Владислав Панев: Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките не работят

Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките, които досега се прилагаха, не работят. Търговците повишиха цените преди еврото. Това заяви пред бТВ Владислав Панев от групата на "Демократична България".

"Законът на "Прогресивна България" предполага непазарни мерки. Влияние на цените на пазара имат много други фактори."

"Ние предлагаме повишаване на прага на регистрация по ДДС до 85 000 евро, това прави с 20% по-конкурентни дребните търговци. Намаляването на ДДС-то ще намали цените, а и подпомагане на родното производство", допълни Панев.

От ДБ искат спиране на теглене на дълговете.