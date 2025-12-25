Новини
Крис Дженър сподели архивни СНИМКИ с дъщерите си по Коледа

25 Декември, 2025 14:23 679 6

Вижте още коледни моменти от фамилията Кардашиян

Крис Дженър сподели архивни СНИМКИ с дъщерите си по Коледа - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крис Дженър сподели в Instagram редки архивни снимки с дъщерите си по Коледа. Бизнесдамата, майка ѝ и дъщерите ѝ позираха в еднакви пижами. Тя публикува и снимки с децата си, направени през други години.


Бизнесдамата беше омъжена за Робърт Кардашиян от юли 1978 г. до март 1991 г. Бракът им донесе четири деца: Кортни, Ким, Клое и Робърт. След това се омъжи за телевизионната звезда Кейтлин Дженър. Скоро от тях се родиха Кайли и Кендъл Дженър.

През май Крис Дженър разкри, че е диагностицирана с тумор. Тя сподели новината в трейлъра за петия сезон на „Keeping Up With the Kardashians“. 68-годишната Дженър сподели с дъщерите си Кайли и Кендъл, че по време на медицински преглед е била диагностицирана с „киста и малък тумор“. Кайли Дженър реагира емоционално на новината за здравословните проблеми на майка си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивка Бейбе

    2 1 Отговор
    Дубре, Крис!😍

    14:26 25.12.2025

  • 2 Анелия Андреева

    1 1 Отговор
    Не ме друса хич.

    14:28 25.12.2025

  • 3 ПиПи

    1 1 Отговор
    Сюрреализмът е отишъл на ски в швейцарските Алпи.

    14:29 25.12.2025

  • 4 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    3 0 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    15:02 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пешо от панелката

    1 1 Отговор
    От всички Кардашки бих е бал само Дженерката. В отзаде разбира се

    15:36 25.12.2025