Лоши са условията за туризъм в планините, предаде Планинската спасителна служба на БЧК. Облачно е, като температурите са около 0 градуса.
В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС.
Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #3
12:36 25.12.2025
2 самоубиец
12:42 25.12.2025
3 оня с питон.я
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":дай боже Роско Лалугера да се качи неекипиран и да се пречука у некое дере, народа ще празнува цел месец денонощно
Коментиран от #7
12:49 25.12.2025
4 Льош льош
Коментиран от #6
12:54 25.12.2025
5 ООрана държава
12:56 25.12.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Льош льош":България предлага висок клас туризъм. За беднотията - Гърция.
Коментиран от #8
12:57 25.12.2025
7 Дедо поп
До коментар #3 от "оня с питон.я":Амин, дай Боже!🙏 Но да вземе и цялата делегация с него.🙏
13:00 25.12.2025
8 3465
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Що не видях никъде тоя висок клас туризъм у нас? Виждам само много скъп туризъм но не и качествен. В Гърция не ми харесва, предпочитам Карпатите.
13:07 25.12.2025
9 хаберих
- Оле! И ти какво?
- Как какво? Изгоних го от леглото заедно с приятелчетата му!
13:07 25.12.2025
10 зеленчук
13:23 25.12.2025