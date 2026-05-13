Катастрофата на "Хемус": Атакуват автобуса от двете страни, за да спасят затиснатите хора. Бил ли е заспал шофьорът?

Продължава търсенето на причините за тежката катастрофа на автомагистрала "Хемус" вчера, която завърши с жертва и 16 ранени. Aвтобусът, движещ се по магистралата, се блъсна в камион, припомни бТВ.
От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници в автобуса, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Причините за сблъсъка все още се изясняват.
И двамата шофьори са с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показва положителен резултат.
Шестима от пострадалите при сблъсъка са приети в столичните болници "Света Анна", ВМА, и ИСУЛ.
В "Света Анна" са трима от тях в тежко състояние с множество фрактури.
В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е с комоцио и е оставен под лекарско наблюдение.
Министърът на транспорта разпореди незабавна проверка по случая.
Екип на bTV и тази сутрин отиде на магистрала „Хемус“, в близост до мястото на инцидента.
Освен мерките за сигурност, този инцидент постави редица въпроси за контрола на пътя при професионалните шофьори, както и за онези водачи, които продължават да са зад волана след десетки нарушения.
Катастрофата стана в нощта срещу вторник. Един от пътниците в автобуса вчера разказа, че телефонът му е засекъл удара в 1:04 ч. Минута по-късно той набира 112.
По първоначални данни автобусът и тирът са се ударили при изпреварване, като според свидетелски разкази тирът се е намирал в аварийната лента в този момент.
Пробата на шофьора на тира за наркотици е положителна, но се очаква този резултат да бъде потвърден и с лабораторно изследване.
От МВР излязоха с информация и за нарушения от страна на шофьора на автобуса — 45 до момента. Нарушения има и шофьорът на тира — 29. Според полицията шофьорът на автобуса е бил с отнета книжка за период от 10 месеца след шофиране след употреба на алкохол.
През вчерашния ден синът на шофьора на автобуса се свърза с bTV, за да опровергае тази информация.
Успяхме да се срещнем с един от огнеборците, които са рязали автобуса, за да спасят затиснатите пътници в него.
„Искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството му никога не е било отнемано за такова нещо“, коментира синът на шофьора на автобуса.
„Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, беше ясно, че поради неизяснена към момента причина тирът, в който автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта. Вследствие на това автобусът се е ударил в него“, коментира той.
„Видимо камионът беше в аварийната лента и автобусът без никакви спирачки се е врязал в него“, коментира пътник.
„Обаждането беше в 1:08 ч. от 112. Насочих натам един пожарен автомобил и два спасителни автомобила, както и линейката на пожарната. Разпоредих двата спасителни екипа да атакуват от двете страни на автобуса, тъй като в него имаше затиснати трима души“, коментираха от пожарната служба.
„Единият човек, до когото трябваше да стигнем, преди да извадим останалите, се оказа починал“, посочиха още оттам.
„Хората бяха по седалките, смачкани, един върху друг. Тези седалки трябваше да бъдат отстранени по някакъв начин. Не можехме да използваме част от инструментите, защото можеше да се запалят горими вещества“, обясниха още от пожарната.
„Според мен причините са две. Едната е, че най-вероятно водачът на автобуса е заспал на пътя и в последния момент е видял движещия се в аварийната лента товарен автомобил, който се е опитвал да влезе в платното. Тогава автобусът се е ударил директно в задната му част“, коментира Тенчо Тенев, бивш шеф на КАТ.
„Никой вчера не спомена дали хората в автобуса са били с предпазни колани. Ако бяха, може би нямаше да има загинал вътре“, посочи още той.
„През последните години нито от „Пътна полиция“, нито от Главна дирекция “Автомобилна инспекция” проверяват дали пътниците са поставили коланите си в автобусите. А това е едно от най-важните неща при пътуване“, смята Тенчо Тенев, като допълни, че е въпрос на контрол.
„Това, което видяхме, ще бъде описано в специален доклад и вероятно няма да е последният. Но аз искам да кажа нещо друго — тук става въпрос за липса на превенция. А зад липсата на превенция стоят некомпетентност и корупция“, коментира инженер Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики и бивш заместник-министър на транспорта.
„Този товарен автомобил не трябваше да бъде на пътя. Вчера цял ден слушахме некомпетентни хора да казват, че няма финансова стабилност. Добре, след като няма финансова стабилност, защо е на пътя? Кой го пропусна“, коментира той.
Според него Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ трябва да бъде изградена наново - с компетентни хора.
„Има една държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя не трябва да съществува. Това е паразит, който консумира едни 5 милиона лева на година, без нищо да прави“, посочи Ангел Попов.
„Попитайте екипа на „Автомобилната администрация“, който е изпратен там — може ли да провери професионалната компетентност на водача и всички документи? Тогава ще разберете колко несъвършена е системата, която те са изградили“, допълни още той.
„Трябва коренна промяна в Закона за движение по пътищата. Особено за професионалните водачи — на всеки пет години да се проверява досието им и ако имат повече от три нарушения, да им се отнема свидетелството до успешно полагане на изпит“, смята Тенчо Тенев.
Днес очакваме резултатите от лабораторната проба на шофьора на тира за наркотици. Вчера тестът показа положителен резултат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво или кои го атакуват от две страни?
08:38 13.05.2026
08:38 13.05.2026
6 МВР Пикчърс
До коментар #3 от "Приказка":Ти колко искаш като в София са 5 линейки на кръст.
08:43 13.05.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Тираджия":Не е тайна, че в световен мащаб тираджиите са на амфетамин за да шофират, без да заспиват. Ме е тайна и че пилотите от Формула 1 също да на амфетамин , за да имат по-бързи реакции. Ако шофьорът на автобуса беше взел амфетамин, нямаше да заспи и да се вреже в камиона.
Коментиран от #16, #23
08:52 13.05.2026
13 Аз имам 40+ години
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":активно шофиране и само 1( едно) нарушение - превишена скорост с 10 км след ново поставен знак.Така че не обобщавай, а следвай девиза "Най- важното е да се стигне безаварийно"...
Коментиран от #15, #22, #33
08:53 13.05.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Аз имам 40+ години":Какво значи, активно шофиране? Професионален шофьор ли си, дето въртиш геврека цял ден. Ако не си , не изказвай мнение.
Коментиран от #18
08:57 13.05.2026
16 Но пък шанса
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":от изкривено възприемане на ситуацията също не е малък... По- компетентни от мен и теб смятат, че амфетамините са рисков фактор, водят И до повишена агресиа, а при днешните скорости рискът е много по- голям
Употребата им е ЗАБРАНЕНА - и съобразяването с тази забрана е норма. Друг е въпросът, че дори някои масови лекарства, вкл. И за кръвно, диабет, аналгетици и пр.- при полеви тест дават грешно положителна проба. - и усилията трябва да са насочени срещу грешките, а не срещу забраната...
Коментиран от #20
09:03 13.05.2026
17 Механик
Малеее, как си чанчите езиците, за да се докарвате на "модерни".
09:05 13.05.2026
18 Бях, сега
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":съм пенсионер. Карал съм от полски Стар и Ифа до линейка и градски автобус, А на собствен лек автомобил се качих през 1983. Уточнявам- само с колата си правех към 1000км на месец - родителите ми живееха на 400 км от мен и имаха нужда от помощ.Това достатъчно ли е?
Коментиран от #24, #37
09:10 13.05.2026
19 айде да топите
2. Всички възрастни - на проверочни, сутрин, обед и вечер
3. Децата - в костюм космонавт
4. Колите - още ии, екрани и "асистенти"
5. ИИАИИ - ай, ай, ай
6. КАТ - на всеки храст - камера, че и две - за средна и всякаква скорост и за задна
7. Журналята - с по един хляб и да топите
Из "Мерки за контрол по пътищата"
Коментиран от #21, #27
09:10 13.05.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Но пък шанса":Глупости не ми се четат. Голяма част от студентите да на амфетамин за да учат по време на сесия. Никога не съм опитвал, но имах колеги учеха на амфетамин ден и нощ и вземаха изпит. Самата Сашка Васева призна, че като ученичка , родителите на всички ученици от оня край са им давали амфетамин за по добри оценки. Вземали са го от завода в Дупница, дето го произвеждаха.
Коментиран от #26, #30
09:11 13.05.2026
21 честен ционист
До коментар #19 от "айде да топите":Алокозамок за по EUR 3000 ще трябва да си сложиш в таратайката за собствена сметка.
09:14 13.05.2026
22 пенчо
До коментар #13 от "Аз имам 40+ години":Има разлика от активен и професионален. Като на ден правиш по 500-600 км и това ти е работата е друго. Няма безгрешни хора и хора без нарушения. Някой сметна ли че за неговият стаж се пада по 1 нарушение на година.
09:15 13.05.2026
23 Да ама Не
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Нищо от казаното не е вярно. Ако имаш предвид че пият енергийни напитки съм съгласен, но за амфети просто забрави. Лошото е, че редбули и всички подобни дават положителен резултат.
09:19 13.05.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Бях, сега":Всяка бабичка във Великобритания кара по 1000 мили на месец. Това нея прави професионален шофьор. И ти си тръгнал акъл да даваш ?
09:21 13.05.2026
25 санкции санкции санкции
Ако на всички професионални шофьори наложат санкции и "стоп от каране", как "бизнесмените" ще крадат националното богатство? Щото само с комп и телефон не става. Туй жито, скрап и кенефи за износ и храна, мебели и коли от нов вноса ! А?
09:24 13.05.2026
26 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Студентите вземат амфети в дискотеките за да политат от кеф. Ако искаш да помниш да изпити вземи гинко-билоба. Реалист ха ха…
Коментиран от #36
09:25 13.05.2026
27 Зевзек
До коментар #19 от "айде да топите":Забрави най-важното… ВАР системата и рефер за резултата.
09:26 13.05.2026
28 няма там камери . видеорегистратори .
09:32 13.05.2026
30 Амфети не
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":си вземал, но или си вземал доста сериозно нещо подобно, или не си вземал изписаните лекарства дълго време, или тролиш неадекватно. "Професионалните" шофьори у нас карат масово като неадекватни и това е засилваща се тенденция от няколко години. Далеч не е нужно да си професионален шофьор да го разбереш - достатъчно е да си активен шофьор с някакъв опит. Каране в аварийната лента без да имат проблем, спиране пак там, редовно шофиране претоварен с тонове или с гуми без никакъв грайфер, изпреварване без мигачи за по пет минути, защото камионът до тях напъва и той, в градски условия или места с ограничения карат с колкото си преценят, игнорирайки, че колите се движат съобразено с тази скорост, защото явно едните се притесняват от снимки от КАТ, другите не. Не говорим и как са се сдобили с разрешителни за последните категории в последните поне 15 години. При "професионалните" шофьори батакът е още по-голям от този при непрофесионалните некадърници с купените книжки - първите превозват десетки хора или десетки тонове и се придвижват, все едно са на сенокосачка в ливадата на дядо им.
09:59 13.05.2026
31 ДрайвингПлежър
САМО АКО НЕ КАРАШ НЯМАШ НАРУШЕНИЯ! Ако ходиш 2 пъти в годината до лозето вероятно ще си "чист", което не означава, че няма да си нарушавал!
Това е безумно глупава пропаганда!!!
Същото е и с натъртването за положителния тест за наркотици! При всички проблеми, които тия тестове показват и правят е направо престъпление да бъдат коментирани въобще!!!
Още по-глупаво е да се настройва населението срещу професионалните шофьори! Като сте толкова можещи всички и безгрешни вървете да карате вие, да гоните графици, да оцелявате по безумни пътища и т.н. Тая война срещу шофьорите води само до приходи за КАТ!
Моралното ви удовлетворение, че сте "обесили някого" щото е допуснал грешка зад волана ще се изпари в момнта, в който и вие допуснете, защото никой не е защитен!!! Бъдете по-смирени!
10:01 13.05.2026
32 Четеш без разбиране
До коментар #3 от "Приказка":Една е линейката от пожарната. Бърза помощ също са изпратили техни линейки.
В София дежурят 18 линейки. Проблемът не е в броя на автомобилите, а в липсата на лекари.
10:09 13.05.2026
33 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Аз имам 40+ години":Абе баце шифьор, ще обясниш ли като си толкова велик въртяч на геврека кво означава "зад ново поставен знак"?!!!
Нали закона те задължава да следиш пътната обстановка, ти що не го видя тоя знак? Значи безгрешния въртяч на геврека с 40 години правил бил и той грешки?! Е имал си късмет грешката ти да е малка. Някои правят по-големи грешки с по-драматични последствия!
А "активен шофьор" е много разтегливо понятие.
Баща ми е активен шофьор, който всеки божи ден минава едни 5-10 км "на село" и трудно минава и 3-4 хил км на година - аз съм активен шофьор, който обикаля България и последните 4-5 години правех по 30-40 хил, от миналата година карам по -малко. А един истински професионален шофьор, за който само може да се каже че е активен прави по 60-80-100 хиляди!!! И за разлика от тебе му е вменено да спазва графици, не само да се карлаба по пътя!
Айде не се правете на безгрешни и на морални съдници щото никой не знае какво го чака зад завоя!
Коментиран от #38
10:11 13.05.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Ха ха ха ха":Шегуваш се нали. Студентите не да глупави бе. Освен амфетамин има още няколко продукта, които се купуват онлайн и помагат за учене. Хайде да не ви отварям очите.
10:18 13.05.2026
37 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Бях, сега":От 83та до днес разликата на пътя е от небето до земята!
взел съм книжка 97ма, пътищата бяха празни, а още тогава книжки се раздаваха произволно. Днес пътищата са претоварени, а живота на много по-висока скорост.
Не може да сравняваш тогава със сега и тогавашните ти активни шофьорски години със сегашните. Да не говорим колко напредна полицейската техника и камерите, с които сега се регистрират нарушенията и колко са повече те на пътя, че да правиш сравнения!!!
А и в крайна сметка си карал бавно, щото тая Ифа като я натовариш и тя може да вдигне нещо повече от пешеходна скорост само по нанадолнище ;)
10:21 13.05.2026
38 Да ти обясня.
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":Вчера , а и до вчера го нямаше. Става дума за Аспаруховия мост във Варна. Минавам сутрин към 8 , поставили някакво ограничение 40, защото щели да започват ремонт. Мярнах го, но инерцията беше по- силна, а малко след отклонението за квартала чакаха.Това е.Глоба по фиш.
Коментиран от #39
11:36 13.05.2026
39 ДрайвингПлежър
До коментар #38 от "Да ти обясня.":Ми да ти обясня и аз - е те така е станала и тая катастрофа.
Шофьора е мярнал нещо, но не е имал време да го осмисли и реагира (по каквато и да е причина)
За твой късмет ти си "мярнал" един знак и си минал с глупав фиш
Шофьора на автобуса е изтеглил значително по-къса клечка но при буквално сходна ситуация!
Сам виждаш, че ти посред бял ден при 50 км/ч не си имал възможност да дооцениш ситуацията, а при него скоростта е била двойна и то вечер, вероятността от допускане на грешка се увеличава екпоненциално.
Който си мисли, че е безгрешен и няма да му се случи - има кой да му докаже, че греши! Да се търси вина под общ знаменател кой колко нарушения има и кой колко добър и примерен водач е е глупаво! Тия "десетки" нарушения, с които полицията вече го осъжда всъщност може да са глупави административни нарушения, като фарове, мръсен номер, забравени документи и още куп глупости.
11:51 13.05.2026
42 ИВКОНИ Е ДПС ФИРМА
До коментар #41 от "Цвете":ПАК ША ГИ ОТТЪРВАТ.В СТАРАЗАГОСКО И ХАСКОВСКО И ПЛОВДИВСКО И КЪРДЖАЛИЙСКО И СМОЛЯНСКО СИИИИЧКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ САНА ДПС КАРАТ КАТО БЕСНИ С ПРЕДНИ ПУКНАТИ СТЪКЛА ЛИЧНО И В МОМЕНТА ПАК КАРАТ И ТАКА Е С ГОДИНИ КАКМИНАВАТ ПРЕГЛЕДИ...ЧЕНГЕТА СПИРАТ ЛИ ГИ
22:55 13.05.2026
43 А камиона бил ли е обозначен...
До коментар #4 от "Ъперкът":...с триъгълник на определеното рсзстояние,че е спрял в аварийната лента...?!?!
07:37 14.05.2026