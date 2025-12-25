Крис Дженър сподели архивни СНИМКИ с дъщерите си по Коледа

Крис Дженър сподели в Instagram редки архивни снимки с дъщерите си по Коледа. Бизнесдамата, майка ѝ и дъщерите ѝ позираха в еднакви пижами. Тя публикува и снимки с децата си, направени през други години.
Бизнесдамата беше омъжена за Робърт Кардашиян от юли 1978 г. до март 1991 г. Бракът им донесе четири деца: Кортни, Ким, Клое и Робърт. След това се омъжи за телевизионната звезда Кейтлин Дженър. Скоро от тях се родиха Кайли и Кендъл Дженър.
През май Крис Дженър разкри, че е диагностицирана с тумор. Тя сподели новината в трейлъра за петия сезон на „Keeping Up With the Kardashians“. 68-годишната Дженър сподели с дъщерите си Кайли и Кендъл, че по време на медицински преглед е била диагностицирана с „киста и малък тумор“. Кайли Дженър реагира емоционално на новината за здравословните проблеми на майка си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивка Бейбе
14:26 25.12.2025
2 Анелия Андреева
14:28 25.12.2025
3 ПиПи
14:29 25.12.2025
4 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP
15:02 25.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пешо от панелката
15:36 25.12.2025