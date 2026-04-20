Honda се принуждава да затвори два от заводите си в Китай

Honda Motor започва фундаментална реструктуризация на дейността си в Китай, тъй като марката се бори да запази позициите си на най-агресивния пазар за електромобили в света. Според последни доклади, вторият по големина японски автомобилен производител финализира плановете си за закриване на два големи завода, което на практика ще намали наполовина производствения капацитет на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в региона. Тази стъпка идва на фона на срив в продажбите до едва 640 000 единици през 2025 година, спад от 24% на годишна база, който оставя компанията да работи на около 40% от пиковия си обем.
Първата голяма жертва е заводът, управляван от съвместното предприятие GAC-Honda в Гуанджоу, който се очаква да преустанови изцяло производството на бензинови автомобили до юни 2026-та. Това ще бъде последвано от затварянето на втори завод в рамките на партньорството Dongfeng-Honda, което вероятно ще се случи до края на 2027-ма. Заедно тези затваряния ще намалят годишния производствен капацитет на Honda за бензинови автомобили от 960 000 единици до едва 480 000. Очаква се този драстичен отстъп да доведе до разходи за преструктуриране и отписване на активи в размер до 20,1 млрд. долара (3,2 трилиона йени) през следващите две финансови години, което потенциално може да доведе до първата годишна загуба на автомобилния производител за почти седем десетилетия.
Освен логистичния отстъп, Honda извършва масивен стратегически завой, като предава ключовете за своето бъдещо развитие. В необичаен ход за голям световен производител на оригинално оборудване (OEM), Honda ще прехвърли ръководството на регионалното си развитие на електромобили директно на китайските си партньори GAC и Dongfeng. От 2028 година компанията планира да произвежда „местно ръководени“ електромобили, проектирани специално за китайските вкусове, като признава, че настоящата си гама – включително e:NS1 и e:NP1 – не е успяла да се конкурира със софтуерно управлявани гиганти като BYD.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
11:16 20.04.2026
2 Българин
11:22 20.04.2026
3 Слънчасалия
12:09 20.04.2026
4 отеснява
12:24 20.04.2026
5 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Слънчасалия":Вярно е, Мъскрат вече не може да смогне със производство на тесла бот хуманоидния робот. И със тесла чипове и чипсове за АИ артифишъл ентелегенс 😀
тази седмица е репорта за тримесечието и афро-канадеца ще бълва лъжи и фантасмагории.
12:27 20.04.2026
6 веселин
12:46 20.04.2026
7 Към антиелектриците
До коментар #3 от "Слънчасалия":Каквото и да се опитвате да ми препишете винаги съм твърдял това:
Електрическите автомобили СА бъдещето. ДВГ при автомобилите, остава в миналото. Остава му пазарно превъзходство години колкото пръстите на ръцете ти, а в най-лошия случай и на краката, ако Тесла фалира.
Някак не си ми разбрал мнението. Tesla не са фактор за бъдещето, електромобилите са. Tesla бяха фактор досега, защото са най напред с технологиите, а хората очевидно все повече предпочитат да си купят технологии, пред S класата на Мерцедес. За радост цената на технологиите пада, а цената на S класа ще се качва и пазара става все по лесен.
За тези които не искат технологии, а гледат само цената, ще се погрижат китайците. Там вече се произвеждат електромобили на по-ниски цени от бензиновите при това в по-големи мащаби отколкото Тесла може да си мечтае.
Бъдещето е електрическо, СВИКВАЙТЕ!
Само след няколко години, на пазара ще има електромобил за всеки джоб и вкус. Ако от Мерцедес не предложат нещо електричко, просто ще бъдат изхвърлени от пазара. Те разбира се го знаят и няма да го допуснат. Доказателство са отчаяните им действия описани в тази статия.
14:12 20.04.2026
8 Хаха
До коментар #7 от "Към антиелектриците":Тесльо електрика прехвърли пропагандата от щатски долари в китайски юани,нали така слънчасал?
15:24 20.04.2026
9 Ти сега ли разбра
До коментар #8 от "Хаха":Ех ама какви антиелектрици имаше едно време. Казваш нещо И само след три месеца обяснения вече са те разбрали. На тебе 10-тина години не ти стигат да разбереш какво съм казал и се правиш че сега чуваш за първи път за него
15:43 20.04.2026
10 Пещерска гроздова
До коментар #8 от "Хаха":Нашият съселянин си мени мнението като ветропоказател,днес едно утре друго.Не случайно сме му турнали прякора слънчасалия,само фотоволтаични централи и батерии са му в главата.Вчера строи ветропарк и фотоволтаична централа,утре купува батерии за милиони.Всичките му идеи са неосъществени.
17:11 20.04.2026
11 Пещерска гроздова
До коментар #7 от "Към антиелектриците":Казваш бъдещето било електрическо,селски?Може,но ти няма да годочакаш.Настоящето ти е дизелово,слънчасал.
17:13 20.04.2026
12 Кой се върти като ветропоказател
При вас беше метан, етанол, синтетични горива, водород и какви ли не смени на мнението, Като през цялото време обяснявахте че бъдещето е всякакво друго, но не електрическо.
Дори с настоящото ти мнение го доказваш!
Голяма част от нещата за в бъдещето за което ви говорих вече са в миналото и се сбъднаха.
Коя от вашите прогнози за съхранение на излишната енергия във водород, синтетични горива и други нереалистични очаквания, които противоречат на физиката математиката и здравата логика се сбъднаха?
18:10 20.04.2026
13 Пещерска гроздова
До коментар #12 от "Кой се върти като ветропоказател":Лъжеш селски,чакам та в кръчмата да ти бия табани за лъжите.
20:46 20.04.2026
14 Ех какво беше хубаво
До коментар #13 от "Пещерска гроздова":По време на изборите когато на антиелектриците им плащаха други за да спамят!
От няколко дни никакви ви нямаше, а сега се завърнахте.
Толкова много приказки без да кажете нищо по темата на статията за електромобилите?
20:52 20.04.2026
15 Нормално
21:23 20.04.2026