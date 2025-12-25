Новини
Неприятни обстоятелства за Лео Меси навръх Коледа

25 Декември, 2025 12:59 635 2

  • лионел меси-
  • футбол-
  • мария сол-
  • аржентина

Меси трябваше да присъства на сватбата на сестра си Мария Сол, планирана за 3 януари в Аржентина

Неприятни обстоятелства за Лео Меси навръх Коледа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на световния футбол Лионел Меси се завърна в родния си град Росарио, Аржентина, за традиционните коледни празници със семейството си. Тази година обаче престоят му ще премине под знака на неочаквани и неприятни обстоятелства след сериозен инцидент с неговата сестра.

Меси трябваше да присъства на сватбата на сестра си Мария Сол, планирана за 3 януари в Аржентина. Тържеството обаче е отложено за неопределено време. Според информация на изданието Marca, Мария Сол е претърпяла тежка автомобилна катастрофа в Маями по-рано тази седмица.

Животът на Мария Сол е извън опасност, но тя е получила сериозни наранявания. Вследствие на загуба на контрол над автомобила и последвалия удар, тя е с два счупени прешлена, тежки изгаряния, счупен пръст и наранен глезен.

Мария Сол е най-малката от братята и сестрите Меси и, подобно на голяма част от семейството, предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. Тя е сгодена за Хулиан Ареляно, когото познава от детството си. Ареляно работи като треньор в академията на Интер Маями, а двойката живее във Флорида, в близост до Лионел.

Вместо да се подготвя за сватбения си ден, Мария Сол ще прекара следващите седмици в дълъг процес на възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
  • 1 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Таа се сцепи да катастрофира. Вчера ли, оня ден ли, пак.

    13:02 25.12.2025

  • 2 лют пипер

    0 0 Отговор
    Дано Мария да не е на сол,а на захар!

    13:16 25.12.2025

