Катастрофата на "Хемус": Атакуват автобуса от двете страни, за да спасят затиснатите хора. Бил ли е заспал шофьорът?

Продължава търсенето на причините за тежката катастрофа на автомагистрала "Хемус" вчера, която завърши с жертва и 16 ранени. Aвтобусът, движещ се по магистралата, се блъсна в камион, припомни бТВ.

От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници в автобуса, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Причините за сблъсъка все още се изясняват.

И двамата шофьори са с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показва положителен резултат.

Шестима от пострадалите при сблъсъка са приети в столичните болници "Света Анна", ВМА, и ИСУЛ.

В "Света Анна" са трима от тях в тежко състояние с множество фрактури.

В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е с комоцио и е оставен под лекарско наблюдение.

Министърът на транспорта разпореди незабавна проверка по случая.

Екип на bTV и тази сутрин отиде на магистрала „Хемус“, в близост до мястото на инцидента.

Освен мерките за сигурност, този инцидент постави редица въпроси за контрола на пътя при професионалните шофьори, както и за онези водачи, които продължават да са зад волана след десетки нарушения.

Катастрофата стана в нощта срещу вторник. Един от пътниците в автобуса вчера разказа, че телефонът му е засекъл удара в 1:04 ч. Минута по-късно той набира 112.

По първоначални данни автобусът и тирът са се ударили при изпреварване, като според свидетелски разкази тирът се е намирал в аварийната лента в този момент.

Пробата на шофьора на тира за наркотици е положителна, но се очаква този резултат да бъде потвърден и с лабораторно изследване.

От МВР излязоха с информация и за нарушения от страна на шофьора на автобуса — 45 до момента. Нарушения има и шофьорът на тира — 29. Според полицията шофьорът на автобуса е бил с отнета книжка за период от 10 месеца след шофиране след употреба на алкохол.

През вчерашния ден синът на шофьора на автобуса се свърза с bTV, за да опровергае тази информация.

Успяхме да се срещнем с един от огнеборците, които са рязали автобуса, за да спасят затиснатите пътници в него.

„Искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството му никога не е било отнемано за такова нещо“, коментира синът на шофьора на автобуса.

„Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, беше ясно, че поради неизяснена към момента причина тирът, в който автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта. Вследствие на това автобусът се е ударил в него“, коментира той.

„Видимо камионът беше в аварийната лента и автобусът без никакви спирачки се е врязал в него“, коментира пътник.

„Обаждането беше в 1:08 ч. от 112. Насочих натам един пожарен автомобил и два спасителни автомобила, както и линейката на пожарната. Разпоредих двата спасителни екипа да атакуват от двете страни на автобуса, тъй като в него имаше затиснати трима души“, коментираха от пожарната служба.

„Единият човек, до когото трябваше да стигнем, преди да извадим останалите, се оказа починал“, посочиха още оттам.

„Хората бяха по седалките, смачкани, един върху друг. Тези седалки трябваше да бъдат отстранени по някакъв начин. Не можехме да използваме част от инструментите, защото можеше да се запалят горими вещества“, обясниха още от пожарната.

„Според мен причините са две. Едната е, че най-вероятно водачът на автобуса е заспал на пътя и в последния момент е видял движещия се в аварийната лента товарен автомобил, който се е опитвал да влезе в платното. Тогава автобусът се е ударил директно в задната му част“, коментира Тенчо Тенев, бивш шеф на КАТ.

„Никой вчера не спомена дали хората в автобуса са били с предпазни колани. Ако бяха, може би нямаше да има загинал вътре“, посочи още той.

„През последните години нито от „Пътна полиция“, нито от Главна дирекция “Автомобилна инспекция” проверяват дали пътниците са поставили коланите си в автобусите. А това е едно от най-важните неща при пътуване“, смята Тенчо Тенев, като допълни, че е въпрос на контрол.

„Това, което видяхме, ще бъде описано в специален доклад и вероятно няма да е последният. Но аз искам да кажа нещо друго — тук става въпрос за липса на превенция. А зад липсата на превенция стоят некомпетентност и корупция“, коментира инженер Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики и бивш заместник-министър на транспорта.

„Този товарен автомобил не трябваше да бъде на пътя. Вчера цял ден слушахме некомпетентни хора да казват, че няма финансова стабилност. Добре, след като няма финансова стабилност, защо е на пътя? Кой го пропусна“, коментира той.

Според него Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ трябва да бъде изградена наново - с компетентни хора.

„Има една държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя не трябва да съществува. Това е паразит, който консумира едни 5 милиона лева на година, без нищо да прави“, посочи Ангел Попов.

„Попитайте екипа на „Автомобилната администрация“, който е изпратен там — може ли да провери професионалната компетентност на водача и всички документи? Тогава ще разберете колко несъвършена е системата, която те са изградили“, допълни още той.

„Трябва коренна промяна в Закона за движение по пътищата. Особено за професионалните водачи — на всеки пет години да се проверява досието им и ако имат повече от три нарушения, да им се отнема свидетелството до успешно полагане на изпит“, смята Тенчо Тенев.

Днес очакваме резултатите от лабораторната проба на шофьора на тира за наркотици. Вчера тестът показа положителен резултат.