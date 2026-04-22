Първата Honda Prelude от ново поколение пристигна в България. Ето и колко струва

Само няколко месеца след официалната поява на Honda Prelude на европейска земя, първият екземпляр от модела пристигна в България, разбираме от официално съобщение на вносителя на марката у нас. Автомобилът е в цвят Moonlit White Pearl с черни гланцови акценти.
Prelude e:HEV разполага с хибридна система, съставена от 2.0-литров бензинов двигател и два електрически мотора. Системната мощност не е голяма - 184 конски сили. Водачът може да избира между четири режима на шофиране: Comfort, GT, Sport и Individual.
Основната иновация в шофирането е трансмисията Honda S+ Shift. Тя създава ефекта на „виртуална“ 8-степенна скоростна кутия: по време на шофиране автомобилът симулира превключване на предавките – със звук, промяна в оборотите и дори леко спиране с двигателя при смяна на „предавка“ надолу. Превключването се извършва с лостчета под волана, точно както в истински спортен автомобил.
Новият Prelude разполага с 10.2-инчов дигитален инструментален панел с брандирана графика и 9-инчова мултимедийна система Honda с безжична поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto. Аудио системата е осигурена от експертите на Bose, предлагайки осем високоговорителя за уникален звук.
Цените у нас започват от 49 990,00 евро с ДДС и могат да достигнат до 54 790 евро за най-наточеното изпълнение Advance Black Plus.
2 Гост
Ей, не се научиха тия и това си е! Спортен модел с мощност на Корола хибрид?!?
13:03 22.04.2026
Харесва ми
Коментиран от #10
13:48 22.04.2026
10 Гост
До коментар #9 от "Харесва ми":Изглежда обещаващо..., да видим колко еврака ще искат...
Коментиран от #12
13:56 22.04.2026
12 Повече
До коментар #10 от "Гост":Отколкото очакваш. Това няма да е автомобил за вдигане на продажбите, А за вдигане на имиджа и печалбите.
14:05 22.04.2026
14 184 коня за 50 хиляди евро,😵💫
14:08 22.04.2026
15 Мемфис
И ти май си нечия “калинка”?
Коментиран от #19
14:09 22.04.2026
16 така
До коментар #6 от "Ниско качество":Много ги разбираш нещата с Хондите. Това от баба ли го знаеш, или просто предполагаш.
14:09 22.04.2026
19 Сър Мастър Бейтс
До коментар #15 от "Мемфис":Цвета наистина се казва Moonlit White Pearl. Буквално означава "осветена от лунна светлина бяла перла". Не е лошо да си проверяваш фактите, като твърдиш или оспорваш нещо.
15:21 22.04.2026
