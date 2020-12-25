Новини
Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито!

25 Декември, 2020 08:34, обновена 23 Декември, 2025 18:04 46 088 21

Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито!

  • коледа-
  • рождество христово-
  • имен ден

Коледа е своеобразно продължение на Бъдни вечер

Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 25 декември имен ден празнуват всички, които носят името Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор и производните им.

На този ден празнуваме Рождество Христово – Коледа, също позната като Божик или Божич. Това е един от най-големите църковни празници в християнския свят.

Празникът започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град Витлеем, провинция Юдея. В момента на рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, ливан и смирна.

Православните християни честват Рождество Христово също толкова тържествено като Великден. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 40 гласа.
Подобни новини


  • 1 РАДИО ЕЛТО

    69 6 Отговор
    ЧЕСТИТА КОЛЕДА ХОРА

    Коментиран от #13

    08:23 25.12.2020

  • 2 РАДИО ЕЛТО

    4 13 Отговор
    камон сава

    08:30 25.12.2020

  • 3 пожелание

    50 8 Отговор
    Бъдете живи ,здрави и смирени пред Бог !

    08:31 25.12.2020

  • 4 гръндж

    24 16 Отговор
    Христалина е правляващ директор на Международния валутен фонд и получава 600 000 долара годишна заплата, без да бъде облагана с данъци. Отделно от това тя има право на режийни бонуси в размер на до 100 000 долара годишно и неограничен бюджет за командировки.

    Коментиран от #5, #20

    08:33 25.12.2020

  • 5 Скрудж

    38 10 Отговор

    До коментар #4 от "гръндж":

    Ти говориш за Сталинка, станала КриСталинка, нали? Значи и Сталин има имен ден! Та нали е баща на народите!

    08:43 25.12.2020

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 црррр

    21 7 Отговор
    С китки и фитки,с калпаци от котараци. Весели юнаци. Само за плющаци.

    09:12 25.12.2020

  • 8 Борис

    32 11 Отговор
    Списъкът с имената които имат имен ден е пълна глупост!

    Коментиран от #12

    09:19 25.12.2020

  • 9 Смирени пред Бог или пред младеж четата?

    15 4 Отговор
    Днес, е празник на ДЯДО Коледа, който радва повечето деца с китайски играчки и една ябълка.....! (Не бъдете. лицемерни, дядото не понася това....!)

    09:42 25.12.2020

  • 10 чичо Митко

    26 6 Отговор
    Пълни глупости добре ,че не честитих на някой Емил

    09:51 25.12.2020

  • 11 Румяна Каменова Николова

    31 3 Отговор
    Честито Рождество Христово! Нека бъдем добри! Нека да има светлина ,хляб и мир! Нека да вярваме в доброто! Бъдете здрави!

    23:16 25.12.2020

  • 12 Сульо

    12 10 Отговор

    До коментар #8 от "Борис":

    Това сънува ли го, от козяк ли ти го казаха или звездите ти го говорят?

    22:10 26.12.2020

  • 13 Разкрит

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "РАДИО ЕЛТО":

    Честита Коледа и на тебе Вальо.

    07:24 25.12.2023

  • 14 Мъдрият

    29 3 Отговор
    Честито Рождество Христово!

    Поздравявам всички православни християни с днешния велик християнски празник!

    Нека Бог ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И да обичаме ближните си като себе си!
    И като проживеем земния си живот по християнски, Богоугодно, и по Божията милост, благост и човеколюбие - да спасим душите си! Амин!

    12:20 25.12.2023

  • 15 И още…

    5 7 Отговор
    име ден имат кОла от коледа и леда.
    А, да, забравих сульо и пульо и всеки който се сетиш.

    06:36 25.12.2024

  • 16 радвайте се

    6 7 Отговор
    глупаци политиците имат по 5 жилища тук и в чужбина големи сметки в овшорки а вие подскачайте за един глупав ден

    07:50 25.12.2024

  • 17 Име

    8 2 Отговор
    Да са живи и здрави.

    09:07 25.12.2024

  • 18 Известява се.....

    11 1 Отговор
    Звън камбанен прозвуча - Сина Божий, роди се, деца!
    Честито Рождество, да има здраве и късмет, копнежи и мечти, доброто от сърцата да струи!

    09:07 25.12.2024

  • 19 Празник

    1 1 Отговор
    е, ако го Емил.

    12:20 25.12.2024

  • 20 Никси

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "гръндж":

    еми къ ти мислиш че ще е друго , ти Беден Масон виждал ли си или Беден Олигарх , може ама кога цъфнат налъмите и върбата роди круши !!!.

    17:19 25.12.2024

  • 21 ганю

    1 0 Отговор
    радослав, рада, радослава,милен,михаил,Ангел ,мильо,Руси,Руслан,Серафим
    празнуват на 8.11-Арахангелов ден
    не може 30 пъти да празнуват това са журналистически простотии

    01:50 26.12.2024