Стрелба в казино в Хаджидимово. Има двама ранени

Стрелба в казино в Хаджидимово. Има двама ранени

25 Декември, 2025 14:33 1 436 29

И двамата пострадали са в стабилно състояние и без опасност за живота. От игралната зала не са установени липси

Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са пострадали след стрелба в игрална зала в град Хаджидимово, съобщиха от ОДМВР-Благоевград, цитирани от Dariknews.bg. Сигналът е подаден около 04:12 ч. в Районното управление в Гоце Делчев от Филиала за спешна медицинска помощ в града, след като там е прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. две лица, въоръжени с ловно оръжие са произвели изстрели във въздуха в игрална зала. Вследствие на рикошети от изстрелите са пострадали двама клиенти, които са получили рани в областта на главата от сачми.

И двамата пострадали са в стабилно състояние и без опасност за живота. От игралната зала не са установени липси.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.


  • 1 Жендъри кон дъ ви гу набие!

    9 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    14:34 25.12.2025

  • 2 Простьо

    18 1 Отговор
    Каква магична Коледа.
    Района не е от най-празнуващите, предвид преобладаващи етнос, но все пак, магията е навсякъде.

    14:35 25.12.2025

  • 3 побърканяк

    15 2 Отговор
    Скандал за парко място за шейните между дядо Коледа и дядо Мраз.

    14:35 25.12.2025

  • 4 БАЙ Ганьо Балкански

    15 2 Отговор
    Димо Хаджидимово от там МАРЧЕТО НЕДЕЛЧЕВА ОНАЯ ПРЪЧКА ОТ ГЕРБ ЕУРОКОМИСАРКАТА ..КОЯТО УЖКИМ ЩЕШЕ ДА СТАНЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР НООО Боко я изрита...като много други...

    14:37 25.12.2025

  • 5 голям смях

    11 0 Отговор
    тия са гледали някой каубойски филм как уния влизат с пушките у кръчмата

    14:48 25.12.2025

  • 6 Това е било

    4 0 Отговор
    ...с калибър F - пет...

    14:55 25.12.2025

  • 7 Пампаец

    14 0 Отговор
    За информация на матряла. Хаджидимово е водещо се за град населено място с под 2300 жители . Е га ти и държавата, щом и в това населено място има работещо казино ! И сетне тръгнали разни политичиски анализатори да ни обясняват как политическите ни партии мислели за доброто на хората в България!

    Коментиран от #9

    14:55 25.12.2025

  • 8 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    8 1 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    14:59 25.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Решение

    8 0 Отговор
    Закриване на. казината ,по една..на кирка или лопата на ,ависимите .на каменните каариери а тия де е се попрАвят...един 7,62...

    Коментиран от #14

    15:03 25.12.2025

  • 11 Бен Газара

    4 0 Отговор
    Преследвали са глигани.

    15:17 25.12.2025

  • 12 Хаха

    4 0 Отговор
    Утрепали са Мария Габриел,взели са я за вещица.

    15:23 25.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Решение":

    Така е....даже да ги използват и затворниците заедно с тях и да започнат да строят путища, магистрали и т.н....полиция да ги наблюдава, строителни инженери да контролират процесите и ще видите как 1км магистрала ще струва 1млн. а не 50-60.....
    ред, дисциплина и гърч за подобни типажи... 🤣

    15:25 25.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Служител на МВР

    2 3 Отговор
    На тези помашки маймуни така им се пада. Бой и глад

    15:27 25.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Казина трябва да има само, повтарям

    1 2 Отговор
    само в обособени зони по морето и на няколко други пункта в България, които да не наброяват повече от 12 за страната!
    Казина в Селища и Райони в Градовете трябва да бъдат забранени!
    Както е в Съединените Щати!
    Данък Печалба за Казина (brick and mortar) и Интернет Казина трябва да бъде м/у 55% и 60% процента в полза на Държавата!
    Това е, ако нищо не де направи по въпроса сега един ден двамата братя ще бъдат заковани 🔨(разпънати) на Кръст в София с главите надолу!❤️🇧🇬😁

    Коментиран от #24

    15:30 25.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е.Ф.Б.Е.Т

    1 0 Отговор
    Христо Стоичков "любимеца" на народа веднага да се задейства с реклама на фен.танил и хероин ...губи този който не играе и не ш......м..ъ...р.к..а...това е ф..е..й..к н..ю.з...комара само дава и всички печелите ...а Любо Ганев става все по д....е....-б....е...л ..

    15:31 25.12.2025

  • 24 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Казина трябва да има само, повтарям":

    КАЗИНА НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НИКЪДЕ ... ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА КАЗИНА СА КОМУНИСТИ ОТ БКП И ДС И ПРИ НОРМАЛНА СИСТЕМА НА ХИТЛЕРИЗЪМ - НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ ВСИЧКИ ТЕЗИ ЧОВЕШКИ ОТРЕПКИ ЩЕ БЪДАТ ХВАНАТИ И ОБЕЗГЛАВЕНИ А ИМУЩЕСТВОТО ПАРИТЕ ИМ И ВСИЧКО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ КОНФИСКУВАНО....ХАЗАРТА КОМАРА Е ТУМОР И ПРЕСТЪПНОСТ..ВСЕКИ КОЙТО РАЗВИВА КОМАР И ДЪРЖАВА КОЯТО РАЗВИВА И ПОЗВОЛЯВА КОМАР КАТО БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА

    15:36 25.12.2025

  • 25 Тия Найденовите ДС пешки къде

    0 1 Отговор
    Черепа искал да ги стреля, един ден ще бъдат заковани насред София на Кръстове надолу с главите, понеже са гоуеми тарикати!
    Данък Печалба повтарям за brick and mortar and internet Казина трябва да е м/у 55% и 60% процента!
    Това го казвам като Gambler и Фен на Спортни Залагания!❤️🇧🇬😁🎄

    15:37 25.12.2025

  • 26 Смърт на болшевиките комуняги

    1 0 Отговор
    Любо Ганев си тъпчи дебелия тумбак благодарение на комара казината хазарта дрогата фентанила хероина които България ( политиците) позволяват да се разпространяват като тумор ....Стоичков рекламира дрога и комар .....изроди комунистически

    15:39 25.12.2025

  • 27 Ироничен

    1 0 Отговор
    Стигнахме ги..... американците.

    15:39 25.12.2025

  • 28 правлният въпрос

    2 0 Отговор
    От ккаъв зор във всяка паланка има казино????
    Това ли е приоритетът?
    Училище и читалище може да няма, но виж казино....

    15:40 25.12.2025

  • 29 Повтарям още веднъж Найденовите!🎄😆

    0 0 Отговор
    Още веднъж.
    You wanna play youve got pay.🇧🇬😁

    15:40 25.12.2025