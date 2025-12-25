Новини
Свят »
Австралия »
Австралия затяга законите за оръжията след терористичната атака на плажа Бонди

Австралия затяга законите за оръжията след терористичната атака на плажа Бонди

25 Декември, 2025 13:02, обновена 25 Декември, 2025 13:02 603 26

  • австралия-
  • плаж-
  • атака-
  • терористична атака-
  • антъни албанезе

Премиерът Албанезе отличава смелостта на цивилни и спасители, докато Нов Южен Уелс налага най-строгите ограничения за огнестрелни оръжия

Австралия затяга законите за оръжията след терористичната атака на плажа Бонди - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралийският премиер Антъни Албанезе обяви планове за създаване на национална награда за храброст, която да отличава цивилни и екипи за първа помощ, проявили смелост по време на антисемитска терористична атака на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Обвиняеми за най-тежкото клане в Австралия от 1996 г. насам са Саджид Акрам, убит от полицията по време на нападението на 14 декември, и 24-годишният му син Навид Акрам.

По време на пресконференция в Сидни Албанезе отбеляза, че тази Коледа е различна заради борбата с тероризма и терористичната атака, мотивирана от ИДИЛ и антисемитизма. „Но когато видяхме най-лошото от човечеството, видяхме и смелостта, добротата и състраданието на онези, които се втурнаха към опасността“, подчерта премиерът.

Ден след като в щата Нов Южен Уелс бяха приети най-строгите закони за огнестрелни оръжия в страната, лидерът Крис Минс призова за национална солидарност. Новите реформи ограничават индивидуалното притежание на оръжие до четири години, прекласифицират високорискови оръжия и затягат процеса на лицензиране - разрешителните ще се издават само за австралийски граждани и за срок от две години, като се премахва възможността за обжалване при отказ за лиценз.

„Само реформата в оръжейния сектор няма да реши проблема с омразата или екстремизма, но не можем да не предприемем действия за ограничаване на достъпа до оръжия, което би могло да доведе до ново насилие срещу нашите граждани“, заяви Минс.

Освен това новите закони забраняват публичното показване на терористични символи и предоставят на полицията разширени правомощия за контрол на публични събирания в определени райони след терористични инциденти. Албанезе също обяви планове за допълнително затягане на вече строгите национални закони за оръжията в Австралия.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 0 Отговор
    След дъжд качулка

    Коментиран от #9

    13:02 25.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    На Дънди Крокодила ще му вземат ножа.

    Коментиран от #5

    13:02 25.12.2025

  • 3 Палестина

    5 0 Отговор
    15 евреи в ада, а сега остана и да затегне контрола срещу оръжията. А пък тоя "герой", дето се е опитал да спре клането по време на хануката в плажа, е реагирал късно.

    13:04 25.12.2025

  • 4 Айде нема нужда

    6 0 Отговор
    Поредния режисиран случай за погазване на индивидуални права. Не е ли по-логично населението да е въоръжено за да се пазят хората от бежанците, вкарвани от правителствата?

    Коментиран от #6

    13:08 25.12.2025

  • 5 Ей наведен

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Отивай да правиш Божко на Радеф, за да не те изхвърли съдружника ти на пътя. Бягай търтей мързелив.

    13:09 25.12.2025

  • 6 Как това защитава хората?

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айде нема нужда":

    Защо не приемат същите мерки в Израел, там такива случаи на насилие са ежедневие. Всъщност правителството се страхува от народа. Нали си представяте как ще нахлузите маска и ваксина на въоръжен човек

    13:12 25.12.2025

  • 7 Убиецът на евреи

    3 0 Отговор
    Гарантираме свободата на Палестина и на света! Заради хануката 15 от евреите са евтаназирани, австралийското правителство и "героят" от плажа закъснели с реакцията. Нашият персонал в Австралия бяха с по-мощни оръжия, добре обучени и с добро оборудване.

    13:13 25.12.2025

  • 8 Глупаво решение,

    8 0 Отговор
    съвестните и свестните ще си предадат оръжията, а терористите и престъпниците винаги ще намират начин да се въоръжат. Както е у нас.

    Коментиран от #11

    13:14 25.12.2025

  • 9 Варна център

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    И като си свалиш качулката, пак дъжд.

    13:15 25.12.2025

  • 10 Пепи Волгата

    3 2 Отговор
    Тролове малоумни, аз избрах еврото.

    Коментиран от #13

    13:16 25.12.2025

  • 11 Смърт на САЩ и Израел

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Глупаво решение,":

    Ако се касае за терористите и престъпниците, това са САЩ и Израел. Ще запалят нови войни. Трябва всеки да се вдигне срещу тях!

    Коментиран от #18

    13:16 25.12.2025

  • 12 Боро

    4 0 Отговор
    Типично милиционерско мислене. Този сигурно е учил в СССР. Кой терорист ползва законно оръжие? Ако не може да си намери огнестрелно оръжие на черно, си служи с нож, прави си самоделна бомба или се качва на камион, кола, слага отрова и ползва много, много други неща. Ограничаването на съвестните граждани си е жив сталинизъм. Нищо че това става в Австралия, Германия или Канада. В целия свят престъпленията със законно оръжие са под 4% от всички престъпления с огнестрелно оръжие. Това е факт,изследван и добре проучен.

    13:17 25.12.2025

  • 13 Варна 3

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пепи Волгата":

    Първи януари 2026. Весела Коледа. Отърваме се от инструмента на Путин.

    13:17 25.12.2025

  • 14 Е що бе?

    3 1 Отговор
    Виж в щатите, колко много оръжия има, почти всеки, обаче масовите стрелби и убийства са рядкост. Да не казвам, по 2 на ден.

    13:19 25.12.2025

  • 15 БАЙ Ганьо Балкански

    2 0 Отговор
    Ами геноци.да над ПАЛЕСТИНА А?? ЗА ТЕЗИ ДЕЦА И ЖЕНИ УБИТИ ОТ РАСИСТКАТА терорустична дръжааа ИСРАЕЛЬЬЬ А ? НЯКОЙ ПЛАЧЕ ЛИ??

    13:25 25.12.2025

  • 16 УдоМача

    3 0 Отговор
    Умишлено налагат авторитарно начин на управление чрез подтисничество. А ако някой реши да избива криво оси няма какво да го спре!!

    13:25 25.12.2025

  • 17 Истината е обаче

    1 0 Отговор
    Че никаква "национална солидарност" към евреите и ционистите в Австралия няма а се цели орграничаване на многохилядните про-палестински протести които от години разтърсват правителството на Албанезе.

    13:30 25.12.2025

  • 18 Не става въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смърт на САЩ и Израел":

    за държави, а за отделни граждани. Ако престъпника знае, че много хора са въоръжени няма да се чувства цар на положението. Съвестния гражданин ще го застреля и няма да лежи в затвора, а той рискува или живот или затвор.

    13:31 25.12.2025

  • 19 Истината е обаче

    2 0 Отговор
    Атака в Сидни: Австралийското правителство и медиите атакуват протестите срещу геноцида
    Стрелбата, която отне живота на невинни хора, предимно евреи, в неделя вечерта на плажа Бонди, Сидни, се използва от медиите и капиталистическите правителства, за да се изисква потушаване на всяка опозиция срещу подкрепяния от САЩ израелски геноцид в Гааза.

    13:31 25.12.2025

  • 20 Референдум

    3 0 Отговор
    Когато знаеш, че всички са въоръжени, некакси не се изхвърляш с невменяеми политически решения и приемане на еврото

    13:33 25.12.2025

  • 21 Истината е че

    3 0 Отговор
    Абсолютно никаква "национална солидарност" към евреите и ционистите в Австралия няма ! Австралийците дори референдум започнаха за принудителното изселване на всички с израелско гражданство. Премиерът Албанезе е един мръсник който го забрани без никакво правно основание

    13:34 25.12.2025

  • 22 хаха

    2 0 Отговор
    Внасят гнусна мохамеданска сган...ама щели били да затягат контрола върху оръжията.
    Тези са тръгнали да настигат кухоглавите и безполезни обитатели на земите южно от Румъния...

    13:37 25.12.2025

  • 23 Истината е че

    3 1 Отговор
    Няколко часа след стрелбата в Бонди Бийч, Минс нареди „широка“ мобилизация на щатската полиция и издаде антитерористично изявление, което предоставя на щатската и федералната полиция и разузнавателните агенции широки правомощия, като например използването на смъртоносна сила, спиране и претърсване на хора, задържане и разпит без повдигане на обвинения, както и провеждане на тайни акции, претърсвания и операции по наблюдение. БЯХА ЗАБРАНЕНИ МАСОВИ СЪБИРАНИЯ И ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ както и впрочем всякакви синдикални мероприятия

    13:37 25.12.2025

  • 24 Отново сме свидетели

    3 1 Отговор
    На статия която не само е манипулативна, но и изцяло хибридно лъжлива. Естестврно че тиражирана от ционистката подлога Асошиейтед прес. НЕ "Австралия затяга законите за оръжията" а Австралия затяга нацистката си атлантическо ционистка хунта която ограничава основни права на гражданите! И използва за това като повод терористична атака на плажа Бонди....която впрочем не е изключено точно Израел да е организирал!

    13:44 25.12.2025

  • 25 Точно правителството на Албанезе

    1 0 Отговор
    Е основната причина за терористична атака на плажа Бонди..След повече от 85 многохилядни протеста срещу геноцида извъшван от престъпната държава Израел НЕ наложи никакви санкци, ембарго и международна изолация на ционисткият коптор. Това е истината

    13:53 25.12.2025

  • 26 проблема с омразата или екстремизма,

    0 0 Отговор
    Се нарича ЦИОНИЗЪМ! Там е заровено кучето и ако някой в Израел си мисли, че гражданите му ще са в безопастност някъде по света след престъпленията които подкрепиха и извършиха са в голяма заблуда. Няма сила на планетата която от възмездие да ги спаси. Нито Албанезе, нито някой друг. Израел трябва да приеме факта, че е държава парий мразена на всякъде по света, а какво говорят там разните му политически недоразумения няма никакво значение. Око за око, дете за дете....

    14:01 25.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания