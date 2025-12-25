Австралия затяга законите за оръжията след терористичната атака на плажа Бонди

Австралийският премиер Антъни Албанезе обяви планове за създаване на национална награда за храброст, която да отличава цивилни и екипи за първа помощ, проявили смелост по време на антисемитска терористична атака на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Обвиняеми за най-тежкото клане в Австралия от 1996 г. насам са Саджид Акрам, убит от полицията по време на нападението на 14 декември, и 24-годишният му син Навид Акрам.

По време на пресконференция в Сидни Албанезе отбеляза, че тази Коледа е различна заради борбата с тероризма и терористичната атака, мотивирана от ИДИЛ и антисемитизма. „Но когато видяхме най-лошото от човечеството, видяхме и смелостта, добротата и състраданието на онези, които се втурнаха към опасността“, подчерта премиерът.

Ден след като в щата Нов Южен Уелс бяха приети най-строгите закони за огнестрелни оръжия в страната, лидерът Крис Минс призова за национална солидарност. Новите реформи ограничават индивидуалното притежание на оръжие до четири години, прекласифицират високорискови оръжия и затягат процеса на лицензиране - разрешителните ще се издават само за австралийски граждани и за срок от две години, като се премахва възможността за обжалване при отказ за лиценз.

„Само реформата в оръжейния сектор няма да реши проблема с омразата или екстремизма, но не можем да не предприемем действия за ограничаване на достъпа до оръжия, което би могло да доведе до ново насилие срещу нашите граждани“, заяви Минс.

Освен това новите закони забраняват публичното показване на терористични символи и предоставят на полицията разширени правомощия за контрол на публични събирания в определени райони след терористични инциденти. Албанезе също обяви планове за допълнително затягане на вече строгите национални закони за оръжията в Австралия.