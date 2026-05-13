Владислав Панев: Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките не работят

13 Май, 2026 08:44 1 344 51

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките, които досега се прилагаха, не работят. Търговците повишиха цените преди еврото. Това заяви пред бТВ Владислав Панев от групата на "Демократична България".

"Законът на "Прогресивна България" предполага непазарни мерки. Влияние на цените на пазара имат много други фактори."

"Ние предлагаме повишаване на прага на регистрация по ДДС до 85 000 евро, това прави с 20% по-конкурентни дребните търговци. Намаляването на ДДС-то ще намали цените, а и подпомагане на родното производство", допълни Панев.

От ДБ искат спиране на теглене на дълговете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    47 2 Отговор
    е как ше е факт като точно ти и твоите едва не колабираха от повтаряне че инфлацията е отрицателна, в магазина едва ли не връщат пари, и че леврото нямало да влияе

    Коментиран от #20

    08:48 13.05.2026

  • 2 Шопо

    11 19 Отговор
    Пазара реагира адекватно, така беше и в Германия след въвеждане на Евкото.

    Коментиран от #11

    08:50 13.05.2026

  • 3 Е какви мерки да работят като досега

    38 0 Отговор
    мерки не е имало, само празни приказки в Парламента.

    Цяла година едно и също си говорим,
    от Май миналата година е започнала тази вакханалия с награ поскъпване на цените в лв., после в €вро и кво са мерките не работели.
    Разберете, досега Мерки Срещу Поскъпването Няма и не е имало.
    Са всички ревнали вкупом, не работят, кои мерки да работят като мерки няма?

    08:52 13.05.2026

  • 4 1488

    37 1 Отговор
    "От ДБ искат спиране на теглене на дългове"

    точно вие обичате да теглите най много за да дигнете малко заплати и пенсии и да поробвате народа

    08:53 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    34 1 Отговор
    "Търговците повишиха цените преди еврото." - факт. И това беше САМО и ЕДИНСТВЕНО заради ЕВРОТО.

    Коментиран от #23

    08:57 13.05.2026

  • 7 кокор

    14 0 Отговор
    немеебе, че на робите им е скъпо

    08:58 13.05.2026

  • 8 бою циганина

    15 0 Отговор
    цензура ли виждам ?

    08:58 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    31 3 Отговор
    "Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките не работят"
    Ако това изречение е съставено от тУпигьоза на снимката за мен е ясно колко интелект има в тая четвъртита глава.
    Има два факта: Едният е, че има ПОВИШЕНИЕ на цените, а вторият е че мерките не работят.

    Коментиран от #38

    09:02 13.05.2026

  • 11 Мери

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Е,в Румъния като няма евро защо цените растат?Престанете с тази Германия.Днешната няма нищо общо от "онази"Германия освен езика.

    Коментиран от #17, #32

    09:07 13.05.2026

  • 12 авантгард

    12 1 Отговор
    Поскъпване = увеличаване на цената.
    Поскъпване на цена = увеличаване на цената на цената.
    Добре, че не купуваме цени.

    09:08 13.05.2026

  • 13 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    1 7 Отговор
    В тази ситуация ,на слабо работеща икономика и увеличена парична маса /най вече в държавния сектор/ няма как да бъде овладяна инфлацията.бих посъветвал путинова българия да спазят постулата НА МАО....Не шавайте за да не правите излишно удоволствие на врага си....

    09:08 13.05.2026

  • 14 Анонимен

    2 2 Отговор
    Хаха, да ПБ ще са виновни, за миналата година, че вашите мерки нищо не направиха.

    Коментиран от #24

    09:09 13.05.2026

  • 15 Нагло Поскъпване, Инфлация и

    13 2 Отговор
    Спекула в огромни мащаби!

    Технологията на Инфлацията и Поскъпването е на няколко нива и пластове.
    От Март/Май 2025та Стоки и Услуги поскъпват в лв. на българина все още разполага с парите си в лв., инфлация и поскъпване е ежемесечно, цените в лв. се вдигнаха от 40/50 процента нагоре до 100/120 процента нагоре, идва Декември 2025та, започва конвертиране на лв. в €вро, вече поскъпналите цени в лв. се конвертират в €вро като би трябвало всяко €вро да бъде към 2 лв. конверсия Но веднъж поскъпналите цени в лв. поскъпват наново този път в €вро като вместо 2 лв. към 1 €вро, Народа получава цени 1лв. към 1 €вро и тогава се чудите защо в магазина една Маруля струва от 4/5 лв. същата сега струва 4/5 €вро.

    А в банката Паричната Маса в Банковата Сметка е намаляла на половината, на всеки 1000 лв. сега имате 518 €вро.

    С две думи за кой ли пореден път Пладнешки Обир на Спестяванията на Българският Народ.

    09:11 13.05.2026

  • 16 НЕГРАМОТНИК

    14 1 Отговор
    Поскъпват СТОКИТЕ, а цените се УВЕЛИЧАВАТ. Цените не поскъпват - неграмотни евроатлантици.

    09:11 13.05.2026

  • 17 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мери":

    "Престанете с тази Германия.Днешната няма нищо общо от "онази"Германия"- вярно е, в днешната отдавна са приели еврото. Но в онази не бяха и конкретното повишаване на цените беше от това.

    09:12 13.05.2026

  • 18 жжжж

    7 1 Отговор
    Владко е милионер бълга го ухапала

    09:13 13.05.2026

  • 19 На езиков пост

    12 2 Отговор
    Цените не "поскъпват", а се повишават! Поскъпват стоките и услугите. Цената е еквивалент на труда, вложен в материалите и времето, нужни за изготвянето им.

    09:14 13.05.2026

  • 20 Някой

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И Домусчиев оня ден по БТВ ни уверяваше, че благодарение на приемането на еврото инфлацията била по ниска.

    09:15 13.05.2026

  • 21 444444

    7 2 Отговор
    Има само един въпрос.Този защо още е на поста си.Това няма да свали цените, но смяната му ще покаже, че нещо се прави и ще престане нагло да се лъже.

    09:16 13.05.2026

  • 22 Да , обаче

    3 7 Отговор
    БКП иска да граби и да трупа дългове на гърба на българските граждани ! А днес какви стрини с коси в стил баба Яга и няколко комсомолеца се заклеха като народни представители , главата ми не го побира ! Типично за "Регресивна България"....

    09:18 13.05.2026

  • 23 Столичанин

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Р. Радев каза, че ще има референдум и ще се върне лева. Чакаме!

    Коментиран от #30

    09:20 13.05.2026

  • 24 Мерките

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    не са на Панев, който беше обикновен гражданин. Мерките бяха на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС. Сърди се на тях!!!

    09:23 13.05.2026

  • 25 мерките са само за определени хора

    4 0 Отговор
    а инфлациата е за всички . от многото заеми българите в банките имат 1 милиард евро . мерките са преписани от други страни обявили мерки . не всичко е разбира се търговци и ъслуги . гледат само как живее едно семейство на месец . как живее на месец една фирма , едно село , един град . никой не гледа .

    09:24 13.05.2026

  • 26 Коня уйде у ряката

    5 0 Отговор
    Каруцата лети надолу с бясна скорост!

    09:25 13.05.2026

  • 27 жгфгжб

    3 0 Отговор
    С потен задник сънувал евро , къде беше като от Възраждане събираха подписка Владко

    09:25 13.05.2026

  • 28 азз

    7 0 Отговор
    А досега къде бяхте бе п-тки майни ??? Теглихте нови дългове и с гъ-вете си и си разпределяхте плячката !!! Сега ми се загрижили за народа.....

    Коментиран от #29

    09:26 13.05.2026

  • 29 цццгг

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "азз":

    Къде бяха , сгъваха пари и още сгъват 🎪🎥🚾

    09:27 13.05.2026

  • 30 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Столичанин":

    Силно се съмнявам да е казал това. Проблемът с казването е, че той е казал много неща, но още повече неща не е казал. Но пък толкова е казано от негово име, че не бива да се твърди, че е казал каквото и да е без да се цитира източник на казаното.

    09:28 13.05.2026

  • 31 Причините са ясни за грамотните

    2 2 Отговор
    Война и еврозона. Кое не разбрахте?

    09:42 13.05.2026

  • 32 Във война си, зомби

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мери":

    Румъния е фронтова държава. Ако още не сте схванали, че основната причина е световната война, която я разгарят зомбирани правоверни евроатлантици

    09:45 13.05.2026

  • 33 Гешевче

    0 0 Отговор
    Когато един политик говори за поскъпване на нещо, което не се продава, не е стока, пусни го по допирателната, ясно е че не става за нищо. Не мога да разбера как една цена поскъпва, колко струва вече?

    09:53 13.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Борисов е велик

    2 5 Отговор
    Остави Румен Радев да се удави в собствения си популизъм. От 9 години ви мъти главите колко е велик и колко може. Сега да го докаже на практика.

    09:53 13.05.2026

  • 36 дайте да дадем

    5 3 Отговор
    На ДъБейците не им пука, дори половината население да измре от глад! Либералният модел е "закон" за тях и техните чужди господари. Те са добре интегрирани с НПО-та, които усвояват стотици милиони от Европейски средства. България, от над 9 милиона население през "епохата на тоталитаризма", стана под 6,5 милиона. Това е резултат от 36-годишната ни "Демокрация", режисирана от външни сили и техните родни протежета!

    09:54 13.05.2026

  • 37 Странно

    2 0 Отговор
    Вчера 2 коли ескортираха микробус на БНБ,явно тъпкан с евро,...колите бяха със сини сирени включени...супер луксозни Мерцедес и Ауди спортни модели струват над 500 Хил евро,защо се харчат такива ресурси ,може да ескортират с шкоди,и кой ги ползва,

    10:03 13.05.2026

  • 38 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Ние тука горе управниците всички така ги съставяме изреченията, за да може простите да ни разбират. Всички от мене са се учили - не напразно бях шеф на дРъжавата толкова години. И аз съм оставил нещо ако не на света, то поне на държавата да се помни.

    10:05 13.05.2026

  • 39 Наско

    0 4 Отговор
    Целта,мечта на Румен Радев е постигната.Принца на бял кон,месията , се появи и народа тотално обрулен му повярва!Нищо няма да се промени,всичко е заложено и обречено!Чорапа е пътник,съшо
    като онзи дето ни оправи за има,няма 800 дни!

    Коментиран от #44

    10:10 13.05.2026

  • 40 Простият

    0 0 Отговор
    Кви мерки търсите из пазарната икономика, която е в оновата на демокрацията и просперитета не моа разбера. Явно не е за прости хора като мен, ама аз пък си се кефя че съм в клъба на богатите и хич не ми пука за цените.

    10:14 13.05.2026

  • 41 Еврозона и Шенген не работи?

    0 0 Отговор
    Тръгва на работи във Германия.

    10:29 13.05.2026

  • 42 Иванчо от V-и клас

    2 0 Отговор
    Ти сега ли разбра това бе, чиче?

    10:32 13.05.2026

  • 43 Тъпотите

    1 0 Отговор
    на мунчите, такива са им мерките и не само

    Коментиран от #45

    10:34 13.05.2026

  • 44 ЛОШО е

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Наско":

    Харесва ВИ да Ви оправя оня с 200, ама го няма...

    10:36 13.05.2026

  • 45 ЛОШО е

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тъпотите":

    НЕ знаете, ама бля бля. Мерките още НЕ са приети как да работят.

    10:38 13.05.2026

  • 46 Обикн. читател

    4 0 Отговор
    Чичо Владо,не давай възможност на думите си да изпреварват твоите мисли.Мисли обективно,не гледай да се докараш на леля си Надя и компания.Българите отредиха:ПП и най вече ДБ,да станат девета дупка на кавала. Дупка,която я бъде използвана,я не!

    10:54 13.05.2026

  • 47 Халваджан

    3 0 Отговор
    И нито стотинка за Украина.30% редукция на администрациите.Спиране покупките на стари американски оръжия.

    11:44 13.05.2026

  • 48 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Мерките не работят, защото еврото работи, а пък аз чакам намаление на цените от този един милярд евро, които са давали за превалутиране преди влизането в еврозоната и сега вече тази необходимост е отпаднала!!!

    12:18 13.05.2026

  • 49 DW смърди

    0 0 Отговор
    За пореден път да подскажа на неграмотните "афффтори" и всякакви други недоучили елементи - цените не поскъпват, а се повишават.
    Поскъпва нещо, което може да се закупи, стока или услуга, а цената е само измерение на тази стока и се повишава.

    12:39 13.05.2026

  • 50 604

    0 0 Отговор
    Тоя до преди месец разправяше други работи...ся що така...Тия власта трябва да я гледат през крив макарон!

    12:45 13.05.2026

  • 51 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Говорещите глави на ДБ / съкратено от "Дебилни бойкикъри"/ все още не са разбрали някои неща...
    Например:
    1. Че не цените поскъпват, това е качество на стоките. Цените се повишават, намаляват или остават стабилни.
    2. Че не се теглят дългове. Теглят се заеми, които формират задължения.

    Умни хора са тия бойкикъри, простичко казано - гении🤣🤣🤣

    21:55 13.05.2026

