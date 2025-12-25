Лоши са условията за туризъм в планините, предаде Планинската спасителна служба на БЧК. Облачно е, като температурите са около 0 градуса.

В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.