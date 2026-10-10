Новини
България »
София »
Изтича срокът за гласуване по настоящ адрес на изборите
  Тема: Избори

Изтича срокът за гласуване по настоящ адрес на изборите

10 Октомври, 2026 07:22 500 1

  • президентски избори-
  • гласуване по настоящ адрес-
  • цик-
  • избирателни списъци-
  • грао

До 18:00 ч. избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места могат да поискат промяна на избирателния списък

Изтича срокът за гласуване по настоящ адрес на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 18:00 ч. днес изтича срокът, в който избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Условието е постоянният и настоящият им адрес да са в различни населени места. Срокът е определен в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението може да бъде подадено в общинската администрация или по електронен път чрез услугите, свързани с изборите. След вписването на избирателя в списъка по настоящ адрес той не може да получи удостоверение за гласуване на друго място.

Кой може да гласува на друго място

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Заявление за такова удостоверение по постоянен адрес могат да подадат само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на районните избирателни комисии и наблюдателите.

Данните се предават на ГД „ГРАО“

До 14 октомври общинските администрации трябва да предадат на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес. На същия етап се предават и данните за заличаването на избирателите от списъците по постоянен адрес.

ЦИК съобщи, че избирателите, подали заявление по настоящ адрес, ще могат да проверят адреса на избирателната си секция след 13 октомври 2026 г. Справката е достъпна и чрез приложението „Избори 360°“, което съдържа информация за изборния процес, електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент.

Източници: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове