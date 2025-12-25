Шкварек: Въпрос на време е у нас да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда

Според публикации от последните дни правителството е оторизирало авиокомпания да изпълнява седем полета седмично до пакистанските градове Лахор и Карачи, за да транспортира пакистанци до България за запълване на дупките в трудовия пазар.
Същият транспорт се осъществява от компанията и за пакистанци от емирствата, чиито визи там са изтекли и те повече не са желани. Ако това е вярно - вече хиляди пакистанци са докарани в България и това тепърва ще се увеличава, поради търсенето на пазара на труда.
Като човек, който е живял и следвал години наред в Англия съм почти експертно запознат с вече над десет-годишната им сага по разплитането на катастрофалните последици от това, че допуснаха именно пакистанска миграция преди половин век. Бяха открити не десетки, а стотици пакистански банди-изнасилвачи, които конкретно и само таргетираха бели, английски момичета. Това е общност, която смазва в процентно отношение всяка друга имигрантска общност, дори по-бедните и маргинализирани от нея, по интензитет на престъпленията, особено сексуалните. Абсолютно неасимилируема и бълваща радикален ислям. Буквално най-лошият възможен избор за миграция към европейска държава.
Преди 4 години отнесох яко хейт от многото мои участия в медиите, а и постове тук на страницата, в които се борих за това да се възползваме максимално от украинската бежанска вълна, да вкараме и задържим млади украинци тук. Лично ходих до Украйна да помогна и превозя такива, всичките жени и деца. Според мен това бе златен шанс, от който страни като Полша се възползваха максимално, за да предотвратим ТЪКМО този сценарии сега, който ни се случва. А именно това "невидимата ръка на пазара", с удобното съдействие на управляващите, да почнат да ни вкарват работна ръка от възможно най-цивилизационно несъвместимите места на планетата. Вместо пакистанци, твърдях тогава, а вярвам и сега, имахме кратък прозорец да си вкараме 50,000-100,000 бели, християнски славяни. Хора, които след точно едно поколение щяха да са си чисти българи, за разлика от пакистанците, които не се асимилират в Англия и след 5. Антиукраинската истерия тогава ни попречи да го направим.
Вместо тях, сега си се пълним доволно с пакистанци. В София на всеки ъгъл вече има имигрантска бръснарница, а кварталът около Халите и Лъвов Мост се превръща в гето. Въпрос на време е да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда. Вървим уверено към цивилизационната катастрофа, в която влезе Западна Европа. Всички много се радвате на коледния базар на НДК, който за първи път и у нас изглежда внушителен. Да не се окаже само, че тамън почнахме да правим хубави коледни базари и...изведнъж трябва да ги заграждаме с бетонни бариери, както отдавна правят в страните в Европа, допуснали същата, самоубийствена миграция и ислямизация от Азия и Африка.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 Пустиня(к)
10:06 25.12.2025
2 Ако не ние
10:10 25.12.2025
3 Сила
10:12 25.12.2025
4 Напълно съм съгласен
Тук вече не става въпрос за бюджет, цени на тока и водата, заплати, а става въпрос за вашето лично оцеляване, за оцеляването на вашите дъщери и внучки.
Този Шкварек изобщо не ми е любимец защото в началото на войната Русия-Украйна приветстваше приемането на украинци, които по неговите думи били "бели хора", а се оказа, че украинците завладяха наркотрафика по черноморието и върнаха мутренските години във Варна и Бургас, повечето от украинците още висят по хотелите и безделничат.
Много внимание към пакистанците - ще направят организирани групи, които ще ударят точно по най-младите.
Ако не действаме всички сега, дори след 2-3 години ще бъде късно.
10:12 25.12.2025
5 Не е късно
Русия работи с най-пропадналите ислямски държави и интересите й са срещу България 🧐🧐🧐
Трябва да се мисли повече и в перспектива 💪
Напълно съм съгласен с автора 🧐
10:13 25.12.2025
6 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #10
10:17 25.12.2025
7 Всякакви
10:20 25.12.2025
8 Господин Шкварек
Твоето писание отново разделя българите - това си го направил най-умишлено защото си платен от Украйна.
Откъде накъде България трябвало да избира между украинци и пакистанци? Това е просташка и примитивна логика !
Вкарваш умишено обществото да избира МЕЖДУ ЧУМАТА И ХОЛЕРАТА.
В България няма както за бандеровските наркомани лентяи, така и няма място за пакистанците, които нямат нищо общо с българската култура и традиции.
10:21 25.12.2025
9 НЕ РАЗИРАМ
10:22 25.12.2025
10 Само да напомня
До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":Един милион млади и образовани българи напуснаха държавата по времето на Борисов и ГЕРБ.Това сега е основната причина и за липсата на работна ръка, и за демографския срив,и за спада в икономиката.Еъо това постигна "държавникът" Борисов.Пак той изгони младите лекари.Или не помните:Доктори произвеждаме, доктори ще изнасяме.Сега отново е на власт и ето-внася пакистанци.
10:25 25.12.2025