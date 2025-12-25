Шкварек: Въпрос на време е у нас да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според публикации от последните дни правителството е оторизирало авиокомпания да изпълнява седем полета седмично до пакистанските градове Лахор и Карачи, за да транспортира пакистанци до България за запълване на дупките в трудовия пазар.

Същият транспорт се осъществява от компанията и за пакистанци от емирствата, чиито визи там са изтекли и те повече не са желани. Ако това е вярно - вече хиляди пакистанци са докарани в България и това тепърва ще се увеличава, поради търсенето на пазара на труда.

Като човек, който е живял и следвал години наред в Англия съм почти експертно запознат с вече над десет-годишната им сага по разплитането на катастрофалните последици от това, че допуснаха именно пакистанска миграция преди половин век. Бяха открити не десетки, а стотици пакистански банди-изнасилвачи, които конкретно и само таргетираха бели, английски момичета. Това е общност, която смазва в процентно отношение всяка друга имигрантска общност, дори по-бедните и маргинализирани от нея, по интензитет на престъпленията, особено сексуалните. Абсолютно неасимилируема и бълваща радикален ислям. Буквално най-лошият възможен избор за миграция към европейска държава.

Преди 4 години отнесох яко хейт от многото мои участия в медиите, а и постове тук на страницата, в които се борих за това да се възползваме максимално от украинската бежанска вълна, да вкараме и задържим млади украинци тук. Лично ходих до Украйна да помогна и превозя такива, всичките жени и деца. Според мен това бе златен шанс, от който страни като Полша се възползваха максимално, за да предотвратим ТЪКМО този сценарии сега, който ни се случва. А именно това "невидимата ръка на пазара", с удобното съдействие на управляващите, да почнат да ни вкарват работна ръка от възможно най-цивилизационно несъвместимите места на планетата. Вместо пакистанци, твърдях тогава, а вярвам и сега, имахме кратък прозорец да си вкараме 50,000-100,000 бели, християнски славяни. Хора, които след точно едно поколение щяха да са си чисти българи, за разлика от пакистанците, които не се асимилират в Англия и след 5. Антиукраинската истерия тогава ни попречи да го направим.

Вместо тях, сега си се пълним доволно с пакистанци. В София на всеки ъгъл вече има имигрантска бръснарница, а кварталът около Халите и Лъвов Мост се превръща в гето. Въпрос на време е да се пръкнат както първите пакистански банди, така и първите ислямистки гнезда. Вървим уверено към цивилизационната катастрофа, в която влезе Западна Европа. Всички много се радвате на коледния базар на НДК, който за първи път и у нас изглежда внушителен. Да не се окаже само, че тамън почнахме да правим хубави коледни базари и...изведнъж трябва да ги заграждаме с бетонни бариери, както отдавна правят в страните в Европа, допуснали същата, самоубийствена миграция и ислямизация от Азия и Африка.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница