Камен Воденичаров празнува 60-годишен юбилей

Днес един от най-разпознаваемите шоумени в България – Камен Воденичаров – навършва 60 години. Роден на 13 май 1966 г. в София, той остава завинаги свързан с най-емблематичните сатирични и развлекателни предавания в българския телевизионен ефир.

Малцина знаят, че фамилията му идва от професията на неговите предци – дядо му по бащина линия е имал воденица, откъдето произлиза и името Воденичаров. Родът му по майчина линия е от Кюстендил, а по бащина – от Ловеч.

Още като студент във ВИТИЗ Камен Воденичаров се включва активно в обществените процеси в България в края на 80-те години. Той е сред участниците в създаването на „Независимите български студентски дружества“ в периода 1989–1990 г. Малко по-късно завършва актьорско майсторство за куклен театър в класа на проф. Николина Георгиева.

Истинската популярност идва с легендарното студентско предаване „Ку-Ку“, където заедно със Слави Трифонов и Тончо Токмакчиев поставят основите на модерната телевизионна сатира у нас. По-късно триото създава и култовото „Каналето“, превърнало се в символ на прехода през 90-те години.

Любопитен факт е, че през 1998 г. Воденичаров застава начело на музикалната телевизия ММ – медия, оформила музикалния вкус на цяло поколение българи. Той оставя следа и като продуцент, режисьор, сценарист, певец и водещ. Зрителите го помнят още от „Сървайвър BG“, „В неделя с…“ и „Шоуто на Канала“.

През последните години Камен Воденичаров отново е сред най-активните лица в телевизионния ефир. От есента на 2024 г. той е водещ на популярното куиз предаване „Последният печели“ по Българска национална телевизия, където наследи Орлин Горанов. Самият Воденичаров призна, че БНТ е „голяма любов“ за него и мястото, откъдето е започнал професионалният му път.

Покрай юбилея му интересът към актьора отново е голям, а той продължава активно да участва в обществени и културни теми. Само преди седмици Воденичаров коментира футболните шансове на любимия си ПФК Левски София, като призова феновете към „по-хладен разум“ и подкрепа към отбора независимо от резултатите.

Наскоро той се включи и в обществени разговори за българската история и националната памет, заявявайки, че е „тъжно, че не познаваме героичните страници от историята си“.

През годините Камен Воденичаров успя да запази нещо рядко за българския шоубизнес – уважението на няколко поколения зрители. От студентската сатира през музикалните телевизии до куиз форматите днес, той остава едно от лицата, които умеят едновременно да забавляват и да говорят сериозно за обществото.