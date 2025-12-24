На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия нападнаха САЩ

На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк снощи Китай и Русия обвиниха САЩ в упражняване на военен и икономически натиск върху Венецуела, предаде Франс прес, съобщи БТА.
По време на заседанието, свикано по искане на Каракас, американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че държавният глава на Венецуела Николас Мадуро не е законен президент, а престъпник, който инвестира приходите от продажбите на петрол в сделки с наркотици.
Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че "незаконно наложената край бреговете на Венецуела блокада е напълно реален акт на агресия" и че Москва осъжда категорично завземането на петролни танкери от американските военни.
Китай, който внася петрол от Венецуела, определи едностранните действия на САЩ като сплашване и разкритикува намесата във вътрешните работи на карибската държава. Това застрашава мира и стабилността в Латинска Америка, заяви представителят на Пекин Сун Лей и добави, че свободата на корабоплаването трябва да бъде гарантирана.
Посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада отхвърли обвиненията на САЩ и на свой ред обвини Вашингтон, че води незаконна блокадна война. "Светът трябва да знае, че заплахата не е Венецуела, заплахата е сегашното правителство на САЩ", каза Монкада. Целта на САЩ "не са наркотиците, не е сигурността, не е свободата, а петролът, мините, земята", допълни той.
Венецуелският представител заяви, че е абсурдно да се смята, че приходите от петрол се използват за финансиране на наркотрафик.
"Имаме работа със сила, която действа извън международното право и изисква венецуелците да напуснат страната си и да им я отстъпят [...] В противен случай той (Доналд Тръмп) ще започне въоръжена атака, каквато обявява от седмици. Това е най-голямото изнудване, известно в нашата история“, заяви Монкада пред Съвета за сигурност.
Венецуела поиска свикването на заседанието с подкрепата на Москва и Пекин, уточни АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
Коментиран от #19
09:53 24.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #21
09:57 24.12.2025
4 побърканяк
09:59 24.12.2025
5 стоян георгиев
09:59 24.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дядото
Коментиран от #44
10:02 24.12.2025
8 ежко
10:03 24.12.2025
9 Това е
10:03 24.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях
10:05 24.12.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #34
10:05 24.12.2025
13 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
10:05 24.12.2025
14 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
10:05 24.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хм Хм
Всеки е убеден в правотата си, но всички са агресори.
Коментиран от #28
10:07 24.12.2025
17 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
10:07 24.12.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат
Коментиран от #24
10:09 24.12.2025
19 Така
До коментар #2 от "Българин":Като умреш и ти, за Русия съвсем нищо няма да остане
10:11 24.12.2025
20 Перверзно
Коментиран от #26, #30
10:14 24.12.2025
21 нннн
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Има разлики с Украйна. Венецуела не е била част от САЩ и не е основана от тях и на тяхна земя. Не забранява английския език и не стреля с оръдия по англоговорящите и т.н.
Аб, виждаш ли нещо общо в думите САЩ и Венецуела? А в Русия, НовоРусия и МалоРусия?
Коментиран от #37
10:14 24.12.2025
22 Обективен
Коментиран от #40
10:16 24.12.2025
23 новина ли
Коментиран от #46
10:16 24.12.2025
24 БъЛгаРСкИ ПпеНниС в ТеБ
До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат":Ще извикаш Хо Хо Хо на обратно
10:17 24.12.2025
25 Манипулативно и некоректно заглавие
10:18 24.12.2025
26 Гетлост
До коментар #20 от "Перверзно":Колко е первезно да вземаш центове за да тиражираш лъжи!
10:19 24.12.2025
27 Защо когато някой каже истината
Коментиран от #36
10:21 24.12.2025
28 Българин
До коментар #16 от "Хм Хм":Нищо такова! Лицемерието, наричано, международен ред и димукрация приключиха! Си, Тръмп и Путин си поделиха света. Всеки вече прави всичко, каквото сметне за нужно в своята зона наподчинение. А който не се подчини, ще бъде премахнат. Това само най-тъпите не го разбират. Който не е съгласен, да ходи да ока на Хелзинския комитет!
10:23 24.12.2025
29 аааахахахааа
10:24 24.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт! Да се карат!
10:24 24.12.2025
32 аааахахахааа
Коментиран от #38, #42
10:24 24.12.2025
33 Ъъъъъъъъ
10:24 24.12.2025
34 Ти сеНасра с
До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат":тази глупост...
10:26 24.12.2025
35 малко факти
10:27 24.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 алооо
До коментар #21 от "нннн":Забрави да споменеш и Киевска Рус. Щото когато е имало Киевска Рус и Киевски княз, московието все още е било просто едно блато на географската карта.
10:29 24.12.2025
38 Ъъъъъъъъъ
До коментар #32 от "аааахахахааа":"Няма такова дебелоочие като съветското."
Как да няма? Израелското? Американското? На Урсула? Тия са на светлинни години пред рашките..... 🤣
10:29 24.12.2025
39 ОБЕКТИВЕН
10:30 24.12.2025
40 Ксаниба
До коментар #22 от "Обективен":Настоящи заробени народи от империята на злото : Узбеки ,Казахи ,Татари,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци ,Коми .....В монента заробват Украйна.
10:30 24.12.2025
41 гръмовержецът
10:34 24.12.2025
42 Рилски
До коментар #32 от "аааахахахааа":Ако нямаше акт на агресия през 1877/78 год. и вероломно нарушаване международно признатите граници на Османската империя, още да ходиш с фес, шебек нииден!
10:34 24.12.2025
43 Мисля си...!
Но Венецуела-като нищо...!.
Намесват се вече трите световни играчи-
САЩ,,Китай и Русия...!
Коментиран от #49
10:34 24.12.2025
44 стоян георгиев
До коментар #7 от "дядото":Комуниста изразява богатството винаги в злато.стсме ли време и място за грабеж той това търси ,щото е напълно неадекватен за другите активи.комунягите обраха първо златото в руската империя после испанското а след това даже и българското.за това и мислите че всички са като вас.хах...
10:34 24.12.2025
45 Криворазбрана цивилизация
10:35 24.12.2025
46 Румен Решетников
До коментар #23 от "новина ли":Правилно.
В Матушката ти не е празник!
10:35 24.12.2025
47 Как
Същото Путин казва за Зеленски.
10:36 24.12.2025
48 А уместен ли е изказа
10:36 24.12.2025
49 Морския
До коментар #43 от "Мисля си...!":Ти гледай да не се намеси Япония .
10:38 24.12.2025