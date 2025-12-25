Стрелба в казино в Хаджидимово. Има двама ранени

Двама души са пострадали след стрелба в игрална зала в град Хаджидимово, съобщиха от ОДМВР-Благоевград, цитирани от Dariknews.bg. Сигналът е подаден около 04:12 ч. в Районното управление в Гоце Делчев от Филиала за спешна медицинска помощ в града, след като там е прието лице с рани от сачми в областта на главата.
По първоначална информация около 04:02 ч. две лица, въоръжени с ловно оръжие са произвели изстрели във въздуха в игрална зала. Вследствие на рикошети от изстрелите са пострадали двама клиенти, които са получили рани в областта на главата от сачми.
И двамата пострадали са в стабилно състояние и без опасност за живота. От игралната зала не са установени липси.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жендъри кон дъ ви гу набие!
14:34 25.12.2025
2 Простьо
Района не е от най-празнуващите, предвид преобладаващи етнос, но все пак, магията е навсякъде.
14:35 25.12.2025
3 побърканяк
14:35 25.12.2025
4 БАЙ Ганьо Балкански
14:37 25.12.2025
5 голям смях
14:48 25.12.2025
6 Това е било
14:55 25.12.2025
7 Пампаец
Коментиран от #9
14:55 25.12.2025
8 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP
14:59 25.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Решение
Коментиран от #14
15:03 25.12.2025
11 Бен Газара
15:17 25.12.2025
12 Хаха
15:23 25.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мунчо
До коментар #10 от "Решение":Така е....даже да ги използват и затворниците заедно с тях и да започнат да строят путища, магистрали и т.н....полиция да ги наблюдава, строителни инженери да контролират процесите и ще видите как 1км магистрала ще струва 1млн. а не 50-60.....
ред, дисциплина и гърч за подобни типажи... 🤣
15:25 25.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Служител на МВР
15:27 25.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Казина трябва да има само, повтарям
Казина в Селища и Райони в Градовете трябва да бъдат забранени!
Както е в Съединените Щати!
Данък Печалба за Казина (brick and mortar) и Интернет Казина трябва да бъде м/у 55% и 60% процента в полза на Държавата!
Това е, ако нищо не де направи по въпроса сега един ден двамата братя ще бъдат заковани 🔨(разпънати) на Кръст в София с главите надолу!❤️🇧🇬😁
Коментиран от #24
15:30 25.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е.Ф.Б.Е.Т
15:31 25.12.2025
24 Тракиец 🇺🇦
До коментар #20 от "Казина трябва да има само, повтарям":КАЗИНА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НИКЪДЕ ... ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА КАЗИНА СА КОМУНИСТИ ОТ БКП И ДС И ПРИ НОРМАЛНА СИСТЕМА НА ХИТЛЕРИЗЪМ - НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ ВСИЧКИ ТЕЗИ ЧОВЕШКИ ОТРЕПКИ ЩЕ БЪДАТ ХВАНАТИ И ОБЕЗГЛАВЕНИ А ИМУЩЕСТВОТО ПАРИТЕ ИМ И ВСИЧКО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ КОНФИСКУВАНО....ХАЗАРТА КОМАРА Е ТУМОР И ПРЕСТЪПНОСТ..ВСЕКИ КОЙТО РАЗВИВА КОМАР И ДЪРЖАВА КОЯТО РАЗВИВА И ПОЗВОЛЯВА КОМАР КАТО БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА
15:36 25.12.2025
25 Тия Найденовите ДС пешки къде
Данък Печалба повтарям за brick and mortar and internet Казина трябва да е м/у 55% и 60% процента!
Това го казвам като Gambler и Фен на Спортни Залагания!❤️🇧🇬😁🎄
15:37 25.12.2025
26 Смърт на болшевиките комуняги
15:39 25.12.2025
27 Ироничен
15:39 25.12.2025
28 правлният въпрос
Това ли е приоритетът?
Училище и читалище може да няма, но виж казино....
15:40 25.12.2025
29 Повтарям още веднъж Найденовите!🎄😆
You wanna play youve got pay.🇧🇬😁
15:40 25.12.2025