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Ето кои "аудита" ще се произвеждат в САЩ

Ето кои "аудита" ще се произвеждат в САЩ

27 Октомври, 2026 10:07 489 2

  • audi-
  • q7-
  • q8-
  • q9-
  • завод в джорджия

Германската марка планира завод за 4 млрд. долара в Джорджия с капацитет до 200 000 автомобила годишно

Ето кои "аудита" ще се произвеждат в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi планира да произвежда големите си SUV модели Q7, Q8 и Q9 в нов завод в американския щат Джорджия. Германската марка ще инвестира около 4 млрд. долара в предприятието край Макон, но проектът все още трябва да получи одобрение от съответните органи на Volkswagen Group. Заводът ще има годишен капацитет до 200 000 автомобила и се очаква да създаде приблизително 4500 работни места. Строителството трябва да започне през 2027 година, а производството е планирано за началото на следващото десетилетие. По данни на Audi решението е част от стратегията за разширяване на присъствието на марката в Северна Америка и изграждане на местна производствена база. Имената на моделите бяха посочени от Дьолнер, като в това число влизат Q7, Q8 и Q9, които ще бъдат гръбнакът на гамата в Джорджия, като трите модела са насочени към американския пазар на големи премиум SUV автомобили.

До откриването на завода Q7 и Q9 ще продължат да се произвеждат в предприятието на Volkswagen Group в Братислава, Словакия. Същото се отнася и за Q8, който ще получи второ поколение, преди да бъде преместен в САЩ. Следващата версия на купеобразния SUV все още не е представена, но Дьолнер вече обяви, че премиерата ѝ ще бъде в „по-близко бъдеще“.

Ето кои "аудита" ще се произвеждат в САЩ

Производството на по-малките модели засега няма да бъде променено. Q5 ще продължи да се внася в САЩ от завода на Audi в Сан Хосе Чиапа, Мексико. Q3 за американския пазар първоначално ще се произвежда в Дьор, Унгария. Възможността Q3 също да бъде преместен в Джорджия остава неуточнена. Планът за Джорджия е ориентиран към SUV автомобили с двигатели с вътрешно горене, както и към plug-in хибридни версии. Audi не предвижда изцяло електрически SUV модели да бъдат произвеждани там. Това означава, че Q7, Q8 и Q9 ще бъдат разработени и произвеждани в конфигурации, съобразени с търсенето на американския пазар.

Предприятието ще бъде завод само на Audi. Компанията е обсъждала възможността да използва производствени мощности на Volkswagen в Чатануга, Тенеси, както и бъдещия завод на Scout Motors в Блайтуд, Южна Каролина, но в крайна сметка е избрала изграждането на самостоятелна фабрика. Инвестицията ще позволи на Audi да произвежда автомобили по-близо до основния си пазар в Северна Америка и да намали зависимостта си от внос от Европа и Мексико. Очакваният ефект върху разходите обаче ще зависи от веригите за доставки и от действащите търговски правила при старта на производството. Volkswagen Group потвърди, че проектът все още подлежи на одобрение от съответните корпоративни комитети. Дьолнер очаква решението да бъде взето до края на годината. Ако планът бъде одобрен, пълното производство в Джорджия трябва да започне в началото на следващото десетилетие.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Очаквано

    0 0 Отговор
    големите СУВ, на които пазара така или иначе е предимно в САЩ, БМВ също произвеждат Х3 и Х5 в САЩ.. дори предназначени за Европа.

    10:26 27.10.2026