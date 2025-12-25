Новини
Регистрационните номера със СВ свършват, от КАТ залагат на гласни букви в края

25 Декември, 2025 10:05 926 8

  • регистрационен номер-
  • софия-
  • св-
  • кат

За да увължат живота на сегашните софийски номера, полицаите прибегнаха до изцяло гласов индекс в края на табелата ОА

Регистрационните номера със СВ свършват, от КАТ залагат на гласни букви в края - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Напоследък по столичните булеварди започнаха да се забелязват автомобили със завършващи букви на регистрационния номер ХТ – финалният акорд на традиционната азбучна поредица и мнозина се запитаха дали ерата на първите обозначителни букви за софийска регистрация СВ не отиват към своя край. Оказа се обаче, че Пътна полиция има още няколко аса в ръкава, преди да посегне към изцяло нов регионален код.

За да забавят неизбежното, от МВР прибягнаха до ход, който доскоро изглеждаше като резервен вариант – масовото внедряване на гласни букви в регистрационните серии. Макар че по стандарт се използват само 12 графични знака, общи за кирилицата и латиницата (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х), дълго време гласните оставаха на заден план. След като през последните две години поетапно бяха „активирани“ А и Е, от 7 ноември столичната полиция официално пусна в обръщение и серията, започваща с буквата О в края на регистрационния номер за софианци.

В момента в КАТ се издават табели от типа ОА в края на номера, като предстои преминаването през целия спектър до ОХ. Тази софийска математика осигурява точно 109 989 нови комплекта номера. При средно темпо на регистрация между 500 и 600 автомобила на ден, този „гласен“ резерв ще е глътка въздух за системата през следващите 8-9 месеца.

Въпросът какво ще се случи след това обаче остава с отворен финал. От столичната полиция признават, че тече обстойна проверка на всеки останал неизползван символ, но нов буквен код, който да наследи СВ, все още не е официално одобрен.

Историята помни, че серията С ни служи вярно цели 13 години, докато следващата СА бе изчерпана за девет. СВ се появи на бял свят през ноември 2014 година и въпреки първоначалните прогнози, че ще оцелее едва седем лета, тя продължава да се бори за своето място под слънцето благодарение на административните маневри с буквите в края.

Еволюцията на софийските табели е дълга и динамична – от старите черни емайлирани номера със съкращението „Сф“ до днешните високотехнологични пластини. Предстои да видим дали София ще осъмне с нова идентичност върху броните, или КАТ ще открие още някой скрит алгоритъм в рамките на сегашния стандарт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Чакам да завърват на ОО и тогаз ще си зема поредният мобил.

    10:07 25.12.2025

  • 2 Номер СО

    6 0 Отговор
    Софиянец отскоро.... или селинджър отдавна.

    10:08 25.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    "За да увължат живота..."
    ----
    "Увълчат" ли е трябвало да пише? Нещо не схванах...😂

    10:08 25.12.2025

  • 4 За автора

    2 0 Отговор
    Левак и левичар е все едно и също

    10:13 25.12.2025

  • 5 Кую

    4 1 Отговор
    Може да започват със ШОП.

    10:15 25.12.2025

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Каква драма! Да сложат СХ отпред и да е ясно, че иде реч за сплескан х.о.й...

    10:18 25.12.2025

  • 7 Бау

    2 0 Отговор
    Щях да предложа СС ама някой русофил ще си разплете чорапите

    10:20 25.12.2025

  • 8 Парламю

    0 0 Отговор
    заемам 240 номера със СХ, раздавам безплатно

    10:23 25.12.2025