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Сдружението за модерна търговия: Налагането на безпрецедентни санкции създава натиск върху бизнеса

Сдружението за модерна търговия: Налагането на безпрецедентни санкции създава натиск върху бизнеса

10 Ноември, 2026 08:40 684 13

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Организацията настоява за открит диалог и законодателна и регулаторна рамка, основана на прозрачност, предвидимост и пропорционалност

Сдружението за модерна търговия: Налагането на безпрецедентни санкции създава натиск върху бизнеса - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сдружението за модерна търговия (СМТ) изрази загриженост от размера на наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции, определяйки ги като безпрецедентни не само за България, но и в контекста на европейската практика. От организацията предупреждават, че липсата на прозрачност, последователност и пропорционалност при регулаторните действия застрашава стабилността и предвидимостта на бизнес средата у нас.

В своя позиция сдружението подчертава, че уважава институционалната роля на регулаторите и задължението им да следят за спазването на закона. Според организацията ефективният контрол върху всички участници във веригата на доставки и балансирането на техните права и интереси трябва да бъдат сред основните принципи на функциониращата пазарна икономика.

Като аргумент за позицията си от Сдружението за модерна търговия посочват данни на Европейската комисия, според които общият размер на всички глоби, наложени в Европейския съюз в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022–2024 г., възлиза на 41,9 млн. евро при общо 754 случая.

От организацията припомнят, че многократно са предупреждавали за последиците от постоянните промени в действащото законодателство. Според тях тези промени подменят пазарните механизми с административна намеса в търговията и създават условия за безпрецедентен натиск върху легалния бизнес.

„Вчера това стана факт“, заявяват от сдружението, като допълват, че през последните месеци се наблюдава рязко влошаване на бизнес средата. Според организацията това обезкуражава инвестициите, вреди на конкуренцията и не води до подобряване на положението на потребителите.

От Сдружението за модерна търговия настояват за реален и открит диалог между институциите и бизнеса. Според тях законодателната и регулаторната рамка трябва да се развиват в посока на по-голяма прозрачност, предвидимост и пропорционалност, в съответствие с принципите на правовата държава и пазарната икономика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    16 1 Отговор
    Никаква милост за капиталистическите кърлежи.

    08:51 10.11.2026

  • 2 стига сте

    11 1 Отговор
    ревали, като не сте точни с парите, така става!

    08:53 10.11.2026

  • 3 Мда

    19 0 Отговор
    Сдружението за модерна търговия (СМТ) прилича на картел. Може да видите членовете на това "сдружение". Ето някои от тях: Лидл, Кауфланд, Билла.
    Същото това картелно "сдружение" посочва като аргумент общият размер на всички глоби (41,9 млн. евро), наложени в Европейския съюз за нелоялни практики периода 2022–2024 г. Това не е аргумент.

    08:54 10.11.2026

  • 4 Мишел

    9 0 Отговор
    Безпрецедентно нарушения изискват безпрецедентно санкции.

    Коментиран от #6

    09:02 10.11.2026

  • 5 Народен Съд

    2 11 Отговор
    КЗК се държи като народния съд след 09.09 .1944г Комунизма се завръща!

    Коментиран от #8

    09:05 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе

    7 0 Отговор
    И тия от смт барабар с вълканов лапат сигурно от брошурите и затова е смт ужас

    09:11 10.11.2026

  • 8 Някои

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Народен Съд":

    Паветници се държат като обикновени тъпаци!

    09:13 10.11.2026

  • 9 Специалист

    10 0 Отговор
    Това сдружение за модерна търговия да обясни защо растат цените ама модерно да го обясни.Защо едни и същи стоки у нас са по скъпи.Или модерно означава по скъпо.Кво ни плашат ще се върнем на Хоремаг от соца.България 1300г е оцеляла и без модерна търговия

    09:13 10.11.2026

  • 10 Шапкаря

    4 0 Отговор
    СМТ=по-модерни методи за крадене.

    09:19 10.11.2026

  • 11 Фейк - либераст

    4 0 Отговор
    Търговските вериги да не се плашат! Колкото по-силен е натискът който упражняват върху купувачите и държавата, толкова по-силен трябва да е и натискът върху тях! ОСНОВЕН ЗАКОН ВЪВ ФИЗИКАТА, ама да ли са учили физика?

    09:21 10.11.2026

  • 12 ежко

    3 0 Отговор
    Алооо...НПО-то.Свърши вашата!На никой не му пука какво ми слите по въпроса!

    09:33 10.11.2026

  • 13 мен ако питат

    0 0 Отговор
    Налагането на безпрецедентни санкции е правилния сигнал към бизнеса. Законите важат за всички.
    Спазваш закона - нямаш проблеми. Злоупотребяваш - санкии и никакви посолства не могат да те спасят.
    Крайно време беше българската държава да покаже, че не е безгласна буква и всеки дошъл с етикет на компания от ЕС може да си развява коня.

    09:53 10.11.2026

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