Колоездачна обиколка променя движението в участък от Подбалканския път

20 Август, 2025 07:32 624 3

  • колоездачна обиколка-
  • подбалкански път

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато

Колоездачна обиколка променя движението в участък от Подбалканския път - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За колоездачна обиколка временно ще се ограничи движението по Подбалканския път в участъка от разклона за село Мирково до Челопеч, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 20 август от 14:15 ч. до 16:40 ч. поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за село Мирково до село Челопеч.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От пътната агенция апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


  • 1 Джиро

    0 2 Отговор
    Не можаха да им направят една велоалея на тези нагли колоездачи, някой цървул може да е решил да ходи на почивка в Гърция и сега трябва да обикаля.

    07:43 20.08.2025

  • 2 Гост

    0 1 Отговор
    Само тия не бяха спирали движението още!

    07:45 20.08.2025

  • 3 щъркел

    0 0 Отговор
    Циганите носят името си от река Цингани в днешен Иран, чийто брегове обитавали в древността. Между V-ти и Х-ти век се разселват в страните на Предна Азия и оттам на Запад. В това движение минават през Египет, затова на английски им казват Gipsy.

    08:21 20.08.2025

