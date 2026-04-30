Новини
Авто »
Цената на новата китайска Honda Civic е закована на... 14 650 евро

30 Април, 2026 09:30 1 670 11

  • honda-
  • civic-
  • пекин 2026

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На пазара в Китай, където ценовите войни са се превърнали в ежедневие, новата Honda Civic China 20th Anniversary Limited Edition дебютира с цена, която в Европа изглежда почти нереална. Докато на Стария континент тежките регулации, високите екологични такси и по-сложните вериги за доставки надуват крайните суми, в Китай бруталната конкуренция между местни и чуждестранни производители принуждава марките да свиват маржовете си до минимум. Там пазарът е наводнен от достъпни алтернативи, което прави подобни юбилейни издания не само жест към феновете, но и стратегически ход за оцеляване в една среда, където цената е основното оръжие.

Две десетилетия са цяла вечност в динамичния свят на автомобилостроенето, особено когато говорим за пазар с мащабите на Китай. За да отбележат подобаващо този юбилей, партньорите от Dongfeng Honda изкараха на сцената нещо специално – ексклузивното издание Honda Civic China 20th Anniversary Limited Edition. Тази лимитирана серия не е просто поредният пазарно ориентиран продукт, а емоционален поклон към наследството на модела, чието локално производство стартира през далечната 2006 г. с легендарното осмо поколение на емблематичния японец.

Визуално автомобилът веднага приковава погледа с дръзко решение – яркочервен лак на каросерията, който контрастира по почти агресивен начин с множество черни детайли. Инженерите и дизайнерите са заложили на спортния дух, „почерняйки“ радиаторната решетка, корпусите на огледалата и дръжките на вратите. Задната част изглежда завършена благодарение на дискретния спойлер и двойната изпускателна система, а 17-инчовите алуминиеви джанти придават на силуета необходимата доза масивност. Този червен цвят определено напомня за славните Type R традиции, макар тук акцентът да е върху стилния градски лайфстайл.

Под предния капак обаче изненади липсват, но пък техниката е доказано надеждна. Сърцето на юбиляра е добре познатият 1,5-литров турбобензинов агрегат с директно впръскване, генериращ здравите 182 к.с. и въртящ момент от 240 Nm. Цялата тази мощ се предава към предните колела чрез прецизна CVT трансмисия с G-Design Shift настройки, която гарантира плавно, но и достатъчно отзивчиво ускорение. И докато сме на вълна механика, няма как да не отбележим независимото многораменно окачване отзад – рядкост, която все още прави Honda Civic един от най-добре управляемите автомобили в своя клас.

Интериорът ни посреща с неочаквано светла и просторна атмосфера, която сякаш разширява физическите граници на купето. Технологичното присъствие е осезаемо чрез 10,2-инчовото дигитално табло и централния 9-инчов DA Smart Screen, готов да „се разбере“ с вашия смартфон чрез Apple CarPlay. Любопитен детайл е решението за запазване на механичните настройки на кожените седалки. Може би някои ще повдигнат вежди, но това е умишлен ход за постигане на онзи деликатен баланс между премиум усещане и разумна цена, която в случая е закована на 113 900 юана (около 14 650 евро).

Официалният пазарен старт на това червено бижу бе на 22 април 2026 година, на международното автомобилно изложение в Пекин (Auto China 2026). Посетителите на форума вече имат възможността да се докоснат до юбилейния Civic на щанда на Dongfeng Honda. С пускането на тази версия марката затвърждава позициите си в Китай, залагайки изцяло на традиционното вътрешно горене за моделната 2026 година. В свят, обсебен от електрификацията, подобно класическо изпълнение е истински празник за пуристите, които ценят драйвърския характер на японската икона, при това на изключително ниска цена. За сведение ще кажем, че у нас базовата цена на Civic e:HEV 184 к.с. започва от 36 590 евро.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А у нас..

    16 4 Отговор
    тоя кютук струва сто бона?!

    Коментиран от #3

    09:36 30.04.2026

  • 2 пенчо

    21 0 Отговор
    После защо в бг караме остарял автопарк. Пуснете такива оферти и хората ще си купят. Дори за средната класа това ще е нормална покупка, която могат да си позволят.

    Коментиран от #8, #10, #11

    09:49 30.04.2026

  • 3 Ама

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "А у нас..":

    За парите които й търсят в Китай, това е прекрасен автомобил!

    Коментиран от #4

    09:51 30.04.2026

  • 4 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    То, по добре да си я вземеш от Китай, да платиш докарването и мотото, и пак ще си на голям плюс!

    Коментиран от #6, #9

    09:53 30.04.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор
    Еее като гледам как разни псевдо-експерти из интернет писали командировка на фирмата за да ходят на екскурзия на изложението на дачии на батерии.
    Айде тая не е на ток, ама знаем сделаното в Китай с китайски части, как лопа, как тропа, каква шумоизолация има – каруци.

    09:57 30.04.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Ситроен С3 е 16€ бона да не е по-лоша кола?

    Коментиран от #7

    10:23 30.04.2026

  • 7 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    И добре ли си Да сравняваш Citroen С Honda

    10:40 30.04.2026

  • 8 Това го кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    на умниците в Брюксел, които само мислят глупости, които вдигат цените.

    10:42 30.04.2026

  • 9 да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Тук ще решат ще я оценят на евройпески стойности плюс мито има данък, и още ддс върху транспортните разходи + еко такса отиваш на 22 000€+... Митницата не гледа само какво пише във фактурата...ако цената изглежда нереално ниска ще я коригират по пазарни стойности в ЕС.
    Преди 10 години си поръчах нещо от Сащ за 80 лв, тук платих 220 лева плюс 100лв храна и транспорт да си го взема от Митници София. Добре, че фирмата имаше уеб шоп иначе щяха да ми конфискуват стоката щото виждаш ли цената била "подправена", но ми сложиха маса такси anyways. Ако колата е била твоя и използвана в Китай поне 6 месеца тогава можеш да си я докараш евтино, а с €7-8k ресто да обиколиш цяла азия

    10:52 30.04.2026

  • 10 ЕСССР

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    Другарката Урсула няма намерение да прави средния клас европролетариат щастлив, а напротив гърчене до дупка, такси, данъци и пакети санкции!
    Благата и привилегиите са отредени само за Върховния Апарат на ЕСССР!

    10:54 30.04.2026

  • 11 Танто

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    Цената в ЕС е надута заради начисляваните такси за екология и “контрол” на конкуренцията на производителите извън ЕС. Тоест от 36000 евро цена 22000 евро отиват за издръжка на ЕС, останалите 14000 са за колата. Скъпо струва социалната политика за издръжка на мигранти и роми, както и подпомагане на европроекти.

    11:08 30.04.2026