Реал Мадрид се отказа от португалски национал

25 Декември, 2025 14:29 573 0

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид е отхвърлило възможността за привличане на португалския национал Рубен Невеш по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, съобщава изданието Defensa Central.

Въпреки засилващите се спекулации за завръщането на полузащитника в европейския футбол, президентът на „белия балет“ Флорентино Перес е заел категорична позиция срещу подобна сделка през януари.

Макар клубът активно да анализира варианти за обновяване на халфовата си линия, фокусът на „кралския клуб“ е насочен към дългосрочни инвестиции, а не към краткосрочни „кръпки“.

В списъка с обсъжданите имена попадат млади таланти като Адам Уортън (Кристал Палас), Кеес Смит (АЗ Алкмаар, Анджело Стилер (Щутгарт)

Името на Невеш е било споменато в предварителни разговори, но интересът не е прераснал в нищо повече от неформални дискусии.

Слуховете се засилиха след изказване на Ал Джабер, бивш играч на настоящия клуб на Невеш – Ал-Хилал, който посочи Реал Мадрид като атрактивна дестинация за португалеца. Реалността обаче е по-сложна поради две основни причини - високата заплата, която Невеш получава в Саудитска Арабия, не съответства на строгата финансова политика и структура на възнагражденията в Мадрид. Евентуална сделка би изисквала тежки преговори както с футболиста, така и с Ал-Хилал, което на този етап не влиза в плановете на испанския шампион.


