Астро хороскоп за 5 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 19:45 591 0

Днес настъпва Пълнолуние

Астро хороскоп за 5 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Факти Факти

Днес настъпва Пълнолунието в Телец/Скорпион – момент на кулминация в лунния цикъл. Често през тази фаза виждаме резултати там, където вече сме вложили усилия. Същевременно можем ясно да усетим и какво е време да пуснем и освободим.

Пълнолунието по принцип носи известно напрежение, но също така ни дава шанс да видим нещо по-ясно и да бъдем по-честни със себе си. Темите, които се активират днес, са свързани най-вече с ресурси, финанси и лична енергия.

Точната опозиция между Марс и Уран допринася за силен порив към свобода и автентичност. Може да се появи желание да правим нещата по свой начин и да излезем извън познатите рамки.

Това е много подходящ момент за творческо и иновативно действие, но е важно да подходим и с мъдрост. Енергията е по-напрегната и има по-голям риск от конфликти или импулсивност.
Добре е да избягваме високо рискови ситуации и да бъдем по-внимателни, особено ако шофираме.

