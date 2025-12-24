На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия нападнаха САЩ

На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк снощи Китай и Русия обвиниха САЩ в упражняване на военен и икономически натиск върху Венецуела, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По време на заседанието, свикано по искане на Каракас, американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че държавният глава на Венецуела Николас Мадуро не е законен президент, а престъпник, който инвестира приходите от продажбите на петрол в сделки с наркотици.

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че "незаконно наложената край бреговете на Венецуела блокада е напълно реален акт на агресия" и че Москва осъжда категорично завземането на петролни танкери от американските военни.

Китай, който внася петрол от Венецуела, определи едностранните действия на САЩ като сплашване и разкритикува намесата във вътрешните работи на карибската държава. Това застрашава мира и стабилността в Латинска Америка, заяви представителят на Пекин Сун Лей и добави, че свободата на корабоплаването трябва да бъде гарантирана.

Посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада отхвърли обвиненията на САЩ и на свой ред обвини Вашингтон, че води незаконна блокадна война. "Светът трябва да знае, че заплахата не е Венецуела, заплахата е сегашното правителство на САЩ", каза Монкада. Целта на САЩ "не са наркотиците, не е сигурността, не е свободата, а петролът, мините, земята", допълни той.

Венецуелският представител заяви, че е абсурдно да се смята, че приходите от петрол се използват за финансиране на наркотрафик.

"Имаме работа със сила, която действа извън международното право и изисква венецуелците да напуснат страната си и да им я отстъпят [...] В противен случай той (Доналд Тръмп) ще започне въоръжена атака, каквато обявява от седмици. Това е най-голямото изнудване, известно в нашата история“, заяви Монкада пред Съвета за сигурност.

Венецуела поиска свикването на заседанието с подкрепата на Москва и Пекин, уточни АФП.