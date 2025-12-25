Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски военни изтребители са прехванали днес над Балтийско море руски разузнавателен самолет, който е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на Полша. Това съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от ДПА, предава БТА.

Според официалното изявление на полската армия, инцидентът е станал над международни води, където самолетът е бил визуално идентифициран и ескортиран извън зоната на отговорност на Полша. Военните уточняват, че машината е извършвала полет близо до националните въздушни граници.

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност заради възможни нарушения на въздушното им пространство още от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха за около 12 минути във въздушното пространство на Естония. Случаят последва инцидент, при който над 20 руски безпилотни летателни апарата навлязоха в полското въздушно пространство, отбелязва ДПА.

Полските въоръжени сили съобщиха още, че през изминалата нощ са засекли обекти, навлизащи във въздушното пространство на страната откъм Беларус. След допълнителен анализ е било установено, че най-вероятно става дума за контрабандни балони, движени от вятъра.

Като предпазна мярка и с цел гарантиране на сигурността, властите временно затвориха част от въздушното пространство над Подлаското воеводство в североизточната част на Полша, което граничи с Беларус, за граждански полети.