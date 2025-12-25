Новини
Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините

25 Декември, 2025 12:35

В Пирин видимостта е намалена

Лоши са условията за туризъм в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лоши са условията за туризъм в планините, предаде Планинската спасителна служба на БЧК. Облачно е, като температурите са около 0 градуса.

В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нищо им няма на условията. Трябва само добра екипировка.

    Коментиран от #3

    12:36 25.12.2025

  • 2 самоубиец

    2 1 Отговор
    ще отида лично да проверя дали не лъжат.

    12:42 25.12.2025

  • 3 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    дай боже Роско Лалугера да се качи неекипиран и да се пречука у некое дере, народа ще празнува цел месец денонощно

    Коментиран от #7

    12:49 25.12.2025

  • 4 Льош льош

    3 0 Отговор
    Льоши са условията в кочината като цяло, а сега с това евро ще станат още по-лоши. Туристическият бранш по принцип цакаше туристите с тройни и петорни цени. Обаче заради лева, нещата някак се размиваха. Сега цените като станат в евро и ще се види, че в кочината е по-скъпо от австрийските Алпи, от Норвегия, от Дубай, от Хаваите. И ще настане мазаляк с туризма

    Коментиран от #6

    12:54 25.12.2025

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Е не бе, вървете в планинитв, вече имаме хеликоптери и еФ-ки даже, няма страшно

    12:56 25.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Льош льош":

    България предлага висок клас туризъм. За беднотията - Гърция.

    Коментиран от #8

    12:57 25.12.2025

  • 7 Дедо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    Амин, дай Боже!🙏 Но да вземе и цялата делегация с него.🙏

    13:00 25.12.2025

  • 8 3465

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Що не видях никъде тоя висок клас туризъм у нас? Виждам само много скъп туризъм но не и качествен. В Гърция не ми харесва, предпочитам Карпатите.

    13:07 25.12.2025

  • 9 хаберих

    2 0 Отговор
    - Снощи тоя твоят приятел, дето ме запозна с него, ме нарече мръсница!
    - Оле! И ти какво?
    - Как какво? Изгоних го от леглото заедно с приятелчетата му!

    13:07 25.12.2025

  • 10 зеленчук

    0 0 Отговор
    И ние какво да направим по този въпрос,че са лоши условията за варваризъм по планините?!

    13:23 25.12.2025

