2026 - заплатите в Русия вече няма да растат
  Тема: Украйна

2026 - заплатите в Русия вече няма да растат

24 Декември, 2025 15:45 1 145 83

  • руска икономика-
  • русия-
  • руснаци-
  • пари-
  • заплата

Още преди войната руският пазар на труда се оказа в сложно положение - населението старееше, а притокът на нова работна ръка намаляваше

2026 - заплатите в Русия вече няма да растат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Войната и санкциите доведоха до мащабни промени в руската икономика или както бе наречено явлението от властите - "структурна трансформация". Една от отличителните черти на тази трансформация стана ръстът на доходите на руснаците и най-вече - на заплатите . През 2023-а и 2024-а те нараснаха с невиждано темпо, но този ръст нямаше как да продължи дълго и през тази година започна да се изчерпва.

Заплатите в Русия през 2025 година

Още новини от Украйна

"Успяваме да запазим добро темпо на повишение на реалната работна заплата", каза неотдавна руският президент Владимир Путин . Той допълни, че увеличенията не са толкова големи, колкото миналата година, но все пак са добри: реалната работна заплата, т.е. след отчитането на инфлацията, е нараснала с 4,5 процента.

Преди това обаче средният ръст наистина бе доста по-голям - 8,2 процента през 2023 година, 9,7 на сто през 2024.

Защо заплатите в Русия нарастваха - и защо това ще спре

Причината за увеличенията бе кадровият глад . По официални данни безработицата в Русия е 2,1 процента, което означава, че в икономиката фактически няма свободна работна ръка .

Още преди войната руският пазар на труда се оказа в сложно положение - населението старееше, а притокът на нова работна ръка намаляваше. Според демографските прогнози, числеността на гражданите в трудоспособна възраст в близките години в най-добрия случай ще остане непроменена. Пълномащабното нахлуване в Украйна задълбочи този проблем.

Броят на работниците се съкрати забележимо и заради масовата емиграция. По данни на изданието "The Bell", от началото на 2022 година около 650 000 души са напуснали Русия . Още половин милион са били мобилизирани през есента на 2022 година. От следващата нататък пък по няколкостотин годишно са отивали да воюват по договор. Допълнително търсене на работна сила възникна в отбранителния сектор - заради необходимостта да се увеличи производството на оръжие.

Всички тези фактори продължават да действат, на много предприятия продължават да не им стигат работниците, но повишаването на заплатите става все по-трудно. Според прогнозите на властите, през 2025 година руската икономика ще нарасне само с един процент . При това ръстът ще бъде концентриран във военната ѝ част, докато гражданските сектори или ще стагнират, или ще се окажат в рецесия.

На фона на липсата на ръст финансовите възможности на работодателите намаляват - поради спада във финансовите резултати компаниите, които отчитат загуби, просто нямат средства за увеличение на заплатите.

Какво ще се случи със заплатите на руснаците през 2026 година

Допитване, осъществено наскоро от Централната банка, показва, че ръстът на заплатите ще продължи да се забавя. От него излиза, че през 2025 година 83 процента от компаниите са индексирали или планират да извършат индексация на заплатите, а през следващата година те ще са само 76 процента. Освен това размерът на индексацията ще е по-нисък. Основните причини са намаляването на деловата активност, както и приключването или спирането на инвестиционни проекти, анализират експертите.

Някои заплати вече намаляват в реално изражение. Сред отраслите, за които важи това, са например добивът на полезни изкопаеми, производството на електрическо оборудване и автомобилната промишленост. Особено осезаемо е съкращението в автомобилната промишленост - почти седем процента през 2025 в сравнение с 2024. Основната причина е масовото преминаване на предприятията от отрасъла към намалена работна седмица.

Има и още нещо - средните работни заплати дават представа за динамиката, но отразяват слабо положението на повечето работници. По-точен ориентир е медианната заплата (от която половината работници получават по-малко, а другата половина - повече), а тя намалява, както сочат данните на Сбербанк. Това означава, че общият ръст е осигурен от отделни немногобройни групи работници, докато при останалите доходите или стагнират, или намаляват . Информацията на банката гласи, че тези с намаляващите заплати са една трета.

А обратът на пазара на труда едва започва. В бъдеще той може да бъде придружен и от по-неприятни явления, отколкото изоставането на ръста на заплатите от инфлацията.

"Знаем добре, че щом започнат разговори за настъпваща криза, обикновеният човек хуква към магазина да си осигури стоките от първа необходимост. Но и фирмите правят същото, когато за дефицита на работна ръка се говори постоянно", казва известният руски изследовател на пазара на труда Владимир Гимпелсон. "Ако обаче ръстът на реалните заплати спре, след определено време може да видим обратната ситуация: отпадане на свободните работни места и освобождаване от излишно наетите работници."

Автор: Олег Хохлов


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още новини от Украйна

    26 10 Отговор
    "2026 - заплатите в Русия вече няма да растат" - И в БГ тоже.

    Коментиран от #10

    15:46 24.12.2025

  • 2 Сесесере2🤢🤮

    13 18 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #47

    15:48 24.12.2025

  • 3 Хмхмхмхмхм

    18 24 Отговор
    По принцип нищо от русия не ме вълнуваше до момента, в който русия не обяви Р.България за неприятелска държава. Затова сега се радвам на всеки икономически, социален, финансов, научен и какъвто се сетиха крах вътре в руската неонацистка и милитаристична държава. Врагът на моя враг е мой приятел.

    Коментиран от #6, #18

    15:48 24.12.2025

  • 4 ру БЛАТА

    17 23 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    15:48 24.12.2025

  • 5 Ей мисирки

    25 12 Отговор
    Защо сте се замислили за руските заплати и пенсии.
    Ние сме в евро зоната и възрастните ни родители ще получават по 250-300 евро пенсия.

    Коментиран от #11, #35, #79

    15:48 24.12.2025

  • 6 ТЕРОРуZZия ☠️💤

    11 20 Отговор

    До коментар #3 от "Хмхмхмхмхм":

    Европа нищо не им каза като откраднаха Крим и наглеците придобиха смелост.. но това да лъжеш че няма да нападаш и че са само учения е ПОДЛОСТ в най-чистата форма, така че от 2022 мразя раша безплатно

    15:50 24.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    11 17 Отговор
    Руснаците живеят в мизерия,но това не е края на пропадането.канибализма ще е руския катарзис отново.

    15:50 24.12.2025

  • 8 побърканяк

    22 8 Отговор
    Хехе щото у нас заплатите растат всеки месец.

    Коментиран от #25

    15:51 24.12.2025

  • 9 Аз съм веган

    10 12 Отговор
    И хаяско няма да порасне, само ще сложи още по-високи токчета.

    Коментиран от #45

    15:51 24.12.2025

  • 10 ПРОБЛЕМЪТ Е ДРУГАДЕ!

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Още новини от Украйна":

    в тази богата държава Русия, която има всичко от газ и петрол до диаманти и злато, да спрат да растат заплатите, наистина е странно. Ние какво си имаме…Боко, Делян, Кирчо и кокорчо!

    15:52 24.12.2025

  • 11 скучно и точка.

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Ей мисирки":

    Пенсионерите повечето са соц носталгици по сесесере с нулев принос за капиталистическа модерна България

    15:53 24.12.2025

  • 12 404

    13 4 Отговор
    tiq skotove v Deutsche Welle se interesuvat ot pove4e za Русия отколкото за укро бардака

    15:53 24.12.2025

  • 13 Кирил

    8 10 Отговор
    Трябва да се радват че все още нещо им плащат

    Коментиран от #20

    15:53 24.12.2025

  • 14 мда верваме много а пък тук

    15 6 Отговор
    барабар с еврото
    заплатите ще достигнат швейцарските
    благодарение на гребавите поклонници и тикви

    15:53 24.12.2025

  • 15 Няма да растат,я!

    16 8 Отговор
    Даже няма да има заплати в Русия😁...

    15:54 24.12.2025

  • 16 гръмовержецът

    15 23 Отговор
    Все на руснаците в канчето гледаме , а не виждаме как е у нас . Да не сме цъфнали и вързали , че да злорадстваме за другите .

    Коментиран от #67

    15:54 24.12.2025

  • 17 тръмпутин

    12 12 Отговор
    Скъпи ,копейки /путинисти...Обърнахте ли си рублите ?

    15:54 24.12.2025

  • 18 Сандо

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хмхмхмхмхм":

    А по принцип не се ли интересуваше какви ги свърши България до момента,когато Русия,наред с един куп други държави,ни определи за неприятелска страна?Или сладко си дремеше на европейската кълка?Впрочем какви ги върши и сега еврослугинята България спрямо Русия и как може да се нарече това отношение?А ако искаме да сме обективни трябва да си признаем,че твърде дълго ни търпяха маймунджелъците,и което е още по-интересно - продължават да ни търпят и да ни се чудят на акъла.

    Коментиран от #58

    15:55 24.12.2025

  • 19 руснак

    11 3 Отговор
    заминавам за украйна там поне заплатите и гробищата раZат

    15:56 24.12.2025

  • 20 Трябва да се радва кирилчо

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    да се радва пък че е най беден и болнав русофоб в ес според статистиките
    но пък в еврозона

    15:56 24.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Светослава

    10 4 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е догодина по това време да няма държава наречена Украйна на картата!

    15:57 24.12.2025

  • 23 момо

    11 3 Отговор
    За да пишеш такива глупости, като Дойчето, трябва да имаш богато въображение. Според тях "притокът на работна ръка намалява", но за тяхно сведение, 2025 г. Русия принудително е депортирала 157 хиляди мигранти.

    15:57 24.12.2025

  • 24 Путлеристан

    4 10 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    15:58 24.12.2025

  • 25 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "побърканяк":

    В бг заплатите верно растат всеки месец.от както почна войната в украйна се удвоиха и макар да сме най зле в ес сме по добре от руснаците.от другата седмица и ще сме в евро ,а не в неконвертируеми хартийки както е при руснаците.

    Коментиран от #57

    15:58 24.12.2025

  • 26 И Преди и сега

    2 11 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    15:58 24.12.2025

  • 27 Гост

    9 4 Отговор
    Няма сила която може да сломи духа на непритенциозния руснак, преминал неведнъж огньовете на нашественици оставили костите си на руска земя.

    15:58 24.12.2025

  • 28 Истории от БЛАТОТО

    5 7 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    15:58 24.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахаха

    16 3 Отговор
    А в Европа раста ли бе Факти???За Ганьо Балкански въобще да не говорим!Каква само глупава пропаганда само бе Сороси?😂😂😂

    16:00 24.12.2025

  • 31 Да ви е.а

    13 3 Отговор
    От този опус човек би могъл да си помисли, че западните страни са позагриJени за руснаците Разбира се, че не! Те са искали разпадането на Русия! И са мечтали да се възползват от останките на страната .

    16:01 24.12.2025

  • 32 хи, хи,

    13 3 Отговор
    затова ли забранихте екскурзиите в Русия?!? За да не гледаме колко са зле ?!? Или?!?

    Коментиран от #37, #44

    16:03 24.12.2025

  • 33 Какво е това ,, вече”?

    5 5 Отговор
    Нима досега в Русия заплатите са били повишавани???

    16:03 24.12.2025

  • 34 Хохохо

    9 5 Отговор
    Ние тепърва ще цъфнем и вържем в клуба на богатите хахаах

    Коментиран от #55

    16:04 24.12.2025

  • 35 Такава пенсия

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ей мисирки":

    250-300 евро няма за пенсионерите с пълен трудов стаж. Минималната е €325, а таванът €1738.

    Коментиран от #59

    16:04 24.12.2025

  • 36 Миндич

    9 6 Отговор
    Според евроатлантиците, още през лятото на 2022 в Русия свършиха парите и влязоха в процес на разпад.В процес,грабнаха украйнските перални,въоражиха се кирки и лопати,фронта им се срина при пълномащабното настъпление на Украйна,а Крим го превзеха хората на киевския шмъркан.За година-две Путин и Кадиров умряха няколко пъти,а Лукашенко ги последва.Икономиката на Русия се се срина,а тя самата се разпадна.Руснаците ходят боли госи,гладни и немити...магазините им празни и мога в тоя ред на мисли да продължа до безкрайностс плеадата от евроатлантическа хибридни "истини" с който ни облъчват.

    16:04 24.12.2025

  • 37 Пламен

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "хи, хи,":

    Кой ти е забранил екскурзиите в Руспия ?!

    16:04 24.12.2025

  • 38 В Н-ския руски град

    6 9 Отговор
    завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Дефицитът увеличава цените, после идват купоните и накрая всичко изчезва от магазините. Това го гледахме последно в СССР 1990г. когато бяха спасени от САЩ с "ножки Буша".

    16:05 24.12.2025

  • 39 404

    8 5 Отговор
    Според Telegram канала „Легитимный“ унищожаването на пристанища и кораби в Одеса, Южне и Иличевск е причинило милиони щети на бюджета и бизнеса. Ситуацията се изостря от рязкото увеличение на разходите за застраховки на кораби, пътуващи към украинските пристанища, и отказа на много корабни компании да предприемат подобни пътувания. Всичко това вече води до ускорено покачване на цените в страната.

    16:06 24.12.2025

  • 40 НЕ руските а нашите

    9 5 Отговор
    заплати намаляват в реално изражение ! И впрочем и през 2026 - заплатите в Русия ЩЕ растат и написаното не кореспондира с реалностите. Поредният Фейк на който ставаме свидетели. Впрочем да споделя и друго. Към момента прага на бедност дори в Турция е два пъти по висок от този в България и точно вчера имаше статия по темата. Че честита да ви е новата година еврозонци изтръпнали

    Коментиран от #41

    16:08 24.12.2025

  • 41 Олееееее, атлантически позор...

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "НЕ руските а нашите":

    Четете ли бре пуйки? В Турция официалният праг на бедността е 30 000 турски лири (595 евро).....а в АТЛАНТИЧЕСКА България дето е уж в клуба на богатите е 764 лева за 2026 г. Хохохохо.....

    Коментиран от #63

    16:10 24.12.2025

  • 42 Българин

    9 5 Отговор
    Средната заплата в Русия е малко над 258 хил Рубли. Това са към 5500 лева. А цените са на 1/3 от тези в клуба на богатите!

    16:10 24.12.2025

  • 43 Ами

    7 5 Отговор
    Стига с тази тъпа пропаганда колко зле била Русия.
    Факт е, че руската икономика расте. Логично растът и заплатите.
    Да, в Русия има инфлация. Но инфлация има на всякъде.
    Ето защо критерият за икономическо благоденствие е покупателната способност.
    Там Русия е четвърта след Китай, САЩ и Индия. Къде е Европа? А къде сме ние?

    Коментиран от #65

    16:11 24.12.2025

  • 44 Екскурзиите до Русия

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "хи, хи,":

    са ограничени само до Москва и Санкт Петербург. Не можеш да съдиш за живота там само по тези два града - витрината на РФ.

    16:11 24.12.2025

  • 45 За Зеленски говориш, нали?

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Аз съм веган":

    Нискоразредният актьор си е нискоразреден и когато не е актьор, с марионетка.

    16:11 24.12.2025

  • 46 А наганя

    5 4 Отговор
    Европи5ека ша му скокни от 1000 лева на 490 евала ,гарантирано от измамниците мутри и шарлатани

    16:12 24.12.2025

  • 47 А защо да се връщат?

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере2🤢🤮":

    Чувал си за БРИКС може би? И че НАТО се оказаха безсилни лъжци и измамници?

    16:14 24.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Счетоводител

    16 7 Отговор
    За 2026 година да се радват ,ако изобщо има заплати. След 10 години да мислят за ръст.

    16:14 24.12.2025

  • 51 Сантера

    8 6 Отговор
    Германия я чака втори Нюрнбергски процес за неолибералния фашизъм, който наложи на народите на ЕС!

    16:14 24.12.2025

  • 52 Плaмeн

    3 7 Отговор
    Някаква тъпа копейка разправя , че екскурзите в Рузпия били ЗАБРАНЕНИ .
    Проверих и веднага намерих оферта .

    Нова година в Санкт Петербург с полет от София

    Копейко , що лъжеш ма ? :)

    Коментиран от #61

    16:15 24.12.2025

  • 53 Путлер

    12 8 Отговор
    То Русия не е ясно дали ще я има.🤣

    16:16 24.12.2025

  • 54 Българин

    10 8 Отговор
    Путин смята руснаците за добитък.

    16:16 24.12.2025

  • 55 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хохохо":

    то в клуба на богатите трябват и слуги, и миячи на чинии, и чистачи на тоалетни...въпросът е ние от кои ще бъдем...

    16:17 24.12.2025

  • 56 Посоченият експерт Владимир Гимпелсон

    7 0 Отговор
    Има много добри статии относно нарастващото неравенство по света които действително си струва да се прочетат за разлика от тази статия която е микс от тъпотии и името му е включено само за престиж. ..... В изследването на международните конфликти икономическото неравенство често се определя като един от ключовите фактори, допринасящи за политическа нестабилност. Днес, когато проучванията установяват бързо нарастващо неравенство в богатството и доходите по света, мнозина прогнозират, че със сигурност ще последват по-високи нива на политическа и икономическа нестабилност. Но колко тясна е връзката между неравенството и нестабилността? Cipher Brief разговаря с Владимир Гимпелсон, директор на Центъра за изследване на пазара на труда във Висшето училище по икономика в Москва, за да обсъди механизмите на тази връзка и проблемите, свързани с начина, по който измерваме и интерпретираме статистиката за неравенството....

    16:18 24.12.2025

  • 57 Глупости и каканиженив.

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Обобщенията от типа "българите", "руснаците", беше пък "европейците" нищо не значат ...

    16:18 24.12.2025

  • 58 Хмхмхмхмхм

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    Единствената държава в света в 21 век , която обявои България за неприятелска държава, е русия. Освен това- русия незаконно и едностранно прекрати изпълнението на договора за доставка на руски газ, с което целеше да постави България на колене, но не успя/ Руското енергийно изнудване се срина като кула от карти. Българите не само не студувахме, но и беше много мека зима- над 18 градуса, та на руснаците здраво им се зайка зайката... Нормално е при една започнала война- войната от 2022 г- да има държава агресор, която е русия и нападната държава, която е Украйна и никакви /ама, има причини и т.н./ не са от значение тук.- така постановява международното право. Според теб, русия наказва България затова, че България говори и действа в подкрепа на международното право, нали така и пак така- според теб, българите си го заслужаваме... Щом мислиш така, защо вече не си руски гражданин- преди година русия каза, че приема за свои граждани всички ЕС граждани, които не искат да живеят в ЕС. Това ми е основният въпрос към теб- защо след тази новина ти не си вече руски гражданин- кое те спира да се откажеш от българско и ЕС гражданство и да приемеш само руското.,м....Ако това не е двуличие и лицемерие- здраве му кажи....

    Коментиран от #66, #71, #75, #78, #82

    16:20 24.12.2025

  • 59 Така е по статистика.

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Такава пенсия":

    Но по реалност - знаеш ли например колко пенсионери няма да могат да отделят по 2,5 евро, за да подарят нещо на внучетата си?

    16:22 24.12.2025

  • 60 ама верно си е атлантически позор...

    10 1 Отговор
    ....Четете ли бре пуйки? В Турция официалният праг на бедността е 30 000 турски лири (595 евро).....а в АТЛАНТИЧЕСКА България дето е уж в клуба на богатите е 764 лева за 2026 г. Хохохохо..... А в Либия и Ирак да ви кажа ли колко е? Не искам да ви стресирам атлантенца.... Пак са по добре от атлантическата ни коооооооочина

    16:22 24.12.2025

  • 61 гунчо ,

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Плaмeн":

    Явно не правиш разлика между екскурзия и почивка в Русия ! Нали си ,,умен,, , затова не схващаш същината на нещата !

    16:23 24.12.2025

  • 62 !!!?

    3 6 Отговор
    Новата "Постройка" ще помете сегашната фашистка шайка в Кремъл...Амин !!!?

    16:24 24.12.2025

  • 63 Ами това са фактите

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Олееееее, атлантически позор...":

    В Турция официалният праг на бедността е 30 000 турски лири (595 евро).....а в АТЛАНТИЧЕСКА България дето е уж в клуба на богатите е 764 лева за 2026 г. (385 евро).....А коментирайте го умници? Осъзнавате ли в какъв филм ни вкарват атлантическите ни феееекалиии ? А?

    16:26 24.12.2025

  • 64 Хехе

    3 10 Отговор
    Ще растат! Като в България през 1996-97г. Руснаците ще усетят кефа да са милионери с много нули по банкнотите.

    Коментиран от #77

    16:27 24.12.2025

  • 65 В тая твоя

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    класация къде са Люксембург, Катар,Ирландия, Макао, Сингапур? Май са на опашката. По ППС РФ е на 45 място, преди нея е Португалия и след нея Естония. България е на 57 място. В доларовата класация за БВП на човек РФ е на 73 място, а България на 76.

    16:31 24.12.2025

  • 66 Правиш ли връзка

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":

    между причина и следствие? Явно не. Хайде прочети призивите да се откажем от газа по тръби от Русия и благодари на Русия, че е изпълнила желанията на призоваващите за това. Аналогична е предисторията на всичките ти доводи по твърденията ти - вкл. и факта, че един президент на България пропусна навръх 3.март да спомене ролята на Русия за освобождението на България... Така че - имала си крушка опашка, че и дръжка...

    16:31 24.12.2025

  • 67 Заплати ,дали ще има?

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "гръмовержецът":

    За Раша ,като цяло няма "светлина в тунела"... Във война,санкции и международна изолация... Икономиката е в будна кома.

    Коментиран от #73

    16:34 24.12.2025

  • 68 Икономист

    8 1 Отговор
    Най обичам Дойче -Юдише Зеле да ми прави анализ на руския пазар на труда 😂😂😂 .

    16:35 24.12.2025

  • 69 Фейк на часа

    4 0 Отговор
    Горките руснаци, заплатите в България постоянно растат - най-много в частния бизнес, а българските работодатели са изключително коректни затова в България се внасят 52 000 пакистанци на година, това са хрисими хора, които за зетя-мечта на всеки привърженик на ПП-ДБ.

    Русия никога не може да достигне България защото се оказа, че една жена с нищожна квалификация и интелект като госпожа Цънцарова е вземала чисто 30 000 лева на месец са 4 часа работа на ден.

    16:39 24.12.2025

  • 70 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    2026 - заплатите в Русия вече няма да растат.

    Лицемерен безпомощен квич !

    16:39 24.12.2025

  • 71 Олеся

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":

    При парене ,сърбеж и най вече неприятна миризма в интимната област -тип развалена скумрия лично на мен ми помогна Интимохелп ,пробвай и ти ,защото усетих воо нятта .

    16:39 24.12.2025

  • 72 тъй ли

    2 1 Отговор
    и едно време така ни разправяхте, че западът загнивал и едвам оцелявал.

    Коментиран от #74

    16:39 24.12.2025

  • 73 ма ти сериозно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Заплати ,дали ще има?":

    Че то Русия ако няма светлина в тунела , то значи ние сме на кучето в г.... а

    16:40 24.12.2025

  • 74 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "тъй ли":

    И кое не е вярно ?

    Коментиран от #76

    16:40 24.12.2025

  • 75 тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":

    утре, САШ като нападнат Грендландия, ще пишеш ли пак, че са агресори?

    16:41 24.12.2025

  • 76 тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Само питам":

    Тогава, не беше вярно, че западът загнивал.
    Сега, не е вярно, че изтокът едвам оцелява.
    Който е ходил на последното технологично изложение в Китай, знае колко изостанали са ЕС и краварника.

    16:42 24.12.2025

  • 77 бе да ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Хехе":

    В България , а и в Ес цените изпреварват растежа на заплатите .
    Пълзяща инфлация.

    Към средата на 2025 г. общият (брутен) външен дълг на Европейския съюз възлиза на приблизително 19,89 трилиона щатски долара

    16:42 24.12.2025

  • 78 Съдия Нели Куцкова

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":

    Тихоо !Тихо прррррр ∆ Льоооо не си компетентен и ти отнемам думата !

    16:43 24.12.2025

  • 79 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ей мисирки":

    Възрастните ти родители ще получават толкова Пенсия,за колкото са се осигурявали.ЗАЩО обаче Ти бе НЕПРОКОПСАНИК такъв само ги оплакваш,но отказваш да се грижиш за тях както финансово,така и изобщо?За убиване сте такива - да си знаеш,ама Животът ще ви пок8аже Нуминуемо Червен картон!

    16:46 24.12.2025

  • 80 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 81 Вижте бре пичове

    4 0 Отговор
    Нека да сме обективни обаче. Нали? Средна месечна заплата за цяла Русия с републиките примерно за юни 2025 г. е била точно 103 183 рубли на месец ! За последните месеци е с около 5,6% по висока. При цени на половина и повече по ниски от нашата потребителска кошница. Един куп безплатни комунални услуги и здравеопазване десетки пъти по добро от нашето... и моля атлантическите тролчета да се осъзнаят къде са и какви са.....Относно писанията на ДВ нещата са ясни ...

    16:47 24.12.2025

  • 82 Кажи си и за външните тоалетни

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":

    за да ти улекне.
    😄😁😆

    16:47 24.12.2025

  • 83 Войче Деле

    2 0 Отговор
    Пропаганден машинен

    16:47 24.12.2025

