Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола на РУ-Пирдоп блокира движението на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Катастрофата е със значителни материални щети за полицейския автомобил, съобщиха за БНТ от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в София.

По първоначални данни няма пострадали и пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.

Движението е ограничено до приключване на огледа. Няма обходен маршрут, по който да се пренасочват моторните превозни средства.