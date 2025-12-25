Новини
Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк
25 Декември, 2025 03:56, обновена 25 Декември, 2025 06:22

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край

Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.

Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило Девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.

"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.

Общо ПВО на Русия свали 141 украински дрона през нощта.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Столицата,

    30 23 Отговор
    Столицата бе Путине. Снеси я до мазетата, да няма врагът ни правителство, ни президент, нито и НС. Тогава всички ще кротнат веднага. И никаква помощ повече няма да има... Ама вие сте неразбирачи.

    Коментиран от #23, #29, #31

    04:07 25.12.2025

  • 2 Готов за бой

    12 43 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3, #7, #13, #19, #39

    04:17 25.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    40 48 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Ама защо да те атакуват бе? Какво има тука важно? Нищо! Едни пропаднали типове, които сами унищожиха страната си. Е, кой и защо да те напада, като си самоубиец? Да ни оставят да се довършим сами.

    04:23 25.12.2025

  • 4 Дааа

    34 26 Отговор
    На Бъдни вечер, у-фюрерът отново показва, че единствено заличаването на у-райх ще донесе мир! Всякакви преговори с нацистите са безмислени!

    05:08 25.12.2025

  • 5 Китай

    10 19 Отговор
    Скоро ще се разширим на север

    Коментиран от #24, #25

    05:16 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пишеш без да мислиш

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Не бъди толкова ербап. Вземит метална рейка/планка около 4.5 кг, подобна на автомат АК47 и четири камъка по 1.2 кг по джобовете си (паласkите с патрони) и да пробягай 100 метра и се върни обратно.
    И пак ще пишеш глупости ли????

    Пътувал ли си във верижен БТР. Земята трепери на десетки метри.? А тресенето на земята от съвременен танк е на половин км. Ти като почустваш това, би се паникьосал и ще хвърлиш оръжито и ще свалиш гащи, защото си нас….ш от страх.

    Едва ли някой от като тебе ще поиска да се бие. Ще ти угасне ентусиазма. Лицемерен предател.

    Коментиран от #9

    05:40 25.12.2025

  • 8 Вене

    20 42 Отговор
    Бий бандеровците докато почервенеят,

    Бий Урко-неонацитите докато побелеят и

    в добавка

    Бий полско-ннационалистите и наемниците от Южна Америка, докато пожълтекат ( в га-щите)

    стана като цвета на укр знаме Батюшка Махно казал

    Коментиран от #11

    05:46 25.12.2025

  • 9 Младеж

    2 20 Отговор

    До коментар #7 от "Пишеш без да мислиш":

    Най-обичам някое "старо куче" с голямо шкембе да разказва за военния живот - за земята как трепери под танка и т.н. Понеже днешната младеж нищо не знае 😆 Пиша ти отличен 6 по митомания 😆

    Коментиран от #30, #38

    06:21 25.12.2025

  • 10 Очаквайте тогава скоро тук и информация

    11 2 Отговор
    за броя на българите в Одеса и одеска област!

    /Британското разузнаване/

    06:24 25.12.2025

  • 11 Ку ку

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вене":

    Си ти

    06:32 25.12.2025

  • 12 Време е

    13 3 Отговор
    за Коледен Орешник !

    06:33 25.12.2025

  • 13 Някой

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Като си готов за бой, ходи там на фронта, да се прочисти България от такива като теб.
    Вие сте най-голямата заплаха за България. Промити евроатлантически мозъци.
    Ние имаме най-ефективните оръжия срещу руснаците, а именно погачи и баници. ;)

    06:42 25.12.2025

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 15 Отговор
    Слава на геройте

    06:51 25.12.2025

  • 15 британска операция брез украйна

    6 1 Отговор
    всичко е ясно

    06:56 25.12.2025

  • 16 AMAH OT ИДИOTИ

    5 1 Отговор
    ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ В СВЕТА Е ПАРАДОКС. НЕ СЕ ЛИ НАУЧИШ ЧЕ ХЛЕБАРКАТА ТРЯБВА ДА СЕ СМАЧКА ТАКА ЧЕ ОТ НЕЯ ДА НЕ ОСТАНЕ СЛЕДА, ЗНАЧИ НИЩО НЕ СИ НАУЧИЛ.

    07:12 25.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Бункерния страхливец сее терор и на коледа!

    07:18 25.12.2025

  • 18 Давчо Цънцаров

    8 2 Отговор
    И после наркозависимия клептоман и корумпиран престъпник искал мир. Бой до последния.....

    07:22 25.12.2025

  • 19 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Средният живот на картечар е 4 мин.Това е цел номер 1.Но ти картечница си виждал само на филми.Само окопа си не можеш изкопа за 2 дена ако те накарат,камо ли устройството на картечница да научиш с този пилешки мозък.

    07:23 25.12.2025

  • 20 Украински кашик

    7 3 Отговор
    Ударихме ТКЗС-то на Темрюк и запалихме 2 цистерни с нафта.Иначе в цяла Украйна нямаме ток но това са подробности.

    07:25 25.12.2025

  • 21 Евреина Кобзон

    1 6 Отговор
    Едно Време

    Двама Евреи

    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    затриха ЦАРСКА РУСИЯ.

    Сега Трима Евреи

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ

    Ще затрият Руската Федерация .

    Болшевиките си знаят Работата

    Коментиран от #40

    07:40 25.12.2025

  • 22 Мишел

    4 1 Отговор
    През нощта руската армия е свалила 141 украински дрона. Сметката излиза.

    07:42 25.12.2025

  • 23 Путин многоходовия

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Столицата,":

    Не мога ве, Сорос ни каза да сме "многоходови"

    07:43 25.12.2025

  • 24 Другаря Си

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Китай":

    Ще си върнем последните територии окраднати ни от бялата раса. Вече изгонихме всички останали.

    07:43 25.12.2025

  • 25 Индия

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Китай":

    Ние ще превземем МАСКВА без бой.

    МАСКВА ще бъде МУМБАЙ.

    Първите 10 хиляди Индуси са вече там .
    Скоро още 100 хиляди.

    Няма кой да работи ,
    Всички Руски ПУТРИОТИ са на фронта.

    Но няма и кой да работи
    Руските Вдовици..
    И тях ще оправим .

    07:44 25.12.2025

  • 26 Украйна е унищожила

    2 5 Отговор
    Единствения Ловец на Подводници в
    Черно море.

    ИЛ 38 .

    С него Руснаците да откривали
    И морските дронове на Украйна.
    Сега See Baby
    Спокойно ще потапят Руските Гемии

    Крайцера МАСКВА приема нови попълнения
    В подводния Флот на Магучая .

    07:50 25.12.2025

  • 27 Украйна атакува парите на путин

    1 4 Отговор
    А той атакува децата на украйна

    07:53 25.12.2025

  • 28 Сър Стенли Ройс

    2 1 Отговор
    Ганя е развълнуван от приемането на еврото и пише статии в трепетно очакване ❤️🤣🤣🤣

    07:53 25.12.2025

  • 29 Русня Парцаля кал Гроб

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Столицата,":

    Той ако можел щеше да е Киев за 3 дни
    А сега москва се превърна във опасно място за жителите си

    Коментиран от #34, #35

    07:56 25.12.2025

  • 30 Кога написа шестицата?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Младеж":

    Преди или след като си направ маникюра?

    07:57 25.12.2025

  • 31 2554

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Столицата,":

    Ама тя столицата нали одавна е превзета. Нали беше "Киев за 3 дня"?!?

    Коментиран от #37

    08:00 25.12.2025

  • 32 Весела Коледа

    1 0 Отговор
    Боже, какви гнусотии пишат Антихристите на Рождество! Болшевики-фашисти-антихристи! Сатаната ще ви вземе всички!

    08:02 25.12.2025

  • 33 Слава Украйна

    0 6 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #36

    08:06 25.12.2025

  • 34 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русня Парцаля кал Гроб":

    мечтай си евр0гейска п0длого см@чкана

    08:08 25.12.2025

  • 35 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русня Парцаля кал Гроб":

    а ти скоро в някое мазе ще плачкаш!

    08:09 25.12.2025

  • 36 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Слава Украйна":

    д0лна мръсн@ тв@р,края ти е близо

    08:10 25.12.2025

  • 37 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "2554":

    много се активизирахте нещо п0длоги см@чкани, усетихте че ще ви падат к@ските

    08:12 25.12.2025

  • 38 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Младеж":

    6 стр0шени стави заслужаваш,ама понеже е Коледа получаваш бонус,26

    08:15 25.12.2025

  • 39 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    ль0хманче бит и еб@н ще си много преди да се случи

    08:16 25.12.2025

  • 40 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Евреина Кобзон":

    жалко че Хитлер е тръгнал към ссср толкова бързо,можел е да изтреби много повече еврейски тв@ри

    08:21 25.12.2025

  • 41 Ццц

    0 0 Отговор
    Гнусният укро-еврейски мелез вчера гъргочеше как руснаците обстрелвали Украйна и по Коледа. Днес четем за 140 украински дрона, а няма новини за ракети в обратната посока. ТО е готово да пожертва всички останали украински ресурси в момент на активни мирни преговори, за да гръмне поне нещичко на руска територия и да се надява, че неизбежният отговор ще е достатъчно груб, за да си каже маймунджалъците на време. Ето такъв е евроатлантическият кумир - всеки нормален би го изтезавал до смърт, а те го имат за велик.

    08:26 25.12.2025

  • 42 Союз кочини из кал на всегда

    0 0 Отговор
    А късия ботокс с дървените токчета 35см по цял ден убеждаваше неумната аудитория как блатното пъвъо е нет аналогов в мирето.........🤣🤣🤣😂😂😂

    08:30 25.12.2025

