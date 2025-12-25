Новини
Шкварек: Въпрос на време е у нас да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда

25 Декември, 2025 10:03

Според публикации от последните дни правителството е оторизирало авиокомпания да изпълнява седем полета седмично до пакистанските градове Лахор и Карачи, за да транспортира пакистанци до България за запълване на дупките в трудовия пазар.

Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
Същият транспорт се осъществява от компанията и за пакистанци от емирствата, чиито визи там са изтекли и те повече не са желани. Ако това е вярно - вече хиляди пакистанци са докарани в България и това тепърва ще се увеличава, поради търсенето на пазара на труда.

Като човек, който е живял и следвал години наред в Англия съм почти експертно запознат с вече над десет-годишната им сага по разплитането на катастрофалните последици от това, че допуснаха именно пакистанска миграция преди половин век. Бяха открити не десетки, а стотици пакистански банди-изнасилвачи, които конкретно и само таргетираха бели, английски момичета. Това е общност, която смазва в процентно отношение всяка друга имигрантска общност, дори по-бедните и маргинализирани от нея, по интензитет на престъпленията, особено сексуалните. Абсолютно неасимилируема и бълваща радикален ислям. Буквално най-лошият възможен избор за миграция към европейска държава.

Преди 4 години отнесох яко хейт от многото мои участия в медиите, а и постове тук на страницата, в които се борих за това да се възползваме максимално от украинската бежанска вълна, да вкараме и задържим млади украинци тук. Лично ходих до Украйна да помогна и превозя такива, всичките жени и деца. Според мен това бе златен шанс, от който страни като Полша се възползваха максимално, за да предотвратим ТЪКМО този сценарии сега, който ни се случва. А именно това "невидимата ръка на пазара", с удобното съдействие на управляващите, да почнат да ни вкарват работна ръка от възможно най-цивилизационно несъвместимите места на планетата. Вместо пакистанци, твърдях тогава, а вярвам и сега, имахме кратък прозорец да си вкараме 50,000-100,000 бели, християнски славяни. Хора, които след точно едно поколение щяха да са си чисти българи, за разлика от пакистанците, които не се асимилират в Англия и след 5. Антиукраинската истерия тогава ни попречи да го направим.

Вместо тях, сега си се пълним доволно с пакистанци. В София на всеки ъгъл вече има имигрантска бръснарница, а кварталът около Халите и Лъвов Мост се превръща в гето. Въпрос на време е да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда. Вървим уверено към цивилизационната катастрофа, в която влезе Западна Европа. Всички много се радвате на коледния базар на НДК, който за първи път и у нас изглежда внушителен. Да не се окаже само, че тамън почнахме да правим хубави коледни базари и...изведнъж трябва да ги заграждаме с бетонни бариери, както отдавна правят в страните в Европа, допуснали същата, самоубийствена миграция и ислямизация от Азия и Африка.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
  • 1 Пустиня(к)

    18 0 Отговор
    Закъснел си. Мини покрай Лъвов по нощите сам. Или по подлезите.😎

    10:06 25.12.2025

  • 2 Ако не ние

    5 7 Отговор
    Дано пакистанците въведат екзекуция на дръвник са брадва и да резнат първо тиквата на хаяшко!

    10:10 25.12.2025

  • 3 Сила

    11 9 Отговор
    Адски прав ....а за украинците са виновни дивите БГ копейки , те са любители на кавказките диваци от бандата на Кадиров !!! Но при циганин копанар начело на патрЕотите от Възраждане какво очаквате .....!??

    10:12 25.12.2025

  • 4 Напълно съм съгласен

    15 3 Отговор
    Необходимо е да направим един огромен протест в центъра на София, много по-голям от онзи срещу Пеевски и Борисов. Това като начало.
    Тук вече не става въпрос за бюджет, цени на тока и водата, заплати, а става въпрос за вашето лично оцеляване, за оцеляването на вашите дъщери и внучки.
    Този Шкварек изобщо не ми е любимец защото в началото на войната Русия-Украйна приветстваше приемането на украинци, които по неговите думи били "бели хора", а се оказа, че украинците завладяха наркотрафика по черноморието и върнаха мутренските години във Варна и Бургас, повечето от украинците още висят по хотелите и безделничат.

    Много внимание към пакистанците - ще направят организирани групи, които ще ударят точно по най-младите.
    Ако не действаме всички сега, дори след 2-3 години ще бъде късно.

    10:12 25.12.2025

  • 5 Не е късно

    8 7 Отговор
    Да вкараме украинци. Първо обаче трябва да се смачка руската антибългарска пропаганда 🧐
    Русия работи с най-пропадналите ислямски държави и интересите й са срещу България 🧐🧐🧐
    Трябва да се мисли повече и в перспектива 💪
    Напълно съм съгласен с автора 🧐

    10:13 25.12.2025

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    АКО ТОВА Е ИСТИНА ДОЛНОПРОБНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ТРЯБВА СПЕШНО ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ И ДА БЪДАТ ПРИВИКАНИ ОТГОВОРНИТЕ ВИНОВНИ ЛИЦА КАТО МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА....ВЕДНАГА ОСТАВКИ СЪД И ЗАТВОР..ТОВА Е АНТИДЪРЖАВЕН АКТ И ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ СЪПРОВОДЕН С КРИМИНАЛНО ДЕЯНИЕ ЧРЕЗ ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ....ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ ДОМУСЧИЕВ ВЕЛЕВ И ВСИЧКИ ВИНОВНИ ОКОЛО ТЯХ

    Коментиран от #10

    10:17 25.12.2025

  • 7 Всякакви

    2 0 Отговор
    Срещал съм тук всякакви украинци - едни зияят "Слава Украине" , а други псуват бетер сърбин Зеленски.

    10:20 25.12.2025

  • 8 Господин Шкварек

    1 2 Отговор
    България трябва да бъде на българите.
    Твоето писание отново разделя българите - това си го направил най-умишлено защото си платен от Украйна.

    Откъде накъде България трябвало да избира между украинци и пакистанци? Това е просташка и примитивна логика !

    Вкарваш умишено обществото да избира МЕЖДУ ЧУМАТА И ХОЛЕРАТА.

    В България няма както за бандеровските наркомани лентяи, така и няма място за пакистанците, които нямат нищо общо с българската култура и традиции.

    10:21 25.12.2025

  • 9 НЕ РАЗИРАМ

    3 0 Отговор
    Много ми е чудно в България ще дойде ли политическа сила власт която да пита за нещо си народа? Която да пита и да провежда референдуми ? Да пита - съгласни ли сте да вкарваме емигранти от Африка и Азия тук да " работят" ?? Естествено отговора на България - сиреч народа на 💯 ПРОЦЕНТА ще е НЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ

    10:22 25.12.2025

  • 10 Само да напомня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":

    Един милион млади и образовани българи напуснаха държавата по времето на Борисов и ГЕРБ.Това сега е основната причина и за липсата на работна ръка, и за демографския срив,и за спада в икономиката.Еъо това постигна "държавникът" Борисов.Пак той изгони младите лекари.Или не помните:Доктори произвеждаме, доктори ще изнасяме.Сега отново е на власт и ето-внася пакистанци.

    10:25 25.12.2025