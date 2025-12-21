Най-празничната седмица от годината ще донесе много приятни моменти на всички от зодиите. Една от тях ще има възможността да се заеме с нова дейност. Друга я очакват романтика и страст. Един от знаците ще получи предложение за брак. Щастливо посрещане на Коледните празници, много подаръци и сбъднати мечти обещава Вашият седмичен хороскоп за 22-28 декември 2025 г., пише actualno.com.

Овен

Тази седмица ще имате възможност да се заемете с нова дейност. Струва си да погледнете на нещата от различна гледна точка и може би дори да вземете някои решения, които не са съвсем приятни. Това е добра седмица за финализиране на проекти и обобщаване на напредъка. Уикендът ще бъде изпълнен с предпразнична суматоха.

Телец

Ще трябва сами да разрешите проблемите, натрупали се към края на годината - най-добре е да не разчитате на подкрепа или помощ от никого. Все пак ще се справите и това ще повиши самочувствието ви. Опитайте се да уредите неотложни въпроси. Ще се насладите на нови срещи и преживявания. Ще се забавлявате страхотно на корпоративното събитие, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Близнаци

През тази седмица ще са ви необходими такива качества като внимателност и мъдрост. Не пренебрегвайте малките неща. Разрешаването на привидно незначителни проблеми може да доведе до неочаквани положителни резултати. Препоръчително е да спрете да се губите в потоците на емоциите и просто да се захванете за работа. Творческите проекти ще донесат успех. Освен това, животът ви ще бъде изпълнен със забавления, партита и романтика. Очаква ви поредица от страстни срещи. Може дори да получите предложение за брак.

Рак

Тази седмица ще ви сполети успех в професионалния живот. В понеделник е най-добре да се съсредоточите единствено върху текущите дела. Избягвайте контакт с непознати, особено в бизнеса; възможни са измами и заблуди. От средата на седмицата ще бъдете генератор на идеи и планове, както за себе си, така и за другите. През уикенда украсете дома си за празниците и купете подаръци, които не сте успели да изберете.

Лъв

Много неща ще вървят добре, особено ако съчетаете приятното с работата. Възможни са обаче предизвикателни и непредсказуеми ситуации. Затова е важно да вземате решения бързо и уверено. Благодарение на вашата общителност и дипломатичност, ще можете да установите връзки, както бизнес, така и лични. Опитайте се да не се притеснявате за обтегнати отношения с членове на семейството. Всичко ще се подобри по време на празниците, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Дева

Тази седмица най-безграничният ви талант ще бъдат дипломацията. Трябва да мълчите, когато е необходимо. Не бъдете този, който доминира, не се насочвайте към светлината на прожекторите. Най-добре е да се оттеглите в сянка сега. Не се фокусирайте върху един проблем, ако дадена ситуация е неразрешима, оставете я за по-късно. През уикенда правенето на малки отстъпки ще ви помогне да поддържате мира и просперитета в семейството си.

Везни

Тази седмица е особено добра за творчество във всичките му форми. Можете значително да промените света около себе си, ако решите да го преследвате. Възможни са и промени в личния ви живот. Може да осъзнаете, че човекът, с когото сте, не е правилният човек. Все още има време да намерите нов спътник за Новата година.

Скорпион

Тази седмица се опитайте да намалите натоварването си и да започнете да се подготвяте за празниците. Вече сте направили много и началството ви оценява това. Вслушайте се в съветите на приятелите си, тъй като може да пренебрегнете някои неща, напълно потопени в настоящата ситуация, докато те, отстрани, виждат нещата по-добре. Посветете втората половина на седмицата на почивка и забавления, обогатявайки се с нови преживявания, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Стрелец

През тази седмица, ако искате да постигнете резултати, трябва да действате, макар и нежно, но упорито. Не се отклонявайте от избрания път, не стойте безучастно, дори и да сте абсолютно сигурни, че вече сте постигнали всичко необходимо за успех. Активното ви участие ще определи дали заветните ви планове ще се превърнат в реалност.

Козирог

Тази седмица се опитайте да устоите на изкушенията да поемате рискове; по-добре е да се придържате към обичайния си режим. Колкото по-тихо и спокойно прекарате тази седмица, толкова по-проспериращо ще бъде непосредственото ви бъдеще. Оценете реалистично настоящата ситуация. Намерете път към хармонична самореализация. В някои ситуации има смисъл да започнете отначало. Уикендът ще бъде изпълнен с предпразнична суматоха и суматоха.

Водолей

Вашият бизнес ще се нуждае от укрепване и разширяване, в противен случай са възможни проблеми с по-нататъшното развитие. Ще постигнете по-добри резултати, ако говорите по-малко през тези дни и слушате по-внимателно мненията на другите. Новите познанства в сряда ще ви помогнат да се издигнете в по-изгодна позиция. Опитайте се да анализирате грешките си. Децата ще изискват вашето внимание и подаръци.

Риби

Ако се опитвате да направите най-доброто, на което сте способни, но нещата се развиват както обикновено, това е знак, че не разбирате съвсем какво правите. Не се разпилявайте твърде много, поставете си конкретна цел. Чувствата, връзките и любовта ще бъдат важни за вас сега. Не се страхувайте от откровени разговори, имате нужда от повече нежни ласки, скъпи подаръци и страстни срещи.