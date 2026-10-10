Изтича срокът за гласуване по настоящ адрес на изборите

До 18:00 ч. днес изтича срокът, в който избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Условието е постоянният и настоящият им адрес да са в различни населени места. Срокът е определен в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението може да бъде подадено в общинската администрация или по електронен път чрез услугите, свързани с изборите. След вписването на избирателя в списъка по настоящ адрес той не може да получи удостоверение за гласуване на друго място.

Кой може да гласува на друго място

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Заявление за такова удостоверение по постоянен адрес могат да подадат само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на районните избирателни комисии и наблюдателите.

Данните се предават на ГД „ГРАО“

До 14 октомври общинските администрации трябва да предадат на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес. На същия етап се предават и данните за заличаването на избирателите от списъците по постоянен адрес.

ЦИК съобщи, че избирателите, подали заявление по настоящ адрес, ще могат да проверят адреса на избирателната си секция след 13 октомври 2026 г. Справката е достъпна и чрез приложението „Избори 360°“, което съдържа информация за изборния процес, електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент.

Източници: bta.bg