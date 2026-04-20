Honda се принуждава да затвори два от заводите си в Китай

Honda Motor започва фундаментална реструктуризация на дейността си в Китай, тъй като марката се бори да запази позициите си на най-агресивния пазар за електромобили в света. Според последни доклади, вторият по големина японски автомобилен производител финализира плановете си за закриване на два големи завода, което на практика ще намали наполовина производствения капацитет на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в региона. Тази стъпка идва на фона на срив в продажбите до едва 640 000 единици през 2025 година, спад от 24% на годишна база, който оставя компанията да работи на около 40% от пиковия си обем.

Първата голяма жертва е заводът, управляван от съвместното предприятие GAC-Honda в Гуанджоу, който се очаква да преустанови изцяло производството на бензинови автомобили до юни 2026-та. Това ще бъде последвано от затварянето на втори завод в рамките на партньорството Dongfeng-Honda, което вероятно ще се случи до края на 2027-ма. Заедно тези затваряния ще намалят годишния производствен капацитет на Honda за бензинови автомобили от 960 000 единици до едва 480 000. Очаква се този драстичен отстъп да доведе до разходи за преструктуриране и отписване на активи в размер до 20,1 млрд. долара (3,2 трилиона йени) през следващите две финансови години, което потенциално може да доведе до първата годишна загуба на автомобилния производител за почти седем десетилетия.

Освен логистичния отстъп, Honda извършва масивен стратегически завой, като предава ключовете за своето бъдещо развитие. В необичаен ход за голям световен производител на оригинално оборудване (OEM), Honda ще прехвърли ръководството на регионалното си развитие на електромобили директно на китайските си партньори GAC и Dongfeng. От 2028 година компанията планира да произвежда „местно ръководени“ електромобили, проектирани специално за китайските вкусове, като признава, че настоящата си гама – включително e:NS1 и e:NP1 – не е успяла да се конкурира със софтуерно управлявани гиганти като BYD.