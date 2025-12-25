Буданов посети Запорожка област на фона на ожесточени боеве край Гуляйполе

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е посетил Запорожка област в момент, когато руската армия засилва опитите си да превземе град Гуляйполе в югоизточната част на страната, предава БТА.
По данни на украинския военен говорител Владислав Волошин, цитиран от Укринформ, руските сили се стремят да достигнат централната част на Гуляйполе. Той уточни, че се водят ожесточени боеве както в самия град, така и за контрол върху ключовите логистични маршрути към него. Според Волошин руските подразделения се опитват да се закрепят в покрайнините и да осъществят пробив към центъра на населеното място.
На този фон Главното управление на разузнаването към украинското министерство на отбраната съобщи, че Кирило Буданов е посетил предни позиции на специалното подразделение на ГУР „Тимур“ в Запорожка област.
По-рано днес руското министерство на отбраната заяви, цитирано от ТАСС, че руските сили са унищожили украински подземни укрепления, команден пункт и военнослужещи в района на Гуляйполе.
Градът е сред основните цели на руските действия в Запорожка област - един от четирите украински региона, които Москва обяви за анексирани, но над които няма пълен контрол.
Междувременно най-интензивните сражения продължават около градовете Покровск и Купянск в Донецка и Харковска област. Русия твърди, че е установила контрол над тях, докато украинската страна отрича тези твърдения.
В сутрешната си сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за общо 151 бойни сблъсъка през предходния ден, като най-силен е бил руският натиск в района на Покровск. По-рано Украйна информира и за изтегляне на свои части от Северск, като същевременно заяви, че запазва огневи контрол над града в северната част на Донецка област.
