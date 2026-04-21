Honda пенсионира единствения електромобил в европейската си гама

Амбициите на Honda в областта на електромобилите в Европа претърпяват радикално „преоразмеряване“, тъй като автомобилният производител официално се готви да прекрати производството на единствения си модел електромобил в момента. От 21 Honda e:Ny1 е премахната от официалните конфигуратори в много страни в Европа, включително и у нас, след като продажбите ѝ се оказаха крайно незадоволителни – дори значителното понижение на цената до 38 990 евро не успя да промени ситуацията. Докато останалите наличности се насочват към Великобритания и скандинавските региони, където търсенето е малко по-устойчиво, тригодишният мандат на модела на практика приключи.

Това обаче не е пълно оттегляне от сектора на електромобилите. Honda се преориентира от борбата в сегмента на „средноразмерните SUV“ към сегмент, в който исторически се е отличавала, малки, харизматични хечбеци. През юли компанията ще пусне на пазара Honda Super-N – квадратен, ретро-вдъхновен електрически градски автомобил, който черпи силно от легендарния Honda City Turbo II от 80-те години. Super-N е по същество японски „Kei-car“, преосмислен за европейските пътища, заменящ пробега по магистралите на дълги разстояния с градска индивидуалност и целева цена под 23 000 евро.

Отмяната на e:Ny1 е част от много по-голямо глобално стратегическо отстъпление за Honda. През март автомобилният производител отчете първата си годишна загуба за повече от 70 години, което доведе до драматичната отмяна на няколко високопрофилни проекта за електромобили в Северна Америка, включително Sony-Honda Afeela, Acura RSX EV и футуристичния 0 Series Saloon. Honda посочи охлаждането на пазара на електромобили и премахването на федералните стимули като основни причини за изоставянето на тези тежки платформи, като вместо това предпочете да заложи на печелившата си гама хибриди и нишови, леки електромобили като Super-N. С новия хечбек, чието пристигане в дилърските центрове е планирано за юли тази година, Honda залага, че характерът и достъпната цена ще успеят там, където усилията ѝ в областта на обикновените SUV-та се провалиха.