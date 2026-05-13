Медиите в Англия разкриха трансферните цели на Манчестър Юнайтед

Английските медии разкриха имената на футболистите, които попадат в полезрението на Манчестър Юнайтед за евентуално привличане през лятото.

По-рано се появи информация, че „червените дяволи“ проявяват интерес към Карлос Балеба от Брайтън, Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Едерсон от Аталанта.

Сега става ясно, че в разширения списък на клуба са включени още Сандро Тонали от Нюкасъл, Адам Уортън от Кристъл Палас, както и дуото от Борнемут – Алекс Скот и Тайлър Адамс.

🚨 Man United's top-end midfield shortlist - around £80 million - includes the following names... [@ChrisWheelerDM, @NathSalt1]



🇳🇱 Kees Smit (AZ)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Elliot Anderson (Nottingham Forest)

🇸🇳 Carlos Baleba (Brighton)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Adam Wharton (Crystal Palace)

🇮🇹 Sandro Tonali (Newcastle)

🇫🇷… pic.twitter.com/3xHMaBuaTP