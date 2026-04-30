Цената на новата китайска Honda Civic е закована на... 14 650 евро

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На пазара в Китай, където ценовите войни са се превърнали в ежедневие, новата Honda Civic China 20th Anniversary Limited Edition дебютира с цена, която в Европа изглежда почти нереална. Докато на Стария континент тежките регулации, високите екологични такси и по-сложните вериги за доставки надуват крайните суми, в Китай бруталната конкуренция между местни и чуждестранни производители принуждава марките да свиват маржовете си до минимум. Там пазарът е наводнен от достъпни алтернативи, което прави подобни юбилейни издания не само жест към феновете, но и стратегически ход за оцеляване в една среда, където цената е основното оръжие.

Две десетилетия са цяла вечност в динамичния свят на автомобилостроенето, особено когато говорим за пазар с мащабите на Китай. За да отбележат подобаващо този юбилей, партньорите от Dongfeng Honda изкараха на сцената нещо специално – ексклузивното издание Honda Civic China 20th Anniversary Limited Edition. Тази лимитирана серия не е просто поредният пазарно ориентиран продукт, а емоционален поклон към наследството на модела, чието локално производство стартира през далечната 2006 г. с легендарното осмо поколение на емблематичния японец.

Визуално автомобилът веднага приковава погледа с дръзко решение – яркочервен лак на каросерията, който контрастира по почти агресивен начин с множество черни детайли. Инженерите и дизайнерите са заложили на спортния дух, „почерняйки“ радиаторната решетка, корпусите на огледалата и дръжките на вратите. Задната част изглежда завършена благодарение на дискретния спойлер и двойната изпускателна система, а 17-инчовите алуминиеви джанти придават на силуета необходимата доза масивност. Този червен цвят определено напомня за славните Type R традиции, макар тук акцентът да е върху стилния градски лайфстайл.

Под предния капак обаче изненади липсват, но пък техниката е доказано надеждна. Сърцето на юбиляра е добре познатият 1,5-литров турбобензинов агрегат с директно впръскване, генериращ здравите 182 к.с. и въртящ момент от 240 Nm. Цялата тази мощ се предава към предните колела чрез прецизна CVT трансмисия с G-Design Shift настройки, която гарантира плавно, но и достатъчно отзивчиво ускорение. И докато сме на вълна механика, няма как да не отбележим независимото многораменно окачване отзад – рядкост, която все още прави Honda Civic един от най-добре управляемите автомобили в своя клас.

Интериорът ни посреща с неочаквано светла и просторна атмосфера, която сякаш разширява физическите граници на купето. Технологичното присъствие е осезаемо чрез 10,2-инчовото дигитално табло и централния 9-инчов DA Smart Screen, готов да „се разбере“ с вашия смартфон чрез Apple CarPlay. Любопитен детайл е решението за запазване на механичните настройки на кожените седалки. Може би някои ще повдигнат вежди, но това е умишлен ход за постигане на онзи деликатен баланс между премиум усещане и разумна цена, която в случая е закована на 113 900 юана (около 14 650 евро).

Официалният пазарен старт на това червено бижу бе на 22 април 2026 година, на международното автомобилно изложение в Пекин (Auto China 2026). Посетителите на форума вече имат възможността да се докоснат до юбилейния Civic на щанда на Dongfeng Honda. С пускането на тази версия марката затвърждава позициите си в Китай, залагайки изцяло на традиционното вътрешно горене за моделната 2026 година. В свят, обсебен от електрификацията, подобно класическо изпълнение е истински празник за пуристите, които ценят драйвърския характер на японската икона, при това на изключително ниска цена. За сведение ще кажем, че у нас базовата цена на Civic e:HEV 184 к.с. започва от 36 590 евро.