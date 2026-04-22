Първата Honda Prelude от ново поколение пристигна в България. Ето и колко струва

22 Април, 2026 12:50 3 295 21

Спортното купе разчита на 2.0-литров бензинов двигател

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Само няколко месеца след официалната поява на Honda Prelude на европейска земя, първият екземпляр от модела пристигна в България, разбираме от официално съобщение на вносителя на марката у нас. Автомобилът е в цвят Moonlit White Pearl с черни гланцови акценти.

Prelude e:HEV разполага с хибридна система, съставена от 2.0-литров бензинов двигател и два електрически мотора. Системната мощност не е голяма - 184 конски сили. Водачът може да избира между четири режима на шофиране: Comfort, GT, Sport и Individual.

Основната иновация в шофирането е трансмисията Honda S+ Shift. Тя създава ефекта на „виртуална“ 8-степенна скоростна кутия: по време на шофиране автомобилът симулира превключване на предавките – със звук, промяна в оборотите и дори леко спиране с двигателя при смяна на „предавка“ надолу. Превключването се извършва с лостчета под волана, точно както в истински спортен автомобил.

Новият Prelude разполага с 10.2-инчов дигитален инструментален панел с брандирана графика и 9-инчова мултимедийна система Honda с безжична поддръжка на Apple CarPlay и Android Auto. Аудио системата е осигурена от експертите на Bose, предлагайки осем високоговорителя за уникален звук.

Цените у нас започват от 49 990,00 евро с ДДС и могат да достигнат до 54 790 евро за най-наточеното изпълнение Advance Black Plus.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Мастър Бейтс

    24 9 Отговор
    При такива цени няма да им се наложи да внасят повече от модела. То и тази едва ли ще се продаде де.

    13:02 22.04.2026

  • 2 Гост

    17 9 Отговор
    Иииии, пак лошия Голф ще и раздава шамарите...
    Ей, не се научиха тия и това си е! Спортен модел с мощност на Корола хибрид?!?

    13:03 22.04.2026

  • 3 Колю Мамата

    25 3 Отговор
    Колите и те станаха като жените - симулират, капризничат и изискват сумати пари за поодръжка и реманти

    13:11 22.04.2026

  • 4 Хонда боклук

    6 20 Отговор
    Тия боклуци изобщо някой купува ли ги

    13:15 22.04.2026

  • 5 Не благодаря

    8 20 Отговор
    Тази марка освен проблеми и ръжда друго не предлага

    13:17 22.04.2026

  • 6 Ниско качество

    9 18 Отговор
    И тази ще е като другите хонди. Тънки ламарина, шумна, некомфортна, проблемни двигатели

    Коментиран от #16

    13:20 22.04.2026

  • 7 Пак

    10 15 Отговор
    Кашон с ръжда

    13:20 22.04.2026

  • 8 Трътлю

    12 4 Отговор
    Един поддържан Акорд бензин от 2006 ще надживее този телефон на колела.

    13:28 22.04.2026

  • 9 Харесва ми

    10 2 Отговор
    Обаче ще чакам да излезе новата Toyota Celica 🙂

    Коментиран от #10

    13:48 22.04.2026

  • 10 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Харесва ми":

    Изглежда обещаващо..., да видим колко еврака ще искат...

    Коментиран от #12

    13:56 22.04.2026

  • 11 Тоз

    4 4 Отговор
    Значи много по-скъпа от истинския Ярис ГР. За тия пари Ярис ГР и някаква голяма ежедневна кола.

    14:03 22.04.2026

  • 12 Повече

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Отколкото очакваш. Това няма да е автомобил за вдигане на продажбите, А за вдигане на имиджа и печалбите.

    14:05 22.04.2026

  • 13 да ама не

    8 2 Отговор
    Хонда особено в БГ никога не показаха адекватни цени. Добри модели имат, но при условие, че повечето се произвеждат в Китай, цените им са невероятно високи.

    14:07 22.04.2026

  • 14 184 коня за 50 хиляди евро,😵‍💫

    11 0 Отговор
    Колкото и да ми е тъжно, тесльо Ще вземе да излезе прав, че електромобилите са станали по-евтини ,,😵‍💫😵‍💫

    14:08 22.04.2026

  • 15 Мемфис

    1 4 Отговор
    Галине Галине… пише се MOONLIGHT!
    И ти май си нечия “калинка”?

    Коментиран от #19

    14:09 22.04.2026

  • 16 така

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ниско качество":

    Много ги разбираш нещата с Хондите. Това от баба ли го знаеш, или просто предполагаш.

    14:09 22.04.2026

  • 17 Китайските са най-добри!

    2 5 Отговор
    Хубав автомобил е Хондата, само да не ти е в гаража!

    14:28 22.04.2026

  • 18 УдоМача

    4 1 Отговор
    Часка че си я купим като пущат нефта от Русия ;)

    14:34 22.04.2026

  • 19 Сър Мастър Бейтс

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мемфис":

    Цвета наистина се казва Moonlit White Pearl. Буквално означава "осветена от лунна светлина бяла перла". Не е лошо да си проверяваш фактите, като твърдиш или оспорваш нещо.

    15:21 22.04.2026

  • 20 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:22 22.04.2026

