Владислав Панев: Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките не работят

Факт е, че има поскъпване на цените, но мерките, които досега се прилагаха, не работят. Търговците повишиха цените преди еврото. Това заяви пред бТВ Владислав Панев от групата на "Демократична България".
"Законът на "Прогресивна България" предполага непазарни мерки. Влияние на цените на пазара имат много други фактори."
"Ние предлагаме повишаване на прага на регистрация по ДДС до 85 000 евро, това прави с 20% по-конкурентни дребните търговци. Намаляването на ДДС-то ще намали цените, а и подпомагане на родното производство", допълни Панев.
От ДБ искат спиране на теглене на дълговете.
3 Е какви мерки да работят като досега
Цяла година едно и също си говорим,
от Май миналата година е започнала тази вакханалия с награ поскъпване на цените в лв., после в €вро и кво са мерките не работели.
Разберете, досега Мерки Срещу Поскъпването Няма и не е имало.
Са всички ревнали вкупом, не работят, кои мерки да работят като мерки няма?
08:52 13.05.2026
4 1488
точно вие обичате да теглите най много за да дигнете малко заплати и пенсии и да поробвате народа
08:53 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 провинциалист
Коментиран от #23
08:57 13.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Ако това изречение е съставено от тУпигьоза на снимката за мен е ясно колко интелект има в тая четвъртита глава.
Има два факта: Едният е, че има ПОВИШЕНИЕ на цените, а вторият е че мерките не работят.
Коментиран от #38
09:02 13.05.2026
11 Мери
До коментар #2 от "Шопо":Е,в Румъния като няма евро защо цените растат?Престанете с тази Германия.Днешната няма нищо общо от "онази"Германия освен езика.
Коментиран от #17, #32
09:07 13.05.2026
12 авантгард
Поскъпване на цена = увеличаване на цената на цената.
Добре, че не купуваме цени.
09:08 13.05.2026
13 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
09:08 13.05.2026
14 Анонимен
Коментиран от #24
09:09 13.05.2026
15 Нагло Поскъпване, Инфлация и
Технологията на Инфлацията и Поскъпването е на няколко нива и пластове.
От Март/Май 2025та Стоки и Услуги поскъпват в лв. на българина все още разполага с парите си в лв., инфлация и поскъпване е ежемесечно, цените в лв. се вдигнаха от 40/50 процента нагоре до 100/120 процента нагоре, идва Декември 2025та, започва конвертиране на лв. в €вро, вече поскъпналите цени в лв. се конвертират в €вро като би трябвало всяко €вро да бъде към 2 лв. конверсия Но веднъж поскъпналите цени в лв. поскъпват наново този път в €вро като вместо 2 лв. към 1 €вро, Народа получава цени 1лв. към 1 €вро и тогава се чудите защо в магазина една Маруля струва от 4/5 лв. същата сега струва 4/5 €вро.
А в банката Паричната Маса в Банковата Сметка е намаляла на половината, на всеки 1000 лв. сега имате 518 €вро.
С две думи за кой ли пореден път Пладнешки Обир на Спестяванията на Българският Народ.
09:11 13.05.2026
17 провинциалист
До коментар #11 от "Мери":"Престанете с тази Германия.Днешната няма нищо общо от "онази"Германия"- вярно е, в днешната отдавна са приели еврото. Но в онази не бяха и конкретното повишаване на цените беше от това.
09:12 13.05.2026
20 Някой
До коментар #1 от "1488":И Домусчиев оня ден по БТВ ни уверяваше, че благодарение на приемането на еврото инфлацията била по ниска.
09:15 13.05.2026
23 Столичанин
До коментар #6 от "провинциалист":Р. Радев каза, че ще има референдум и ще се върне лева. Чакаме!
Коментиран от #30
09:20 13.05.2026
24 Мерките
До коментар #14 от "Анонимен":не са на Панев, който беше обикновен гражданин. Мерките бяха на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС. Сърди се на тях!!!
09:23 13.05.2026
29 цццгг
До коментар #28 от "азз":Къде бяха , сгъваха пари и още сгъват 🎪🎥🚾
09:27 13.05.2026
30 провинциалист
До коментар #23 от "Столичанин":Силно се съмнявам да е казал това. Проблемът с казването е, че той е казал много неща, но още повече неща не е казал. Но пък толкова е казано от негово име, че не бива да се твърди, че е казал каквото и да е без да се цитира източник на казаното.
09:28 13.05.2026
32 Във война си, зомби
До коментар #11 от "Мери":Румъния е фронтова държава. Ако още не сте схванали, че основната причина е световната война, която я разгарят зомбирани правоверни евроатлантици
09:45 13.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Боко
До коментар #10 от "Механик":Ние тука горе управниците всички така ги съставяме изреченията, за да може простите да ни разбират. Всички от мене са се учили - не напразно бях шеф на дРъжавата толкова години. И аз съм оставил нещо ако не на света, то поне на държавата да се помни.
10:05 13.05.2026
39 Наско
като онзи дето ни оправи за има,няма 800 дни!
Коментиран от #44
10:10 13.05.2026
43 Тъпотите
Коментиран от #45
10:34 13.05.2026
44 ЛОШО е
До коментар #39 от "Наско":Харесва ВИ да Ви оправя оня с 200, ама го няма...
10:36 13.05.2026
45 ЛОШО е
До коментар #43 от "Тъпотите":НЕ знаете, ама бля бля. Мерките още НЕ са приети как да работят.
10:38 13.05.2026
49 DW смърди
Поскъпва нещо, което може да се закупи, стока или услуга, а цената е само измерение на тази стока и се повишава.
12:39 13.05.2026
51 Тити на Кака
Например:
1. Че не цените поскъпват, това е качество на стоките. Цените се повишават, намаляват или остават стабилни.
2. Че не се теглят дългове. Теглят се заеми, които формират задължения.
Умни хора са тия бойкикъри, простичко казано - гении🤣🤣🤣
21:55 13.05.2026