Новини
Хороскопи »
Астро хороскоп за 7 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Астро хороскоп за 7 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 20:50 545 0

  • астрологична прогноза-
  • дневен хороскоп-
  • астрология

Очакват ни нагорещени емоции

Астро хороскоп за 7 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Факти Факти

Венера, планетата на любовта, преминава в Скорпион. Това е по-напрегната позиция, която може да събуди силни и понякога трудно контролируеми емоции.

През следващите седмици е възможно да преживяваме нещата по-интензивно и дълбоко. Може да се появи склонност към по-голямо недоверие, особено в близките отношения. На вътрешно ниво ще имаме силна нужда от свързаност, близост и потвърждение, че сме обичани.

В следващите дни тази енергия ще е още по-силна, тъй като Венера ще бъде в напрегнат аспект с Плутон. Това може да донесе горещи чувства, ревност, желание за контрол и потенциал за конфликти.

Положителната новина е, че Луната ще бъде в Близнаци, което внася повече лекота, обективност и ментална дистанция. Тази позиция помага да балансираме емоционалния интензитет и ни дава възможност да реагираме по-спокойно и осъзнато.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ