Honda пенсионира единствения електромобил в европейската си гама

21 Април, 2026 19:28 1 270 3

Компанията залага на хибриди

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Амбициите на Honda в областта на електромобилите в Европа претърпяват радикално „преоразмеряване“, тъй като автомобилният производител официално се готви да прекрати производството на единствения си модел електромобил в момента. От 21 Honda e:Ny1 е премахната от официалните конфигуратори в много страни в Европа, включително и у нас, след като продажбите ѝ се оказаха крайно незадоволителни – дори значителното понижение на цената до 38 990 евро не успя да промени ситуацията. Докато останалите наличности се насочват към Великобритания и скандинавските региони, където търсенето е малко по-устойчиво, тригодишният мандат на модела на практика приключи.

Това обаче не е пълно оттегляне от сектора на електромобилите. Honda се преориентира от борбата в сегмента на „средноразмерните SUV“ към сегмент, в който исторически се е отличавала, малки, харизматични хечбеци. През юли компанията ще пусне на пазара Honda Super-N – квадратен, ретро-вдъхновен електрически градски автомобил, който черпи силно от легендарния Honda City Turbo II от 80-те години. Super-N е по същество японски „Kei-car“, преосмислен за европейските пътища, заменящ пробега по магистралите на дълги разстояния с градска индивидуалност и целева цена под 23 000 евро.

Honda пенсионира единствения електромобил в европейската си гама

Отмяната на e:Ny1 е част от много по-голямо глобално стратегическо отстъпление за Honda. През март автомобилният производител отчете първата си годишна загуба за повече от 70 години, което доведе до драматичната отмяна на няколко високопрофилни проекта за електромобили в Северна Америка, включително Sony-Honda Afeela, Acura RSX EV и футуристичния 0 Series Saloon. Honda посочи охлаждането на пазара на електромобили и премахването на федералните стимули като основни причини за изоставянето на тези тежки платформи, като вместо това предпочете да заложи на печелившата си гама хибриди и нишови, леки електромобили като Super-N. С новия хечбек, чието пристигане в дилърските центрове е планирано за юли тази година, Honda залага, че характерът и достъпната цена ще успеят там, където усилията ѝ в областта на обикновените SUV-та се провалиха.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоалетна Хартия

    7 4 Отговор
    Купуваш Хондата и след 3 години ставаш собственик на НЕдвижимо имущество!!

    21:09 21.04.2026

  • 2 Хонда е най боклукчивата марка

    1 2 Отговор
    Нормално е да го спират след като няма шарани да купуват тези боклуци.

    Коментиран от #3

    22:02 21.04.2026

  • 3 Ха Ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хонда е най боклукчивата марка":

    Щом Хонда се чупи във ваще ръце е ясно какви нескопосници сте!

    23:10 21.04.2026