Крис Дженър сподели архивни СНИМКИ с дъщерите си по Коледа

Крис Дженър сподели в Instagram редки архивни снимки с дъщерите си по Коледа. Бизнесдамата, майка ѝ и дъщерите ѝ позираха в еднакви пижами. Тя публикува и снимки с децата си, направени през други години.

Бизнесдамата беше омъжена за Робърт Кардашиян от юли 1978 г. до март 1991 г. Бракът им донесе четири деца: Кортни, Ким, Клое и Робърт. След това се омъжи за телевизионната звезда Кейтлин Дженър. Скоро от тях се родиха Кайли и Кендъл Дженър.

През май Крис Дженър разкри, че е диагностицирана с тумор. Тя сподели новината в трейлъра за петия сезон на „Keeping Up With the Kardashians“. 68-годишната Дженър сподели с дъщерите си Кайли и Кендъл, че по време на медицински преглед е била диагностицирана с „киста и малък тумор“. Кайли Дженър реагира емоционално на новината за здравословните проблеми на майка си.