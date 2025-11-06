Астро хороскоп за 7 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Венера, планетата на любовта, преминава в Скорпион. Това е по-напрегната позиция, която може да събуди силни и понякога трудно контролируеми емоции.

През следващите седмици е възможно да преживяваме нещата по-интензивно и дълбоко. Може да се появи склонност към по-голямо недоверие, особено в близките отношения. На вътрешно ниво ще имаме силна нужда от свързаност, близост и потвърждение, че сме обичани.

В следващите дни тази енергия ще е още по-силна, тъй като Венера ще бъде в напрегнат аспект с Плутон. Това може да донесе горещи чувства, ревност, желание за контрол и потенциал за конфликти.

Положителната новина е, че Луната ще бъде в Близнаци, което внася повече лекота, обективност и ментална дистанция. Тази позиция помага да балансираме емоционалния интензитет и ни дава възможност да реагираме по-спокойно и осъзнато.

