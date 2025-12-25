Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.

Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило Девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.

"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.

Общо ПВО на Русия свали 141 украински дрона през нощта.