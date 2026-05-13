Медиите в Англия разкриха трансферните цели на Манчестър Юнайтед

Английските медии разкриха имената на футболистите, които попадат в полезрението на Манчестър Юнайтед за евентуално привличане през лятото.
По-рано се появи информация, че „червените дяволи“ проявяват интерес към Карлос Балеба от Брайтън, Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Едерсон от Аталанта.
Сега става ясно, че в разширения списък на клуба са включени още Сандро Тонали от Нюкасъл, Адам Уортън от Кристъл Палас, както и дуото от Борнемут – Алекс Скот и Тайлър Адамс.
🚨 Man United's top-end midfield shortlist - around £80 million - includes the following names... [@ChrisWheelerDM, @NathSalt1]— The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 12, 2026
🇳🇱 Kees Smit (AZ)
🏴 Elliot Anderson (Nottingham Forest)
🇸🇳 Carlos Baleba (Brighton)
🏴 Adam Wharton (Crystal Palace)
🇮🇹 Sandro Tonali (Newcastle)
Сред по-младите таланти, към които Манчестър Юнайтед проявява интерес, са Аюб Буади от Лил и Христос Музакитис от Олимпиакос.
"Дейли Мейл" също публикува информация по темата, като добавя сред трансферните цели на тима от "Олд Трафорд" Орелиан Чуамени от Реал Мадрид, Елиът Андерсън от Нотингам Форест и Кийс Смит от АЗ Алкмаар.
