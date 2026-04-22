Pininfarina възроди NSX по начина по който феновете искат, но не и на цената на която могат да си го позволят

Pininfarina и JAS Motorsport разкриха подробности за Tensei (на японски „прераждане“), проект, който не е просто реставрация в ретро стил, а структурно преосмисляне на Honda NSX. Чрез удължаване на междуосието и съкращаване на надвесите главният дизайнер Димитри Вицедомини е успял да превърне NSX в автомобил, който прилича по-малко на изящен „млад суперкар“ и повече на мускулест съвременник на Ferrari 288 GTO.

Под каросерията, изцяло изработена от въглеродни влакна, Tensei остава верен на своята мисия. Няма турбини, няма електродвигатели и няма екрани, които да претрупват таблото. Вместо това JAS Motorsport – дългогодишният състезателен партньор на Honda – е възложил на Judd Power да разработи специален 3,5-литров V6 двигател с атмосферно пълнене. Този двигател, произхождащ от състезанията, е съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия с превключватели, като се дава приоритет на механичната обратна връзка и звука при високи обороти пред суровите цифри. Шасито е допълнително подсилено с шестстепенна система за контрол на сцеплението, адаптивни амортисьори KW и специално разработена спирачна система Brembo, за да се гарантира, че Tensei се справя на пистата толкова добре, колкото и по италианското крайбрежие.

Tensei е „ултра-лимитирана“ серия, като всеки екземпляр се сглобява ръчно в ателието на JAS Motorsport в Арлуно, Милано. Макар че пълното световно представяне и официалните технически характеристики са планирани за по-късно през лятото, вече са известни няколко ключови подробности относно наличността:

Според информациите, цената е около 880 000 евро (920 000 долара), като в нея не е включена цената на необходимия донорски модел NSX от поколението NA1 или NA2.

За да се изработи Tensei, собствениците трябва да предоставят оригинално шаси от поколението от 1990 година, което JAS след това разглобява и преустройва изцяло.

Първият произведен екземпляр е планиран да бъде завършен през май 2026-та, като доставките към клиентите официално ще започнат през 2027-ма.

Участието на Pininfarina затваря кръга на проекта, като почита концепцията HP-X от 1984 година, която послужи като първоначален източник на вдъхновение за дизайна на стъкления покрив на NSX.