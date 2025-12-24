Новини
На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия нападнаха САЩ

На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия нападнаха САЩ

24 Декември, 2025 09:51

Американският посланик в ООН заяви, че държавният глава на Венецуела Мадуро не е законен президент, а престъпник

На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност Китай и Русия нападнаха САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На разгорещено извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк снощи Китай и Русия обвиниха САЩ в упражняване на военен и икономически натиск върху Венецуела, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По време на заседанието, свикано по искане на Каракас, американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че държавният глава на Венецуела Николас Мадуро не е законен президент, а престъпник, който инвестира приходите от продажбите на петрол в сделки с наркотици.

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че "незаконно наложената край бреговете на Венецуела блокада е напълно реален акт на агресия" и че Москва осъжда категорично завземането на петролни танкери от американските военни.

Китай, който внася петрол от Венецуела, определи едностранните действия на САЩ като сплашване и разкритикува намесата във вътрешните работи на карибската държава. Това застрашава мира и стабилността в Латинска Америка, заяви представителят на Пекин Сун Лей и добави, че свободата на корабоплаването трябва да бъде гарантирана.

Посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада отхвърли обвиненията на САЩ и на свой ред обвини Вашингтон, че води незаконна блокадна война. "Светът трябва да знае, че заплахата не е Венецуела, заплахата е сегашното правителство на САЩ", каза Монкада. Целта на САЩ "не са наркотиците, не е сигурността, не е свободата, а петролът, мините, земята", допълни той.

Венецуелският представител заяви, че е абсурдно да се смята, че приходите от петрол се използват за финансиране на наркотрафик.

"Имаме работа със сила, която действа извън международното право и изисква венецуелците да напуснат страната си и да им я отстъпят [...] В противен случай той (Доналд Тръмп) ще започне въоръжена атака, каквато обявява от седмици. Това е най-голямото изнудване, известно в нашата история“, заяви Монкада пред Съвета за сигурност.

Венецуела поиска свикването на заседанието с подкрепата на Москва и Пекин, уточни АФП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    9 41 Отговор
    Тръм си взе Америка, Китай Азия, Африка и Океания, а за Русия остана разорената европа с умиращото население.

    Коментиран от #19

    09:53 24.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 16 Отговор
    Венецуела ще е втората Украйна.

    Коментиран от #21

    09:57 24.12.2025

  • 4 побърканяк

    21 4 Отговор
    Хехе, ало краварите приходите от наркотици са по-големи от тези на петрола и той все някога ще свърши, но наркоманите не.

    09:59 24.12.2025

  • 5 стоян георгиев

    7 25 Отговор
    Тръмп се опитва да имитира путлер във външната си политика.ще.получи подобен резултат.

    09:59 24.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дядото

    29 4 Отговор
    интересно като какъв акт определят краварите отнемането на тонове венецуелско злато от лондон

    Коментиран от #44

    10:02 24.12.2025

  • 8 ежко

    30 4 Отговор
    Ха,ха.Тези съвсем се оляха!Откога сделките с наркотици трябва да се дотират от петролни сделки?Неркотиците май самми по себе си са си доста печеливши!Веницуела или Колумбия е производителя в световен мащаб?Мексико май е също от първите в браша!И как не показаха една веницуелска лодка със стока,а ги гърмят?Ако имаше такова нещо, то трябва да го афишират с доказателства,а не голи приказки!

    10:03 24.12.2025

  • 9 Това е

    20 2 Отговор
    Поредният провал на Тръмп!

    10:03 24.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    19 6 Отговор
    Танкерът със суров петрол , който е под санкциите на САЩ, принадлежи на Гвиана и е свързан с Иран, избяга в Атлантическия океан след като властите на САЩ се опитаха да го прихванат в южната част на Карибско море
    За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях

    10:05 24.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    11 24 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #34

    10:05 24.12.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    17 32 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:05 24.12.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    10 20 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    10:05 24.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хм Хм

    13 7 Отговор
    Путин вика "Украйна си е моя", Си - "Тайван е мой", Трампи - "Венецуела е изконна американска земя".
    Всеки е убеден в правотата си, но всички са агресори.

    Коментиран от #28

    10:07 24.12.2025

  • 17 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    5 4 Отговор
    Ха ха, адмминнчееи не можеш мееи баааннеешшшш, колкото и да се мъъъчешшш

    10:07 24.12.2025

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат

    5 4 Отговор
    Хо хо, аддддминчеее яяж салам44еее

    Коментиран от #24

    10:09 24.12.2025

  • 19 Така

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Като умреш и ти, за Русия съвсем нищо няма да остане

    10:11 24.12.2025

  • 20 Перверзно

    9 17 Отговор
    Колко перверзно е руснак да заклеймява агресията нечия. При положение, че днешна русия е брутален кървав агресор.

    Коментиран от #26, #30

    10:14 24.12.2025

  • 21 нннн

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Има разлики с Украйна. Венецуела не е била част от САЩ и не е основана от тях и на тяхна земя. Не забранява английския език и не стреля с оръдия по англоговорящите и т.н.
    Аб, виждаш ли нещо общо в думите САЩ и Венецуела? А в Русия, НовоРусия и МалоРусия?

    Коментиран от #37

    10:14 24.12.2025

  • 22 Обективен

    10 3 Отговор
    Браво на Русия и Китай те са надежда за цялото човечество срещу колониалистите и робовладелците САЩ които между другото са техен екзистенциален враг!

    Коментиран от #40

    10:16 24.12.2025

  • 23 новина ли

    8 3 Отговор
    Новината на деня уважаеми Цънцарки е, че днес е бъдни вечер! И за всеки православен християнин това е голям празник. За другите, както и за тези с 236 пола може и да не е.

    Коментиран от #46

    10:16 24.12.2025

  • 24 БъЛгаРСкИ ПпеНниС в ТеБ

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат":

    Ще извикаш Хо Хо Хо на обратно

    10:17 24.12.2025

  • 25 Манипулативно и некоректно заглавие

    2 0 Отговор
    Стигнах дотук.

    10:18 24.12.2025

  • 26 Гетлост

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Перверзно":

    Колко е первезно да вземаш центове за да тиражираш лъжи!

    10:19 24.12.2025

  • 27 Защо когато някой каже истината

    4 1 Отговор
    всички се настройват срещу него? Какво е станало с този свят?

    Коментиран от #36

    10:21 24.12.2025

  • 28 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хм Хм":

    Нищо такова! Лицемерието, наричано, международен ред и димукрация приключиха! Си, Тръмп и Путин си поделиха света. Всеки вече прави всичко, каквото сметне за нужно в своята зона наподчинение. А който не се подчини, ще бъде премахнат. Това само най-тъпите не го разбират. Който не е съгласен, да ходи да ока на Хелзинския комитет!

    10:23 24.12.2025

  • 29 аааахахахааа

    5 2 Отговор
    До къде я докарахме, гражданин на съветския съюз да говори за акт на агресия?!?!?!?! Същия тоя съветски съюз който избива и в момента цивилни граждани. Няма такова дебелоочие като съветското.

    10:24 24.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт! Да се карат!

    3 2 Отговор
    Най-големите подлеци са във властта на САЩ,Русия и Китай...

    10:24 24.12.2025

  • 32 аааахахахааа

    4 5 Отговор
    До къде я докарахме, гражданин на съветския съюз да говори за акт на агресия?!?!?!?! Същия тоя съветски съюз който избива и в момента цивилни граждани. Няма такова дебелоочие като съветското.

    Коментиран от #38, #42

    10:24 24.12.2025

  • 33 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    Значи, много е лошо да имаш петрол, а да нямаш ядрено оръжие.... Ако не друго, то ти гарантира чисто физическото оцеляване..... 🤣

    10:24 24.12.2025

  • 34 Ти сеНасра с

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc AAkp00бат":

    тази глупост...

    10:26 24.12.2025

  • 35 малко факти

    2 3 Отговор
    И Ко , голям праз стана , повяхте малко вятър на хамериканците и нищо повече .

    10:27 24.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 алооо

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "нннн":

    Забрави да споменеш и Киевска Рус. Щото когато е имало Киевска Рус и Киевски княз, московието все още е било просто едно блато на географската карта.

    10:29 24.12.2025

  • 38 Ъъъъъъъъъ

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "аааахахахааа":

    "Няма такова дебелоочие като съветското."

    Как да няма? Израелското? Американското? На Урсула? Тия са на светлинни години пред рашките..... 🤣

    10:29 24.12.2025

  • 39 ОБЕКТИВЕН

    3 2 Отговор
    Плаща се, мой човек, плаща се. Со-ро-со-ид-на технология. Всичко е технология и схема: протести, медии, спускане на опорки и говорене от името на народа.

    10:30 24.12.2025

  • 40 Ксаниба

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Обективен":

    Настоящи заробени народи от империята на злото : Узбеки ,Казахи ,Татари,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци ,Коми .....В монента заробват Украйна.

    10:30 24.12.2025

  • 41 гръмовержецът

    2 1 Отговор
    Русия и Китай , двете световни сили - срещу Щатите . Янките как ли ще реагират на тоя съюз , ако им се случи случка по никое време ?!

    10:34 24.12.2025

  • 42 Рилски

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "аааахахахааа":

    Ако нямаше акт на агресия през 1877/78 год. и вероломно нарушаване международно признатите граници на Османската империя, още да ходиш с фес, шебек нииден!

    10:34 24.12.2025

  • 43 Мисля си...!

    2 0 Отговор
    Украйна ,може да не вкара света в Трета Световна...!
    Но Венецуела-като нищо...!.
    Намесват се вече трите световни играчи-
    САЩ,,Китай и Русия...!

    Коментиран от #49

    10:34 24.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Комуниста изразява богатството винаги в злато.стсме ли време и място за грабеж той това търси ,щото е напълно неадекватен за другите активи.комунягите обраха първо златото в руската империя после испанското а след това даже и българското.за това и мислите че всички са като вас.хах...

    10:34 24.12.2025

  • 45 Криворазбрана цивилизация

    0 1 Отговор
    САЩ не спряха да си налагат демокрацията,навсякъде.

    10:35 24.12.2025

  • 46 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "новина ли":

    Правилно.
    В Матушката ти не е празник!

    10:35 24.12.2025

  • 47 Как

    0 0 Отговор
    Американският посланик в ООН заяви, че държавният глава на Венецуела Мадуро не е законен президент, а престъпник


    Същото Путин казва за Зеленски.

    10:36 24.12.2025

  • 48 А уместен ли е изказа

    0 0 Отговор
    Китай и Русия нападнаха САЩ ? Това ли е журналистика? ... предаде Франс прес, съобщиха от психиатрията БТА.....

    10:36 24.12.2025

  • 49 Морския

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мисля си...!":

    Ти гледай да не се намеси Япония .

    10:38 24.12.2025