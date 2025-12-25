Австралия затяга законите за оръжията след терористичната атака на плажа Бонди

Австралийският премиер Антъни Албанезе обяви планове за създаване на национална награда за храброст, която да отличава цивилни и екипи за първа помощ, проявили смелост по време на антисемитска терористична атака на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.
Обвиняеми за най-тежкото клане в Австралия от 1996 г. насам са Саджид Акрам, убит от полицията по време на нападението на 14 декември, и 24-годишният му син Навид Акрам.
По време на пресконференция в Сидни Албанезе отбеляза, че тази Коледа е различна заради борбата с тероризма и терористичната атака, мотивирана от ИДИЛ и антисемитизма. „Но когато видяхме най-лошото от човечеството, видяхме и смелостта, добротата и състраданието на онези, които се втурнаха към опасността“, подчерта премиерът.
Ден след като в щата Нов Южен Уелс бяха приети най-строгите закони за огнестрелни оръжия в страната, лидерът Крис Минс призова за национална солидарност. Новите реформи ограничават индивидуалното притежание на оръжие до четири години, прекласифицират високорискови оръжия и затягат процеса на лицензиране - разрешителните ще се издават само за австралийски граждани и за срок от две години, като се премахва възможността за обжалване при отказ за лиценз.
„Само реформата в оръжейния сектор няма да реши проблема с омразата или екстремизма, но не можем да не предприемем действия за ограничаване на достъпа до оръжия, което би могло да доведе до ново насилие срещу нашите граждани“, заяви Минс.
Освен това новите закони забраняват публичното показване на терористични символи и предоставят на полицията разширени правомощия за контрол на публични събирания в определени райони след терористични инциденти. Албанезе също обяви планове за допълнително затягане на вече строгите национални закони за оръжията в Австралия.
1 Варна 3
Коментиран от #9
13:02 25.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:02 25.12.2025
3 Палестина
13:04 25.12.2025
4 Айде нема нужда
Коментиран от #6
13:08 25.12.2025
5 Ей наведен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Отивай да правиш Божко на Радеф, за да не те изхвърли съдружника ти на пътя. Бягай търтей мързелив.
13:09 25.12.2025
6 Как това защитава хората?
До коментар #4 от "Айде нема нужда":Защо не приемат същите мерки в Израел, там такива случаи на насилие са ежедневие. Всъщност правителството се страхува от народа. Нали си представяте как ще нахлузите маска и ваксина на въоръжен човек
13:12 25.12.2025
7 Убиецът на евреи
13:13 25.12.2025
8 Глупаво решение,
Коментиран от #11
13:14 25.12.2025
9 Варна център
До коментар #1 от "Варна 3":И като си свалиш качулката, пак дъжд.
13:15 25.12.2025
10 Пепи Волгата
Коментиран от #13
13:16 25.12.2025
11 Смърт на САЩ и Израел
До коментар #8 от "Глупаво решение,":Ако се касае за терористите и престъпниците, това са САЩ и Израел. Ще запалят нови войни. Трябва всеки да се вдигне срещу тях!
Коментиран от #18
13:16 25.12.2025
12 Боро
13:17 25.12.2025
13 Варна 3
До коментар #10 от "Пепи Волгата":Първи януари 2026. Весела Коледа. Отърваме се от инструмента на Путин.
13:17 25.12.2025
14 Е що бе?
13:19 25.12.2025
15 БАЙ Ганьо Балкански
13:25 25.12.2025
16 УдоМача
13:25 25.12.2025
17 Истината е обаче
13:30 25.12.2025
18 Не става въпрос
До коментар #11 от "Смърт на САЩ и Израел":за държави, а за отделни граждани. Ако престъпника знае, че много хора са въоръжени няма да се чувства цар на положението. Съвестния гражданин ще го застреля и няма да лежи в затвора, а той рискува или живот или затвор.
13:31 25.12.2025
19 Истината е обаче
Стрелбата, която отне живота на невинни хора, предимно евреи, в неделя вечерта на плажа Бонди, Сидни, се използва от медиите и капиталистическите правителства, за да се изисква потушаване на всяка опозиция срещу подкрепяния от САЩ израелски геноцид в Гааза.
13:31 25.12.2025
20 Референдум
13:33 25.12.2025
21 Истината е че
13:34 25.12.2025
22 хаха
Тези са тръгнали да настигат кухоглавите и безполезни обитатели на земите южно от Румъния...
13:37 25.12.2025
23 Истината е че
13:37 25.12.2025
24 Отново сме свидетели
13:44 25.12.2025
25 Точно правителството на Албанезе
13:53 25.12.2025
26 проблема с омразата или екстремизма,
14:01 25.12.2025