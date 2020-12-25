Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито!

На 25 декември имен ден празнуват всички, които носят името Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор и производните им.
На този ден празнуваме Рождество Христово – Коледа, също позната като Божик или Божич. Това е един от най-големите църковни празници в християнския свят.
Празникът започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град Витлеем, провинция Юдея. В момента на рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки обичаите на времето, царете подаряват злато, ливан и смирна.
Православните християни честват Рождество Христово също толкова тържествено като Великден. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник.
До коментар #4 от "гръндж":Ти говориш за Сталинка, станала КриСталинка, нали? Значи и Сталин има имен ден! Та нали е баща на народите!
До коментар #8 от "Борис":Това сънува ли го, от козяк ли ти го казаха или звездите ти го говорят?
До коментар #1 от "РАДИО ЕЛТО":Честита Коледа и на тебе Вальо.
Поздравявам всички православни християни с днешния велик християнски празник!
Нека Бог ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И да обичаме ближните си като себе си!
И като проживеем земния си живот по християнски, Богоугодно, и по Божията милост, благост и човеколюбие - да спасим душите си! Амин!
Честито Рождество, да има здраве и късмет, копнежи и мечти, доброто от сърцата да струи!
До коментар #4 от "гръндж":еми къ ти мислиш че ще е друго , ти Беден Масон виждал ли си или Беден Олигарх , може ама кога цъфнат налъмите и върбата роди круши !!!.
празнуват на 8.11-Арахангелов ден
