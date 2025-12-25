Неприятни обстоятелства за Лео Меси навръх Коледа

Звездата на световния футбол Лионел Меси се завърна в родния си град Росарио, Аржентина, за традиционните коледни празници със семейството си. Тази година обаче престоят му ще премине под знака на неочаквани и неприятни обстоятелства след сериозен инцидент с неговата сестра.

Меси трябваше да присъства на сватбата на сестра си Мария Сол, планирана за 3 януари в Аржентина. Тържеството обаче е отложено за неопределено време. Според информация на изданието Marca, Мария Сол е претърпяла тежка автомобилна катастрофа в Маями по-рано тази седмица.

Животът на Мария Сол е извън опасност, но тя е получила сериозни наранявания. Вследствие на загуба на контрол над автомобила и последвалия удар, тя е с два счупени прешлена, тежки изгаряния, счупен пръст и наранен глезен.

Мария Сол е най-малката от братята и сестрите Меси и, подобно на голяма част от семейството, предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. Тя е сгодена за Хулиан Ареляно, когото познава от детството си. Ареляно работи като треньор в академията на Интер Маями, а двойката живее във Флорида, в близост до Лионел.

Вместо да се подготвя за сватбения си ден, Мария Сол ще прекара следващите седмици в дълъг процес на възстановяване.