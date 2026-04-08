Радикален завой за Honda

8 Април, 2026 11:15 2 522 6

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският гигант Honda предприема радикален завой, който мнозина биха нарекли „връщане към корените“, за да оцелее в безмилостната битка с настъпващите китайски технологични хищници. Притиснат от стената, Тошихиро Мибе признава чистосърдечно това, което мнозина в индустрията само си шепнат: традиционните методи за разработка вече не работят срещу скоростта на светлината, с която оперират играчи като BYD и Geely. За да не остане просто страничен наблюдател на собственото си изтласкване от пазара, компанията възражда своя легендарен модел на независимо инженерно мислене, който я направи глобална икона през миналия век.

Този стратегически ход е директен отговор на шокиращата ефективност на китайските производители, които успяват да изкарат нов модел на пътя за едва 18 месеца – темпо, което кара консервативните автомобилни централи да изглеждат като тромави антики. Спадът в продажбите на Honda в Китай с близо една четвърт през последната година е червената лампа, която принуди ръководството да спре опитите за централизация и да даде отново пълна свобода на своите визионери. Очевидно е, че „бизнесът по старому“ вече не е опция, ако марката иска да има шанс в ерата на софтуерно дефинираните автомобили и изкуствения интелект.

Вместо да търси спасение в чужди обятия, както направиха Nissan и Toyota чрез съдружия с китайски компании, Honda избира пътя на „самотния вълк“. Това е романтичен, но и изключително рискован хазарт. Идеята е да се възпроизведе магията от 60-те години, когато автономното развойно звено създаде революционния двигател CVCC и вечния Honda Civic. Целта днес е същата – да се пречупи бюрокрацията и да се отприщи креативност, която да превърне електрическата мобилност от скучно придвижване в технологично приключение.

Паралелно с вътрешната реорганизация, погледът на компанията се насочва и към нови производствени хоризонти, като Индия се очертава като „тайния коз“ за бюджетни електромобили. Дали обаче тази стратегия „обратно в бъдещето“ ще бъде достатъчна, за да се навакса изоставането, или е просто закъснял опит за съживяване на една отминала слава? В свят, в който батериите и алгоритмите диктуват правилата, залогът на инженерната интуиция е най-смелият ход, който Honda е правила от десетилетия насам. Пътят пред марката е осеян с въпросителни, но едно е сигурно – японците отказват да се предадат без бой.


  • 1 Мърфи

    23 1 Отговор
    Докато немци и японци удобно си надуваха цените без особени новости в моделите си китайците ви задминаха и сега ще ви запари под опашката

    11:27 08.04.2026

  • 2 хххх

    17 0 Отговор
    С каквото и да напудрите реалността, истината е че става единствено дума за цената на автомобила.Не можеш да ми продаваш коли с половин двигател, или електрически, които са три пъти по-евтини за производство от ДВГ на десеторна цена и да ревеш, че те китайците нам си кво!Себестойността на среден клас ел. автомобил с над 500 км. пробег е под 5 000 евро, вие му искате 50 000 щото имал 5 дисплея и 5 абсолютно излишни "екстри". Ами карайте си ги!

    11:37 08.04.2026

  • 3 Гуфи

    13 3 Отговор
    Honda незнайно защо държи мега висока цена . Китайците именно тук ще ви ударят защото тоя варел на снимката ще е поне 50-60к евро което не нереално много за подобна сапунерка . Може би немския премиум би оцелял донякъде при по масовата поява на китайците. Рена , хонди пежа и опели за по 40-50 евро са си престъпление

    Коментиран от #4

    11:47 08.04.2026

  • 4 демократ

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гуфи":

    А ми не пазарните анализи показват че само Бъд и гиили биха издържали

    12:14 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 абе те не зная бг формулата на успеха

    2 0 Отговор
    внасяте работници от индия, бангладеш, узбекистан,....... за какво е тая япония..?

    13:12 08.04.2026