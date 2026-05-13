Камен Воденичаров празнува 60-годишен юбилей

13 Май, 2026 08:45 1 395 18

Венелина Маринова

Днес един от най-разпознаваемите шоумени в България – Камен Воденичаров – навършва 60 години. Роден на 13 май 1966 г. в София, той остава завинаги свързан с най-емблематичните сатирични и развлекателни предавания в българския телевизионен ефир.

Малцина знаят, че фамилията му идва от професията на неговите предци – дядо му по бащина линия е имал воденица, откъдето произлиза и името Воденичаров. Родът му по майчина линия е от Кюстендил, а по бащина – от Ловеч.

Още като студент във ВИТИЗ Камен Воденичаров се включва активно в обществените процеси в България в края на 80-те години. Той е сред участниците в създаването на „Независимите български студентски дружества“ в периода 1989–1990 г. Малко по-късно завършва актьорско майсторство за куклен театър в класа на проф. Николина Георгиева.

Истинската популярност идва с легендарното студентско предаване „Ку-Ку“, където заедно със Слави Трифонов и Тончо Токмакчиев поставят основите на модерната телевизионна сатира у нас. По-късно триото създава и култовото „Каналето“, превърнало се в символ на прехода през 90-те години.

Любопитен факт е, че през 1998 г. Воденичаров застава начело на музикалната телевизия ММ – медия, оформила музикалния вкус на цяло поколение българи. Той оставя следа и като продуцент, режисьор, сценарист, певец и водещ. Зрителите го помнят още от „Сървайвър BG“, „В неделя с…“ и „Шоуто на Канала“.

През последните години Камен Воденичаров отново е сред най-активните лица в телевизионния ефир. От есента на 2024 г. той е водещ на популярното куиз предаване „Последният печели“ по Българска национална телевизия, където наследи Орлин Горанов. Самият Воденичаров призна, че БНТ е „голяма любов“ за него и мястото, откъдето е започнал професионалният му път.

Покрай юбилея му интересът към актьора отново е голям, а той продължава активно да участва в обществени и културни теми. Само преди седмици Воденичаров коментира футболните шансове на любимия си ПФК Левски София, като призова феновете към „по-хладен разум“ и подкрепа към отбора независимо от резултатите.

Наскоро той се включи и в обществени разговори за българската история и националната памет, заявявайки, че е „тъжно, че не познаваме героичните страници от историята си“.

През годините Камен Воденичаров успя да запази нещо рядко за българския шоубизнес – уважението на няколко поколения зрители. От студентската сатира през музикалните телевизии до куиз форматите днес, той остава едно от лицата, които умеят едновременно да забавляват и да говорят сериозно за обществото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леле

    23 5 Отговор
    Е нека е жив и здрав!
    Със здраве да си носи розовите чорапогащи!

    08:51 13.05.2026

  • 2 това е един

    17 3 Отговор
    некадърен сеепаст на бело

    08:59 13.05.2026

  • 3 ЧРД

    21 2 Отговор
    Едно дете да беше направил за 60 години

    Коментиран от #5, #18

    08:59 13.05.2026

  • 4 ,Елтън Джон

    27 2 Отговор
    Мъжката любов поддържа Камен Во все така млад и жизнен, дори на 60.

    09:01 13.05.2026

  • 5 Няма начин

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЧРД":

    няма как да стане, знаете за опитите в Турция.

    Коментиран от #12

    09:01 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реалист

    14 1 Отговор
    Вече е дърт пИ дал...

    09:31 13.05.2026

  • 8 лют пипер

    6 0 Отговор
    Остаряваме бавно,неусетно почтиииии!

    09:40 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТриВоДи

    1 5 Отговор
    Са трите океана тихия атлантическия индийския

    Коментиран от #11

    09:46 13.05.2026

  • 11 !не!

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТриВоДи":

    "ТРИфонов, ВОденичаров и ДИлов.

    09:49 13.05.2026

  • 12 Иху

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма начин":

    Те там успяват - над 80 милиона са, по-скоро тук се практикува по-вече.

    10:05 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АНТИ-КОМУНИ$Т

    7 1 Отговор
    Канал-1 $€ НАПЪЛНИ $ "Н€"хо мо $€к $у ал ни,НА ЗАПЛАТИ ОТ НАШИТЕ ДАНЪЦИ!
    А Н А Т Е М А!

    10:31 13.05.2026

  • 15 Павел Пенев

    6 4 Отговор
    Кой решава че трябва да знаем кога е родено това актьорско куклено кретенче? И по произход и по съдържание и реално по талант,той е едно недоразумение. Да е жив и здрав да забавлява глупаците по ТВ.

    11:04 13.05.2026

  • 16 ИВАН

    5 1 Отговор
    Такива българи в кавички ни донесе демокрацията, много им се радваме и трябва да ги сурвакаме с някое по дебело дърво.

    11:07 13.05.2026

  • 17 n√Варна

    0 2 Отговор
    ФАКТИ,
    Що не писахте нещо за 59-годишния юбилей на Камен Во, а?

    11:57 13.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.