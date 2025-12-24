2026 - заплатите в Русия вече няма да растат.

Войната и санкциите доведоха до мащабни промени в руската икономика или както бе наречено явлението от властите - "структурна трансформация". Една от отличителните черти на тази трансформация стана ръстът на доходите на руснаците и най-вече - на заплатите . През 2023-а и 2024-а те нараснаха с невиждано темпо, но този ръст нямаше как да продължи дълго и през тази година започна да се изчерпва.

Заплатите в Русия през 2025 година

Още новини от Украйна

"Успяваме да запазим добро темпо на повишение на реалната работна заплата", каза неотдавна руският президент Владимир Путин . Той допълни, че увеличенията не са толкова големи, колкото миналата година, но все пак са добри: реалната работна заплата, т.е. след отчитането на инфлацията, е нараснала с 4,5 процента.

Преди това обаче средният ръст наистина бе доста по-голям - 8,2 процента през 2023 година, 9,7 на сто през 2024.

Защо заплатите в Русия нарастваха - и защо това ще спре

Причината за увеличенията бе кадровият глад . По официални данни безработицата в Русия е 2,1 процента, което означава, че в икономиката фактически няма свободна работна ръка .

Още преди войната руският пазар на труда се оказа в сложно положение - населението старееше, а притокът на нова работна ръка намаляваше. Според демографските прогнози, числеността на гражданите в трудоспособна възраст в близките години в най-добрия случай ще остане непроменена. Пълномащабното нахлуване в Украйна задълбочи този проблем.

Броят на работниците се съкрати забележимо и заради масовата емиграция. По данни на изданието "The Bell", от началото на 2022 година около 650 000 души са напуснали Русия . Още половин милион са били мобилизирани през есента на 2022 година. От следващата нататък пък по няколкостотин годишно са отивали да воюват по договор. Допълнително търсене на работна сила възникна в отбранителния сектор - заради необходимостта да се увеличи производството на оръжие.

Всички тези фактори продължават да действат, на много предприятия продължават да не им стигат работниците, но повишаването на заплатите става все по-трудно. Според прогнозите на властите, през 2025 година руската икономика ще нарасне само с един процент . При това ръстът ще бъде концентриран във военната ѝ част, докато гражданските сектори или ще стагнират, или ще се окажат в рецесия.

На фона на липсата на ръст финансовите възможности на работодателите намаляват - поради спада във финансовите резултати компаниите, които отчитат загуби, просто нямат средства за увеличение на заплатите.

Какво ще се случи със заплатите на руснаците през 2026 година

Допитване, осъществено наскоро от Централната банка, показва, че ръстът на заплатите ще продължи да се забавя. От него излиза, че през 2025 година 83 процента от компаниите са индексирали или планират да извършат индексация на заплатите, а през следващата година те ще са само 76 процента. Освен това размерът на индексацията ще е по-нисък. Основните причини са намаляването на деловата активност, както и приключването или спирането на инвестиционни проекти, анализират експертите.

Някои заплати вече намаляват в реално изражение. Сред отраслите, за които важи това, са например добивът на полезни изкопаеми, производството на електрическо оборудване и автомобилната промишленост. Особено осезаемо е съкращението в автомобилната промишленост - почти седем процента през 2025 в сравнение с 2024. Основната причина е масовото преминаване на предприятията от отрасъла към намалена работна седмица.

Има и още нещо - средните работни заплати дават представа за динамиката, но отразяват слабо положението на повечето работници. По-точен ориентир е медианната заплата (от която половината работници получават по-малко, а другата половина - повече), а тя намалява, както сочат данните на Сбербанк. Това означава, че общият ръст е осигурен от отделни немногобройни групи работници, докато при останалите доходите или стагнират, или намаляват . Информацията на банката гласи, че тези с намаляващите заплати са една трета.

А обратът на пазара на труда едва започва. В бъдеще той може да бъде придружен и от по-неприятни явления, отколкото изоставането на ръста на заплатите от инфлацията.

"Знаем добре, че щом започнат разговори за настъпваща криза, обикновеният човек хуква към магазина да си осигури стоките от първа необходимост. Но и фирмите правят същото, когато за дефицита на работна ръка се говори постоянно", казва известният руски изследовател на пазара на труда Владимир Гимпелсон. "Ако обаче ръстът на реалните заплати спре, след определено време може да видим обратната ситуация: отпадане на свободните работни места и освобождаване от излишно наетите работници."

Автор: Олег Хохлов