Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми
  Тема: Украйна

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

24 Декември, 2025 19:01

На 19 ноември град Тернопил става цел на една от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната срещу Украйна

Преди много години Камал ел Ахдар пристига в Украйна от Мароко, за да следва в университет. Влюбва се в страната, а после и в Мария, за която се жени. Двамата създават семейство. "Влязох в кухнята, за да приготвя мляко за бебето", разказва Камал за сутринта на 19 ноември - денят, в който животът му се променя.

"Нищо на този свят няма да ги върне"

В този миг Русия атакува с ракети и дронове град Тернопил - едно от най-смъртоносните нападения в Западна Украйна от началото на войната . Умират 38 души. Сред тях са съпругата на Камал и двете им деца. Мъжът оцелява, защото е бил в съседната стая. "Една секунда променя целия ти живот. Гледаш ги и след една секунда ги няма. Ужасяващо е тримата най-важни хора в живота ти да изчезнат едновременно", споделя той пред германската обществена телевизия АРД.

Всеки ден Камал е на гробището заедно с родителите на съпругата си - Олександра и Михайло. Огромният брой цветя на гробовете на Мария и двете им деца демонстрират силното съчувствие на хората от града към трагедията на това семейство. "Благодарна съм на всички, които ми помагат да се справя със загубата", казва Олександра. "Нищо на този свят обаче няма да ми върне внуците и дъщеря ми."

Поредната Коледа, изпълнена със скръб

За много семейства в Украйна тази Коледа ще е поредната, на която ще скърбят. От 2022 година насам над 450 войници са били погребани само в град Тернопил, пише АРД. Фронтовата линия е в източната част на страната - на стотици километри от това място, което е доста по-близо до границата с Европейския съюз.

Тази година руската агресивна война нанася все повече и все по-сериозни удари на Тернопил. "След тези атаки е трудно да се празнува", казва Хана, която подготвя сцена от Рождество за коледната украса в центъра на града. "Въпреки всичко нашето семейство ще се събере за Коледа."

Духът на празника обаче трудно се усеща из града. "Няма празнична атмосфера вече четири години", споделя Юлия - млада жена, която се разхожда в градския парк с партньора си. "Затова и се радвам, че няма да има коледна елха тази година."

Кметът на града Серхий Надал съжалява, че се е наложило да вземе това решение, но смята, че е правилното. Във времена на непрестанни спирания на електричеството и скърбящи семейства ще е нелепо в центъра на града да има голямо коледно дърво със светлини.

Тернопил показа характера си

За хората в Тернопил състраданието е по-важно от коледната украса. През последните седмица мнозина местни помагаха на пострадалите от руската атака на 19 ноември, които имаха отчаяна нужда от това - носеха им храна, вода, дрехи. "Тази трагедия показа характера на Тернопил - хората се обединиха и забравиха за себе си, за да помогнат на другите", казва кметът на града. "Това е истинският Коледен дух."

Войната на Русия срещу Украйна за поредна година показва на украинците, че най-доброто нещо, което могат да направят, е да се радват на всеки един момент с близките си хора , заключава АРД.

Автор: Васили Голод (ARD)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 2 Отговор
    заплатите ми в действие
    👍🇷🇺

    19:02 24.12.2025

  • 2 Майна

    17 3 Отговор
    Всички медии, официални в Германия са същите като в България
    Манипулация до..повръщане
    Но реакцията на хората- търсят мрежата
    И са наясно, е има и ..идиоти, но са малцинство
    На 8 ще има общонародна стачка
    Ще видим

    19:05 24.12.2025

  • 3 Уса

    12 2 Отговор
    Хайде сега факт чекърите,които са основно на издръжката на сорос да кажат дали историята е вярна...На техния сайт нито една история или новина не е вярна,нека видим тази мазна и потресаваща за любителите на еврото поп кръстьовци

    19:11 24.12.2025

  • 4 Гост

    11 4 Отговор
    Тия па ДВ все едно не знаят колко лоша е войната и колко скръб носи на хората. Дали се сещат защо пламна и задават ли си въпроса кой помага на Украйна да да продължава това кръвопролитие? И Папата ги посъветва за бял байрак ама е на.

    Коментиран от #11

    19:14 24.12.2025

  • 5 Българин..

    4 3 Отговор
    Зелю юдеиски като пукне всичко ще си дойде на мястото!

    19:18 24.12.2025

  • 6 Фен

    4 3 Отговор
    Ей, няма край пропагандата на ДВ...

    Коментиран от #9

    19:20 24.12.2025

  • 7 шаа

    2 5 Отговор
    и по време на празник едните бълват лъжа, другите я препубликуват

    Коментиран от #10

    19:21 24.12.2025

  • 8 Руснакът е мръсно противно животно

    3 7 Отговор
    Краде, перални, тоалетни чинии, тостери и деца.Трепе се.

    19:22 24.12.2025

  • 9 Дано тр

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Сполети същото щом си толкова добричък.Семката ти едногънкова у Ауспуха.

    19:22 24.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И кажи защо

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Почна войната.За имперските мераци на ка Путин и почна още от 2014 г с окупацията на Донецк и Луганск от проруски колаборанти.А това че не искат руски ботуш ти не можеш да го разбереш с едната русофилска гънка в главата.

    Коментиран от #16, #21

    19:26 24.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Това чака и нас ако не защитим семействата си.

    19:26 24.12.2025

  • 13 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Каква коледа? Тр забраниха църквата. Никакво рождество. Атриззъм без граници

    19:29 24.12.2025

  • 14 Стига бе

    4 1 Отговор
    Коледата там е на 07.01. сега празнуват разколниците роби на хазарите. Та предполагам ще има доста фойерверки.

    19:31 24.12.2025

  • 15 Днешна русия

    1 2 Отговор
    е антихристко государство.

    19:33 24.12.2025

  • 16 Жжхххх

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "И кажи защо":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!Бавнооо.

    Коментиран от #20

    19:33 24.12.2025

  • 17 В В.П.

    4 0 Отговор
    Ликвидирайте еврея,,зелю,Ермака ,Пиетро ,и вс ок..

    19:34 24.12.2025

  • 18 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Мароканецът Камал да си е стоял в Мароко а не да ходи да се бие като наемник срещу Русия.

    19:35 24.12.2025

  • 19 ?????

    5 0 Отговор
    Дойче Велле що не бяха в Донецк от 2014 г. досега?
    Чували ли са за Алеята на ангелите на донецките гробища.
    Има един филм "Децата на Донбас" сниман от наш сънародник Любомир Данков.
    Дойче Велле да си го пуснат.
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #22

    19:36 24.12.2025

  • 20 Видиш ли жълтопаветник на земята

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Жжхххх":

    Ритай го докато се на ака и се измочай върху него.

    19:37 24.12.2025

  • 21 Копейките освен че са предатели

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "И кажи защо":

    Са и безмозъчни.

    19:37 24.12.2025

  • 22 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    от руската телевизия ли го знаеш?

    19:46 24.12.2025