 22.04.2026

  • 5 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:44 22.04.2026