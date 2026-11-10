Сдружението за модерна търговия: Налагането на безпрецедентни санкции създава натиск върху бизнеса

Сдружението за модерна търговия (СМТ) изрази загриженост от размера на наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции, определяйки ги като безпрецедентни не само за България, но и в контекста на европейската практика. От организацията предупреждават, че липсата на прозрачност, последователност и пропорционалност при регулаторните действия застрашава стабилността и предвидимостта на бизнес средата у нас.

В своя позиция сдружението подчертава, че уважава институционалната роля на регулаторите и задължението им да следят за спазването на закона. Според организацията ефективният контрол върху всички участници във веригата на доставки и балансирането на техните права и интереси трябва да бъдат сред основните принципи на функциониращата пазарна икономика.

Като аргумент за позицията си от Сдружението за модерна търговия посочват данни на Европейската комисия, според които общият размер на всички глоби, наложени в Европейския съюз в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022–2024 г., възлиза на 41,9 млн. евро при общо 754 случая.

От организацията припомнят, че многократно са предупреждавали за последиците от постоянните промени в действащото законодателство. Според тях тези промени подменят пазарните механизми с административна намеса в търговията и създават условия за безпрецедентен натиск върху легалния бизнес.

„Вчера това стана факт“, заявяват от сдружението, като допълват, че през последните месеци се наблюдава рязко влошаване на бизнес средата. Според организацията това обезкуражава инвестициите, вреди на конкуренцията и не води до подобряване на положението на потребителите.

От Сдружението за модерна търговия настояват за реален и открит диалог между институциите и бизнеса. Според тях законодателната и регулаторната рамка трябва да се развиват в посока на по-голяма прозрачност, предвидимост и пропорционалност, в съответствие с принципите на правовата държава и пазарната икономика.