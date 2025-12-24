2026 - заплатите в Русия вече няма да растат.

Войната и санкциите доведоха до мащабни промени в руската икономика или както бе наречено явлението от властите - "структурна трансформация". Една от отличителните черти на тази трансформация стана ръстът на доходите на руснаците и най-вече - на заплатите . През 2023-а и 2024-а те нараснаха с невиждано темпо, но този ръст нямаше как да продължи дълго и през тази година започна да се изчерпва.
Заплатите в Русия през 2025 година
"Успяваме да запазим добро темпо на повишение на реалната работна заплата", каза неотдавна руският президент Владимир Путин . Той допълни, че увеличенията не са толкова големи, колкото миналата година, но все пак са добри: реалната работна заплата, т.е. след отчитането на инфлацията, е нараснала с 4,5 процента.
Преди това обаче средният ръст наистина бе доста по-голям - 8,2 процента през 2023 година, 9,7 на сто през 2024.
Защо заплатите в Русия нарастваха - и защо това ще спре
Причината за увеличенията бе кадровият глад . По официални данни безработицата в Русия е 2,1 процента, което означава, че в икономиката фактически няма свободна работна ръка .
Още преди войната руският пазар на труда се оказа в сложно положение - населението старееше, а притокът на нова работна ръка намаляваше. Според демографските прогнози, числеността на гражданите в трудоспособна възраст в близките години в най-добрия случай ще остане непроменена. Пълномащабното нахлуване в Украйна задълбочи този проблем.
Броят на работниците се съкрати забележимо и заради масовата емиграция. По данни на изданието "The Bell", от началото на 2022 година около 650 000 души са напуснали Русия . Още половин милион са били мобилизирани през есента на 2022 година. От следващата нататък пък по няколкостотин годишно са отивали да воюват по договор. Допълнително търсене на работна сила възникна в отбранителния сектор - заради необходимостта да се увеличи производството на оръжие.
Всички тези фактори продължават да действат, на много предприятия продължават да не им стигат работниците, но повишаването на заплатите става все по-трудно. Според прогнозите на властите, през 2025 година руската икономика ще нарасне само с един процент . При това ръстът ще бъде концентриран във военната ѝ част, докато гражданските сектори или ще стагнират, или ще се окажат в рецесия.
На фона на липсата на ръст финансовите възможности на работодателите намаляват - поради спада във финансовите резултати компаниите, които отчитат загуби, просто нямат средства за увеличение на заплатите.
Какво ще се случи със заплатите на руснаците през 2026 година
Допитване, осъществено наскоро от Централната банка, показва, че ръстът на заплатите ще продължи да се забавя. От него излиза, че през 2025 година 83 процента от компаниите са индексирали или планират да извършат индексация на заплатите, а през следващата година те ще са само 76 процента. Освен това размерът на индексацията ще е по-нисък. Основните причини са намаляването на деловата активност, както и приключването или спирането на инвестиционни проекти, анализират експертите.
Някои заплати вече намаляват в реално изражение. Сред отраслите, за които важи това, са например добивът на полезни изкопаеми, производството на електрическо оборудване и автомобилната промишленост. Особено осезаемо е съкращението в автомобилната промишленост - почти седем процента през 2025 в сравнение с 2024. Основната причина е масовото преминаване на предприятията от отрасъла към намалена работна седмица.
Има и още нещо - средните работни заплати дават представа за динамиката, но отразяват слабо положението на повечето работници. По-точен ориентир е медианната заплата (от която половината работници получават по-малко, а другата половина - повече), а тя намалява, както сочат данните на Сбербанк. Това означава, че общият ръст е осигурен от отделни немногобройни групи работници, докато при останалите доходите или стагнират, или намаляват . Информацията на банката гласи, че тези с намаляващите заплати са една трета.
А обратът на пазара на труда едва започва. В бъдеще той може да бъде придружен и от по-неприятни явления, отколкото изоставането на ръста на заплатите от инфлацията.
"Знаем добре, че щом започнат разговори за настъпваща криза, обикновеният човек хуква към магазина да си осигури стоките от първа необходимост. Но и фирмите правят същото, когато за дефицита на работна ръка се говори постоянно", казва известният руски изследовател на пазара на труда Владимир Гимпелсон. "Ако обаче ръстът на реалните заплати спре, след определено време може да видим обратната ситуация: отпадане на свободните работни места и освобождаване от излишно наетите работници."
Автор: Олег Хохлов
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още новини от Украйна
Коментиран от #10
15:46 24.12.2025
2 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #47
15:48 24.12.2025
3 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #6, #18
15:48 24.12.2025
4 ру БЛАТА
15:48 24.12.2025
5 Ей мисирки
Ние сме в евро зоната и възрастните ни родители ще получават по 250-300 евро пенсия.
Коментиран от #11, #35, #79
15:48 24.12.2025
6 ТЕРОРуZZия ☠️💤
До коментар #3 от "Хмхмхмхмхм":Европа нищо не им каза като откраднаха Крим и наглеците придобиха смелост.. но това да лъжеш че няма да нападаш и че са само учения е ПОДЛОСТ в най-чистата форма, така че от 2022 мразя раша безплатно
15:50 24.12.2025
7 стоян георгиев
15:50 24.12.2025
8 побърканяк
Коментиран от #25
15:51 24.12.2025
9 Аз съм веган
Коментиран от #45
15:51 24.12.2025
10 ПРОБЛЕМЪТ Е ДРУГАДЕ!
До коментар #1 от "Още новини от Украйна":в тази богата държава Русия, която има всичко от газ и петрол до диаманти и злато, да спрат да растат заплатите, наистина е странно. Ние какво си имаме…Боко, Делян, Кирчо и кокорчо!
15:52 24.12.2025
11 скучно и точка.
До коментар #5 от "Ей мисирки":Пенсионерите повечето са соц носталгици по сесесере с нулев принос за капиталистическа модерна България
15:53 24.12.2025
12 404
15:53 24.12.2025
13 Кирил
Коментиран от #20
15:53 24.12.2025
14 мда верваме много а пък тук
заплатите ще достигнат швейцарските
благодарение на гребавите поклонници и тикви
15:53 24.12.2025
15 Няма да растат,я!
15:54 24.12.2025
16 гръмовержецът
Коментиран от #67
15:54 24.12.2025
17 тръмпутин
15:54 24.12.2025
18 Сандо
До коментар #3 от "Хмхмхмхмхм":А по принцип не се ли интересуваше какви ги свърши България до момента,когато Русия,наред с един куп други държави,ни определи за неприятелска страна?Или сладко си дремеше на европейската кълка?Впрочем какви ги върши и сега еврослугинята България спрямо Русия и как може да се нарече това отношение?А ако искаме да сме обективни трябва да си признаем,че твърде дълго ни търпяха маймунджелъците,и което е още по-интересно - продължават да ни търпят и да ни се чудят на акъла.
Коментиран от #58
15:55 24.12.2025
19 руснак
15:56 24.12.2025
20 Трябва да се радва кирилчо
До коментар #13 от "Кирил":да се радва пък че е най беден и болнав русофоб в ес според статистиките
но пък в еврозона
15:56 24.12.2025
22 Светослава
15:57 24.12.2025
23 момо
15:57 24.12.2025
24 Путлеристан
15:58 24.12.2025
25 стоян георгиев
До коментар #8 от "побърканяк":В бг заплатите верно растат всеки месец.от както почна войната в украйна се удвоиха и макар да сме най зле в ес сме по добре от руснаците.от другата седмица и ще сме в евро ,а не в неконвертируеми хартийки както е при руснаците.
Коментиран от #57
15:58 24.12.2025
26 И Преди и сега
15:58 24.12.2025
27 Гост
15:58 24.12.2025
28 Истории от БЛАТОТО
15:58 24.12.2025
30 Хахаха
16:00 24.12.2025
31 Да ви е.а
16:01 24.12.2025
32 хи, хи,
Коментиран от #37, #44
16:03 24.12.2025
33 Какво е това ,, вече”?
16:03 24.12.2025
34 Хохохо
Коментиран от #55
16:04 24.12.2025
35 Такава пенсия
До коментар #5 от "Ей мисирки":250-300 евро няма за пенсионерите с пълен трудов стаж. Минималната е €325, а таванът €1738.
Коментиран от #59
16:04 24.12.2025
36 Миндич
16:04 24.12.2025
37 Пламен
До коментар #32 от "хи, хи,":Кой ти е забранил екскурзиите в Руспия ?!
16:04 24.12.2025
38 В Н-ския руски град
16:05 24.12.2025
39 404
16:06 24.12.2025
40 НЕ руските а нашите
Коментиран от #41
16:08 24.12.2025
41 Олееееее, атлантически позор...
До коментар #40 от "НЕ руските а нашите":Четете ли бре пуйки? В Турция официалният праг на бедността е 30 000 турски лири (595 евро).....а в АТЛАНТИЧЕСКА България дето е уж в клуба на богатите е 764 лева за 2026 г. Хохохохо.....
Коментиран от #63
16:10 24.12.2025
42 Българин
16:10 24.12.2025
43 Ами
Факт е, че руската икономика расте. Логично растът и заплатите.
Да, в Русия има инфлация. Но инфлация има на всякъде.
Ето защо критерият за икономическо благоденствие е покупателната способност.
Там Русия е четвърта след Китай, САЩ и Индия. Къде е Европа? А къде сме ние?
Коментиран от #65
16:11 24.12.2025
44 Екскурзиите до Русия
До коментар #32 от "хи, хи,":са ограничени само до Москва и Санкт Петербург. Не можеш да съдиш за живота там само по тези два града - витрината на РФ.
16:11 24.12.2025
45 За Зеленски говориш, нали?
До коментар #9 от "Аз съм веган":Нискоразредният актьор си е нискоразреден и когато не е актьор, с марионетка.
16:11 24.12.2025
46 А наганя
16:12 24.12.2025
47 А защо да се връщат?
До коментар #2 от "Сесесере2🤢🤮":Чувал си за БРИКС може би? И че НАТО се оказаха безсилни лъжци и измамници?
16:14 24.12.2025
50 Счетоводител
16:14 24.12.2025
51 Сантера
16:14 24.12.2025
52 Плaмeн
Проверих и веднага намерих оферта .
Нова година в Санкт Петербург с полет от София
Копейко , що лъжеш ма ? :)
Коментиран от #61
16:15 24.12.2025
53 Путлер
16:16 24.12.2025
54 Българин
16:16 24.12.2025
55 Ами
До коментар #34 от "Хохохо":то в клуба на богатите трябват и слуги, и миячи на чинии, и чистачи на тоалетни...въпросът е ние от кои ще бъдем...
16:17 24.12.2025
56 Посоченият експерт Владимир Гимпелсон
16:18 24.12.2025
57 Глупости и каканиженив.
До коментар #25 от "стоян георгиев":Обобщенията от типа "българите", "руснаците", беше пък "европейците" нищо не значат ...
16:18 24.12.2025
58 Хмхмхмхмхм
До коментар #18 от "Сандо":Единствената държава в света в 21 век , която обявои България за неприятелска държава, е русия. Освен това- русия незаконно и едностранно прекрати изпълнението на договора за доставка на руски газ, с което целеше да постави България на колене, но не успя/ Руското енергийно изнудване се срина като кула от карти. Българите не само не студувахме, но и беше много мека зима- над 18 градуса, та на руснаците здраво им се зайка зайката... Нормално е при една започнала война- войната от 2022 г- да има държава агресор, която е русия и нападната държава, която е Украйна и никакви /ама, има причини и т.н./ не са от значение тук.- така постановява международното право. Според теб, русия наказва България затова, че България говори и действа в подкрепа на международното право, нали така и пак така- според теб, българите си го заслужаваме... Щом мислиш така, защо вече не си руски гражданин- преди година русия каза, че приема за свои граждани всички ЕС граждани, които не искат да живеят в ЕС. Това ми е основният въпрос към теб- защо след тази новина ти не си вече руски гражданин- кое те спира да се откажеш от българско и ЕС гражданство и да приемеш само руското.,м....Ако това не е двуличие и лицемерие- здраве му кажи....
Коментиран от #66, #71, #75, #78, #82
16:20 24.12.2025
59 Така е по статистика.
До коментар #35 от "Такава пенсия":Но по реалност - знаеш ли например колко пенсионери няма да могат да отделят по 2,5 евро, за да подарят нещо на внучетата си?
16:22 24.12.2025
60 ама верно си е атлантически позор...
16:22 24.12.2025
61 гунчо ,
До коментар #52 от "Плaмeн":Явно не правиш разлика между екскурзия и почивка в Русия ! Нали си ,,умен,, , затова не схващаш същината на нещата !
16:23 24.12.2025
62 !!!?
16:24 24.12.2025
63 Ами това са фактите
До коментар #41 от "Олееееее, атлантически позор...":В Турция официалният праг на бедността е 30 000 турски лири (595 евро).....а в АТЛАНТИЧЕСКА България дето е уж в клуба на богатите е 764 лева за 2026 г. (385 евро).....А коментирайте го умници? Осъзнавате ли в какъв филм ни вкарват атлантическите ни феееекалиии ? А?
16:26 24.12.2025
64 Хехе
Коментиран от #77
16:27 24.12.2025
65 В тая твоя
До коментар #43 от "Ами":класация къде са Люксембург, Катар,Ирландия, Макао, Сингапур? Май са на опашката. По ППС РФ е на 45 място, преди нея е Португалия и след нея Естония. България е на 57 място. В доларовата класация за БВП на човек РФ е на 73 място, а България на 76.
16:31 24.12.2025
66 Правиш ли връзка
До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":между причина и следствие? Явно не. Хайде прочети призивите да се откажем от газа по тръби от Русия и благодари на Русия, че е изпълнила желанията на призоваващите за това. Аналогична е предисторията на всичките ти доводи по твърденията ти - вкл. и факта, че един президент на България пропусна навръх 3.март да спомене ролята на Русия за освобождението на България... Така че - имала си крушка опашка, че и дръжка...
16:31 24.12.2025
67 Заплати ,дали ще има?
До коментар #16 от "гръмовержецът":За Раша ,като цяло няма "светлина в тунела"... Във война,санкции и международна изолация... Икономиката е в будна кома.
Коментиран от #73
16:34 24.12.2025
68 Икономист
16:35 24.12.2025
69 Фейк на часа
Русия никога не може да достигне България защото се оказа, че една жена с нищожна квалификация и интелект като госпожа Цънцарова е вземала чисто 30 000 лева на месец са 4 часа работа на ден.
16:39 24.12.2025
70 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Лицемерен безпомощен квич !
16:39 24.12.2025
71 Олеся
До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":При парене ,сърбеж и най вече неприятна миризма в интимната област -тип развалена скумрия лично на мен ми помогна Интимохелп ,пробвай и ти ,защото усетих воо нятта .
16:39 24.12.2025
72 тъй ли
Коментиран от #74
16:39 24.12.2025
73 ма ти сериозно ли
До коментар #67 от "Заплати ,дали ще има?":Че то Русия ако няма светлина в тунела , то значи ние сме на кучето в г.... а
16:40 24.12.2025
74 Само питам
До коментар #72 от "тъй ли":И кое не е вярно ?
Коментиран от #76
16:40 24.12.2025
75 тъй ли
До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":утре, САШ като нападнат Грендландия, ще пишеш ли пак, че са агресори?
16:41 24.12.2025
76 тъй ли
До коментар #74 от "Само питам":Тогава, не беше вярно, че западът загнивал.
Сега, не е вярно, че изтокът едвам оцелява.
Който е ходил на последното технологично изложение в Китай, знае колко изостанали са ЕС и краварника.
16:42 24.12.2025
77 бе да ама не
До коментар #64 от "Хехе":В България , а и в Ес цените изпреварват растежа на заплатите .
Пълзяща инфлация.
Към средата на 2025 г. общият (брутен) външен дълг на Европейския съюз възлиза на приблизително 19,89 трилиона щатски долара
16:42 24.12.2025
78 Съдия Нели Куцкова
До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":Тихоо !Тихо прррррр ∆ Льоооо не си компетентен и ти отнемам думата !
16:43 24.12.2025
79 оня с коня
До коментар #5 от "Ей мисирки":Възрастните ти родители ще получават толкова Пенсия,за колкото са се осигурявали.ЗАЩО обаче Ти бе НЕПРОКОПСАНИК такъв само ги оплакваш,но отказваш да се грижиш за тях както финансово,така и изобщо?За убиване сте такива - да си знаеш,ама Животът ще ви пок8аже Нуминуемо Червен картон!
16:46 24.12.2025
81 Вижте бре пичове
16:47 24.12.2025
82 Кажи си и за външните тоалетни
До коментар #58 от "Хмхмхмхмхм":за да ти улекне.
😄😁😆
16:47 24.12.2025
83 Войче Деле
16:47 24.12.2025