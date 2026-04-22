Първата Honda Prelude от ново поколение пристигна в България. Ето и колко струва

Само няколко месеца след официалната поява на Honda Prelude на европейска земя, първият екземпляр от модела пристигна в България, разбираме от официално съобщение на вносителя на марката у нас. Автомобилът е в цвят Moonlit White Pearl с черни гланцови акценти.

Prelude e:HEV разполага с хибридна система, съставена от 2.0-литров бензинов двигател и два електрически мотора. Системната мощност не е голяма - 184 конски сили. Водачът може да избира между четири режима на шофиране: Comfort, GT, Sport и Individual.

Основната иновация в шофирането е трансмисията Honda S+ Shift. Тя създава ефекта на „виртуална“ 8-степенна скоростна кутия: по време на шофиране автомобилът симулира превключване на предавките – със звук, промяна в оборотите и дори леко спиране с двигателя при смяна на „предавка“ надолу. Превключването се извършва с лостчета под волана, точно както в истински спортен автомобил.

Новият Prelude разполага с 10.2-инчов дигитален инструментален панел с брандирана графика и 9-инчова мултимедийна система Honda с безжична поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto. Аудио системата е осигурена от експертите на Bose, предлагайки осем високоговорителя за уникален звук.

Цените у нас започват от 49 990,00 евро с ДДС и могат да достигнат до 54 790 евро за най-наточеното изпълнение Advance Black Plus.