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Ново трасе ще свързва Свищов с АМ „Русе - Велико Търново“

Ново трасе ще свързва Свищов с АМ „Русе - Велико Търново“

16 Октомври, 2026 16:35 549 0

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До 16 ноември се подават оферти за изготвянето на разширен идеен проект за изграждането на отсечката

Ново трасе ще свързва Свищов с АМ „Русе - Велико Търново“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания за ново трасе, което ще свързва Свищов с автомагистралата „Русе - Велико Търново“. Прогнозната ѝ стойност е 600 000 евро без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 16 ноември т. г.

Целта на поръчката е да се разшири транспортната достъпност на Свищов до главните транспортни артерии – АМ „Хемус“ и АМ „Русе - Велико Търново“, чрез изграждане на нов път. Трасето е ключов елемент за развитието на националната и на европейската транспортна мрежа. Реализирането на проекта е пряко свързано и с фериботната линия Свищов – Зимнич и Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, който се превръща в основен двигател на икономическия растеж и инвестиционната активност, както на общинско, така и на регионално ниво.

Новият път, свързващ Свищов с АМ „Русе – Велико Търново“, ще преминава през областите Велико Търново и Русе. За реализацията му са изготвени два проектни варианта на трасе. Вариант 1 е с приблизителна дължина около 25 км, а Вариант 2 е около 33 км. При Вариант 1 началото на участъка се обвързва със съществуващата републиканска инфраструктура в източната част на гр. Свищов, а краят на участъка ще се свързва с АМ „Русе – Велико Търново“, посредством пътен възел около гр. Бяла. При Вариант 2 началото на участъка се обвързва с второкласния път II-52 при западния изход на гр. Свищов, а краят на участъка ще се свързва с трасето на АМ „Русе – Велико Търново“, чрез пътен възел между с. Страхилово и гр. Полски Тръмбеш.

Проектантските работи ще се изпълняват в три междинни етапа, като срокът им за реализация е 430 календарни дни. Разпределени по 200 календарни дни за първи и втори етап и 30 календарни дни за трети.

Изграждането на нов път, свързващ гр. Свищов с бъдещата АМ „Русе - Велико Търново“, е съвместна идея на АПИ и община Свищов. През април 2025 г. идеята е представена за финансиране пред Управляващия орган на Програма Интеррег VI A Румъния - България 2021 - 2027, Приоритет 4 „Интегриран регион“ и има възможност да получи финансиране при освобождаване на финансов ресурс.


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