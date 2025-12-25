Новини
Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

25 Декември, 2025

Инцидентът се случва на фона на повишена готовност на източния фланг на НАТО

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полски военни изтребители са прехванали днес над Балтийско море руски разузнавателен самолет, който е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на Полша. Това съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от ДПА, предава БТА.

Според официалното изявление на полската армия, инцидентът е станал над международни води, където самолетът е бил визуално идентифициран и ескортиран извън зоната на отговорност на Полша. Военните уточняват, че машината е извършвала полет близо до националните въздушни граници.

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност заради възможни нарушения на въздушното им пространство още от септември. Тогава три руски военни самолета навлязоха за около 12 минути във въздушното пространство на Естония. Случаят последва инцидент, при който над 20 руски безпилотни летателни апарата навлязоха в полското въздушно пространство, отбелязва ДПА.

Полските въоръжени сили съобщиха още, че през изминалата нощ са засекли обекти, навлизащи във въздушното пространство на страната откъм Беларус. След допълнителен анализ е било установено, че най-вероятно става дума за контрабандни балони, движени от вятъра.

Като предпазна мярка и с цел гарантиране на сигурността, властите временно затвориха част от въздушното пространство над Подлаското воеводство в североизточната част на Полша, което граничи с Беларус, за граждански полети.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи Волгата

    8 32 Отговор
    Хаха безмозъчни тролове, аз избрах еврото.

    14:41 25.12.2025

  • 2 Безпартиен

    10 43 Отговор
    Браво,само така!Бой по ватенките!Коледа е,не одобравям войните,но всичко се връща...

    Коментиран от #32

    14:41 25.12.2025

  • 3 Жендъри кон дъ ви гу набие!

    42 8 Отговор
    прехванали са го за шнорхела, само са го гледали и толкова ха ха ха

    14:42 25.12.2025

  • 4 Ха-ха-ха

    35 5 Отговор
    Тия пък щели да се борят с вятъра, който им носи балони, пратени от Дядо Коледа

    14:43 25.12.2025

  • 5 Сваляйте го

    13 17 Отговор
    Путин да не мислите че щеше да ви прости

    14:43 25.12.2025

  • 7 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    31 4 Отговор
    И как всъщност са го прихванали ( хванали ) тия Руски самолети ....??????

    14:44 25.12.2025

  • 8 Е и ко

    37 2 Отговор
    Сами сте го написали:Според официалното изявление на полската армия, инцидентът е станал над международни води

    14:44 25.12.2025

  • 10 Паляците много ритат

    28 2 Отговор
    И се надяват натю да ги спасява , когато ритнат кошера със пчелите !!!!!!

    14:46 25.12.2025

  • 11 Путин !

    19 5 Отговор
    След покрайна е ред на полша .....после по азбучен ред !

    14:48 25.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    21 3 Отговор
    И ПАНИТАТА КЪДЕ ГО ХВАНААА?

    14:49 25.12.2025

  • 18 Историк

    4 22 Отговор
    Злодеите нямат умора, за тях не съществува нищо човешко, нито празник нито делник, типични терористи. Империята на злото на Путин няма да спре,докато не бъде спряна със сила, те не розбират от нищо друго и целят да има непрекъсната война, защото могат само до убиват.

    Коментиран от #23

    14:59 25.12.2025

  • 19 Питам:

    16 2 Отговор
    Ели, къде и какъв е ИНЦИДЕНТЪТ ?

    15:00 25.12.2025

  • 20 Нарушил

    22 2 Отговор
    ли е въздушното пространство на Полша!? Не! Е защо тогава пишете простотии? За да насаждате русофобия! Запомнете че злобата и завистта винаги съпътстват алчността! А алчистта на запада е пословична, тя ще му изкопае гроба!

    15:01 25.12.2025

  • 21 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    3 5 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    15:01 25.12.2025

  • 23 гост

    16 2 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Колега, с тези исторически "познания" си личи, че си завършил филиала на пернишкия университет и то онлайн!

    Коментиран от #25

    15:02 25.12.2025

  • 24 ха-ха

    13 1 Отговор
    Пановете здраво ги тресе параноята от руснаците ! Пълнят памперсите за щяло и нещяло .

    15:05 25.12.2025

  • 25 значи

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Той не е изкласил до 5 клас , ти чак и в университет го изпрати ....

    15:07 25.12.2025

  • 26 Си еН еН

    11 2 Отговор
    Хи хи хи
    Путин е насърчил размножаването на руски вълци по границата с Финландия и след това ги е насъскал да преминат границата и да ядът финландски елени
    Пострадал е и еленът на дядо Мраз Рудолф и всички на запад са останали без подаръци щото, дядо Мраз нямал какво да врегне в шейната.......

    15:09 25.12.2025

  • 27 Хмм

    6 0 Отговор
    на страха очите са големи

    15:10 25.12.2025

  • 28 Никой

    11 1 Отговор
    Няма човек - който да хересва войната - Русия пак ще затвори този проблем.

    Западът направи новата война, сега - нещо или нищо - поне да не пристъпва на авантюра.

    Нека си спомним Хитлер - нападна на Русия и - ето ти - накрая. Наполеон е също отчаян тип.

    Хитлер няма и грам принос - по негово време - даже от 1933 година - мизерия - глад - всъщност - карат на пропаганда - както днес в България - то - всичко е поскъпнало - те ни убеждават - нормално е.

    Коментиран от #31

    15:13 25.12.2025

  • 29 Цвете

    2 10 Отговор
    ДЖУДЖЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ДРАЗНИ.ЗА ТОЗИ НЯМА ЛИ ПРАЗНИЦИ? ❄️🛬✈️🛩❄️☃️

    15:13 25.12.2025

  • 30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    "военни изтребители" - Като че ли някой е чувал за цивилни или граждански такива...

    15:13 25.12.2025

  • 31 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    за тях, със заплатите от 10 хиляди разбира се, че е нормално

    15:21 25.12.2025

  • 32 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Безпартиен":

    Много си се възбудил... Никой не са направили и нищо не е станало... Летял си е в международно пространство, те са го зяпали... Нищо не са ескортирали... Това са абсолютно нормални практики, които се представят като нещо невероятно за глъмперите...

    15:38 25.12.2025

  • 33 Някой

    2 0 Отговор
    Геройство - при този прехввт не да са уцелили нито мирен трактор (полски), нито цивилна къща (също полска). Това си е истински подвиг!

    15:38 25.12.2025

Новини по държави:
