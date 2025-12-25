Регистрационните номера със СВ свършват, от КАТ залагат на гласни букви в края

Напоследък по столичните булеварди започнаха да се забелязват автомобили със завършващи букви на регистрационния номер ХТ – финалният акорд на традиционната азбучна поредица и мнозина се запитаха дали ерата на първите обозначителни букви за софийска регистрация СВ не отиват към своя край. Оказа се обаче, че Пътна полиция има още няколко аса в ръкава, преди да посегне към изцяло нов регионален код.

За да забавят неизбежното, от МВР прибягнаха до ход, който доскоро изглеждаше като резервен вариант – масовото внедряване на гласни букви в регистрационните серии. Макар че по стандарт се използват само 12 графични знака, общи за кирилицата и латиницата (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х), дълго време гласните оставаха на заден план. След като през последните две години поетапно бяха „активирани“ А и Е, от 7 ноември столичната полиция официално пусна в обръщение и серията, започваща с буквата О в края на регистрационния номер за софианци.

В момента в КАТ се издават табели от типа ОА в края на номера, като предстои преминаването през целия спектър до ОХ. Тази софийска математика осигурява точно 109 989 нови комплекта номера. При средно темпо на регистрация между 500 и 600 автомобила на ден, този „гласен“ резерв ще е глътка въздух за системата през следващите 8-9 месеца.

Въпросът какво ще се случи след това обаче остава с отворен финал. От столичната полиция признават, че тече обстойна проверка на всеки останал неизползван символ, но нов буквен код, който да наследи СВ, все още не е официално одобрен.

Историята помни, че серията С ни служи вярно цели 13 години, докато следващата СА бе изчерпана за девет. СВ се появи на бял свят през ноември 2014 година и въпреки първоначалните прогнози, че ще оцелее едва седем лета, тя продължава да се бори за своето място под слънцето благодарение на административните маневри с буквите в края.

Еволюцията на софийските табели е дълга и динамична – от старите черни емайлирани номера със съкращението „Сф“ до днешните високотехнологични пластини. Предстои да видим дали София ще осъмне с нова идентичност върху броните, или КАТ ще открие още някой скрит алгоритъм в рамките на сегашния стандарт.