Радикален завой за Honda

Японският гигант Honda предприема радикален завой, който мнозина биха нарекли „връщане към корените“, за да оцелее в безмилостната битка с настъпващите китайски технологични хищници. Притиснат от стената, Тошихиро Мибе признава чистосърдечно това, което мнозина в индустрията само си шепнат: традиционните методи за разработка вече не работят срещу скоростта на светлината, с която оперират играчи като BYD и Geely. За да не остане просто страничен наблюдател на собственото си изтласкване от пазара, компанията възражда своя легендарен модел на независимо инженерно мислене, който я направи глобална икона през миналия век.

Този стратегически ход е директен отговор на шокиращата ефективност на китайските производители, които успяват да изкарат нов модел на пътя за едва 18 месеца – темпо, което кара консервативните автомобилни централи да изглеждат като тромави антики. Спадът в продажбите на Honda в Китай с близо една четвърт през последната година е червената лампа, която принуди ръководството да спре опитите за централизация и да даде отново пълна свобода на своите визионери. Очевидно е, че „бизнесът по старому“ вече не е опция, ако марката иска да има шанс в ерата на софтуерно дефинираните автомобили и изкуствения интелект.

Вместо да търси спасение в чужди обятия, както направиха Nissan и Toyota чрез съдружия с китайски компании, Honda избира пътя на „самотния вълк“. Това е романтичен, но и изключително рискован хазарт. Идеята е да се възпроизведе магията от 60-те години, когато автономното развойно звено създаде революционния двигател CVCC и вечния Honda Civic. Целта днес е същата – да се пречупи бюрокрацията и да се отприщи креативност, която да превърне електрическата мобилност от скучно придвижване в технологично приключение.

Паралелно с вътрешната реорганизация, погледът на компанията се насочва и към нови производствени хоризонти, като Индия се очертава като „тайния коз“ за бюджетни електромобили. Дали обаче тази стратегия „обратно в бъдещето“ ще бъде достатъчна, за да се навакса изоставането, или е просто закъснял опит за съживяване на една отминала слава? В свят, в който батериите и алгоритмите диктуват правилата, залогът на инженерната интуиция е най-смелият ход, който Honda е правила от десетилетия насам. Пътят пред марката е осеян с въпросителни, но едно е сигурно – японците отказват да се предадат без бой.